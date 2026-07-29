Végre visszatértek kedvenceink: itt a várva-várt Hogyan tudnék élni nélküled? 2. előzetese

Megérkezett az első előzetes a Hogyan tudnék élni nélküled? 2-ből. Az elmúlt 30 év legsikeresebb hazai mozijának folytatását hatalmas várakozás előzi meg. A novemberi premier az év egyik legnagyobb dobásának ígérkezik a mozikban és a zenelejátszási toplistákon.

A Hogyan tudnék élni nélküled? szereposztása visszatér a második részben (Fotó: NFI)

Új évezredben folytatódik a Hogyan tudnék élni nélküled?

Hogyan folytatódik a hat fiatal története? Hogyan alakul Gergő és Eszter kapcsolata, miként vészeli át az érzelmi viharokat Kata és Gábor szerelme, és együtt marad-e Betti és Csabi, a legfiatalabb pár? Megannyi kérdés, ami a rajongókat hónapok óta foglalkoztatja. A július 29-én a mozikban és online is debütáló előzetes most betekintést enged néhány cselekményszálba, ám újabb kérdéseket is felvet.

A történet az első rész múltbéli szála után 6 évvel, azaz 2000-ben játszódik. Fontos helyszíne ismét a magyar tenger, itt készül ugyanis álmai esküvőjére a cserfes Betti (Kovács Harmat) és az esetlen, ámde hősszerelmes Csabi (Kirády Marcell). A Balatonra várják barátaikat, az éppen se veled, se nélküled viszonyban lévő Katát (Márkus Luca) és Gábort (Marics Peti), valamint a Londonban énekesi karrierjét építő Gergőt (Ember Márk) és természetesen Esztert (Törőcsik Franciska) is.

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2-ben valaki biztosan kimondja a boldogító igent (Fotó: GABOR KOTSCHY / NFI)

És hogy a meglepetésekből ne legyen hiány, felbukkan egy vagány és életrevaló kisfiú, Peti is (Jeles Bálint), akinek érkezése fenekestül felkavarja az egyik szerelmespár kapcsolatát. A tökéletes menyegző főszervezője Betti határozott elképzelésekkel rendelkező és harsány anyja, Borcsa (Liptai Claudia), aki mindent kézben tart, mindenbe szívesen és kérés nélkül beleszól. Amikor a dolgok nem várt fordulatot vesznek, az örömanya úgy dönt, lefújja az esküvőt. De mit szólnak ehhez a házasulandók?

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2-ben az örökzöld Demjén-dalok közül mások mellett elhangzik majd a Mindig ugyanúgy, a Jelszó, Love, az Iskolatáska, a Várj, míg felkel majd a nap, a Jóbarátok vagyunk és a Kihűlt üres kocsmák asztalán című szerzemény is.

A Hogyan tudnék élni nélküled? férfiosztaga is visszatér (Fotó: NFI)

Ekkor érkezik a Hogyan tudnék élni nélküled? 2

A Hogyan tudnék élni nélküled? 2 zenéjéről Demjén Ferenc csapata – Menyhárt János zenei producer, Subecz Tamás zenei rendező és Rózsa István, a Demjén menedzsment vezetője – gondoskodik.