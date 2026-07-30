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Jared Leto

Jared Leto döglött vaddisznós videót küldött kollégájának: nem a zaklatási botrány az első balhéja

8 perce
Olvasási idő: 6 perc
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Az álomgyár különös csodabogara ismét reflektorfénybe került, de ezt most aligha élvezi. Jared Leto ugyanis súlyos vádakkal kell, hogy szembenézzen, viszont ez közel sem az elő eset a karrierjében.
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Jared Letojokerbotrány

A Jared Leto-filmek rajongói ismét olyan napra virradtak a héten, amit legszívesebben elfelejtenének. Tudniillik az Oscar-díjas színészt a BBC frissen megjelent Jared Leto: Hollywood sötét titka című műsorában nem kevesebb, mint négy nő vádolta meg, hogy szexuálisan zaklatta őket, mikor még csak 17-19 évesek voltak, míg a Thirty Seconds to Mars énekese már jócskán a 30-as, 40-es éveit taposta. Letónak tehát ismét tisztáznia kell nevét, ahogy erre már tavaly is sort kellett kerítenie, viszont korábban is produkált már furcsaságokat a Hollywoodban is különcnek számító sötét csillag.

Jared Leto 2026-ban ismét bajba került
Jared Leto 2026-ban is a balhéba keveredett, ráadásul a súlyosabb fajtából (Fotó: Soeren Stache / dpa)

Jared Leto szigetén is történtek furcsaságok

Azzal semmi probléma nincs, ha egy zenekarnak egy egészséges rajongói kommunája alakul ki. Azonban, ami az ismét súlyos vádakkal szembenéző Jared Leto zenekara, a Thirty Seconds to Mars körül épült ki, talán több a soknál, vagy inkább a sokknál. A banda, élükön Letóval ugyanis éveken keresztül egy buliszigetet létesített a horvátországi Objanán, ahol természetesen a fanokat is örömmel látta. Ezeken a partikon a banda frontembere általában fehér köpenyben mutatkozott, és a vendégek számára is a fehér szín volt kiadva dresszkódnak.

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Emiatt pedig többen a szekta szóval billogozták meg a „Mars-szigeten” megjelenteket, amit igazából még maga Jared Leto sem kifogásolt. Azonban messze nem az összehangolt öltözet volt a legbotrányosabb dolog azon a földdarabon, hanem az, hogy Leto állítólag itt is több nőt zaklatott. Olyan hölgyvendégeket, akik közül többen is akár 6-7 ezer dollárt fizettek a belépőért, hogy kedvencükkel bulizhassanak...

Jared Leto, Hollywood fekete báránya
Jared Leto mindig is fekete báránynak számított Hollywoodban, de erre rá is szolgált (Fotó: Yui Mok / PA Wire)

Joker és a döglött vaddisznó esete

2016-ban az egész világ teljesen rápörgött a Suicide Squad – Öngyilkos osztag című filmre, és ez nemcsak a szexi bohóchölgynek öltözött Margot Robbie-nak vagy az eszetlenül pörgős trailernek volt köszönhető, hanem az új Jokernek is, akit Jared Leto alakított. Más kérdés, hogy miután a film megjelent, mindenki egy emberként gyűlölte Leto bohócát, de a színész ennek ellenére mindent beleadott az átszellemülés érdekében. Talán túlzásba is esett…

Jared Leto Jokerként
Jared Leto Jokerét máig utálják a fanatikusok (Fotó: Atlas Entertainment / NORTHFOTO)

Jared Leto ugyanis a forgatás alatt végig karakterben maradt, és magát gyilkos tréfamesternek képzelve igen különös ajándékokkal „viccelte meg” színésztársait. A szerencsésebbek csak pár marék puskagolyót vagy esetleg egy élő patkányt kaptak, de volt olyan eset is, hogy a legutáltabb Joker egy legyilkolt vaddisznóról küldött videót az egész stábnak, ami előtt mindenki totálisan értetlenül állt.

 

 

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