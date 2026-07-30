Jared Leto döglött vaddisznós videót küldött kollégájának: nem a zaklatási botrány az első balhéja

A Jared Leto-filmek rajongói ismét olyan napra virradtak a héten, amit legszívesebben elfelejtenének. Tudniillik az Oscar-díjas színészt a BBC frissen megjelent Jared Leto: Hollywood sötét titka című műsorában nem kevesebb, mint négy nő vádolta meg, hogy szexuálisan zaklatta őket, mikor még csak 17-19 évesek voltak, míg a Thirty Seconds to Mars énekese már jócskán a 30-as, 40-es éveit taposta. Letónak tehát ismét tisztáznia kell nevét, ahogy erre már tavaly is sort kellett kerítenie, viszont korábban is produkált már furcsaságokat a Hollywoodban is különcnek számító sötét csillag.
Jared Leto szigetén is történtek furcsaságok
Azzal semmi probléma nincs, ha egy zenekarnak egy egészséges rajongói kommunája alakul ki. Azonban, ami az ismét súlyos vádakkal szembenéző Jared Leto zenekara, a Thirty Seconds to Mars körül épült ki, talán több a soknál, vagy inkább a sokknál. A banda, élükön Letóval ugyanis éveken keresztül egy buliszigetet létesített a horvátországi Objanán, ahol természetesen a fanokat is örömmel látta. Ezeken a partikon a banda frontembere általában fehér köpenyben mutatkozott, és a vendégek számára is a fehér szín volt kiadva dresszkódnak.
Emiatt pedig többen a szekta szóval billogozták meg a „Mars-szigeten” megjelenteket, amit igazából még maga Jared Leto sem kifogásolt. Azonban messze nem az összehangolt öltözet volt a legbotrányosabb dolog azon a földdarabon, hanem az, hogy Leto állítólag itt is több nőt zaklatott. Olyan hölgyvendégeket, akik közül többen is akár 6-7 ezer dollárt fizettek a belépőért, hogy kedvencükkel bulizhassanak...
Joker és a döglött vaddisznó esete
2016-ban az egész világ teljesen rápörgött a Suicide Squad – Öngyilkos osztag című filmre, és ez nemcsak a szexi bohóchölgynek öltözött Margot Robbie-nak vagy az eszetlenül pörgős trailernek volt köszönhető, hanem az új Jokernek is, akit Jared Leto alakított. Más kérdés, hogy miután a film megjelent, mindenki egy emberként gyűlölte Leto bohócát, de a színész ennek ellenére mindent beleadott az átszellemülés érdekében. Talán túlzásba is esett…
Jared Leto ugyanis a forgatás alatt végig karakterben maradt, és magát gyilkos tréfamesternek képzelve igen különös ajándékokkal „viccelte meg” színésztársait. A szerencsésebbek csak pár marék puskagolyót vagy esetleg egy élő patkányt kaptak, de volt olyan eset is, hogy a legutáltabb Joker egy legyilkolt vaddisznóról küldött videót az egész stábnak, ami előtt mindenki totálisan értetlenül állt.