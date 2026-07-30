Jared Leto döglött vaddisznós videót küldött kollégájának: nem a zaklatási botrány az első balhéja

A Jared Leto-filmek rajongói ismét olyan napra virradtak a héten, amit legszívesebben elfelejtenének. Tudniillik az Oscar-díjas színészt a BBC frissen megjelent Jared Leto: Hollywood sötét titka című műsorában nem kevesebb, mint négy nő vádolta meg, hogy szexuálisan zaklatta őket, mikor még csak 17-19 évesek voltak, míg a Thirty Seconds to Mars énekese már jócskán a 30-as, 40-es éveit taposta. Letónak tehát ismét tisztáznia kell nevét, ahogy erre már tavaly is sort kellett kerítenie, viszont korábban is produkált már furcsaságokat a Hollywoodban is különcnek számító sötét csillag.

Jared Leto 2026-ban is a balhéba keveredett, ráadásul a súlyosabb fajtából (Fotó: Soeren Stache / dpa)

Jared Leto szigetén is történtek furcsaságok

Azzal semmi probléma nincs, ha egy zenekarnak egy egészséges rajongói kommunája alakul ki. Azonban, ami az ismét súlyos vádakkal szembenéző Jared Leto zenekara, a Thirty Seconds to Mars körül épült ki, talán több a soknál, vagy inkább a sokknál. A banda, élükön Letóval ugyanis éveken keresztül egy buliszigetet létesített a horvátországi Objanán, ahol természetesen a fanokat is örömmel látta. Ezeken a partikon a banda frontembere általában fehér köpenyben mutatkozott, és a vendégek számára is a fehér szín volt kiadva dresszkódnak.