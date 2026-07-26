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születésnap

Műugróból lett a gengszterfilmek királya: Ezek az egy híján 60 éves Jason Statham legjobb filmjei

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59 éves lett az a férfi, aki sportolóként kezdte, modellként folytatta, de rájött, akkor érzi magát igazán jól a bőrében, ha simlis alakokat, kétes erkölcsű antihősöket alakíthat. Jason Statham mára már a filmszakma egyik legkelendőbb figurája lett, és közel 60 évesen is a csúcson van!
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születésnapA kém (film)Jason StathamBlöff (film)

1990-ben az új-zélandi Aucklandben megrendezett Nemzetközösségi játékokon egy bizonyos Jason Statham nevű, 23 esztendős angol műugrót szólították a deszkához, hogy hajtsa végre mutatványát. Akkor talán még senki sem sejtette, hogy ez a dús hajú angliai fiatalember pár évtizeddel később az akciófilmes műfaj egyik legmeghatározóbb arca lesz. Márpedig így történt, és az azóta a kopasz férfiak millióinak példaképévé váló sármőr nélkül ma már teljesen elképzelhetetlen lenne a zsáner. Jason Statham lassan három évtizede tört be a filmiparba, és visszavonulásról azóta sem akar még csak hallani sem. Ma viszont reméljük, mégiscsak lazít egy kicsit, elvégre nem minden nap 59 éves az ember. Az akciósztár születésnapja alkalmából cikkünkben összegyűjtöttük, melyek Jason Statham legjobb filmjei!

Jason Statham, A kém című film főszerpelője.
Jason Statham 2026-ban, közel 60 évesen sem tervez leállni (Fotó: Marcus Golejewski/NORTHFOTO)

Íme, Jason Statham legkiemelkedőbb alakításai

A Ravasz, az Agy és a két füstölgő puskacső

Miután felhagyott a profi sporttal, Jason Statham modellnek állt, és egy eseményen találkozott egy fiatal direktorral, egy bizonyos Guy Ritchie-vel, aki épp az első filmjéhez keresett egy szélhámos figurát. Majd miután kiderült számára, hogy Statham korábban kofaként is dolgozott a feketepiacon, egyértelmű volt számára: ennek a srácnak szerepelnie kell a mozijában! Így láthattuk Jason Stathamet először a vásznon A Ravasz, az Agy és a két füstölgő puskacsőben. A többi pedig, ahogy mondani szokás, már történelem…

Jason Statham első filmje A Ravasz, az Agy és a két füstölgő puskacső című alkotás volt.
Az 1998-as A Ravasz, az Agy és a két füstölgő puskacső jelentette a filmes bemutatkozást Jason Statham számára (Fotó: Columbia Tristar/Entertainment Pictures)

Blöff

„Ember, a helyedben örülnék, hogy nem zabáltak fel a sertések! Különben is, minek ilyen palota a vén szatyornak?”. Csak egy embert tudunk elképzelni, aki így beszól Brad Pittnek és mégis túléli: Jason Statham. Születésnaposunk Guy Ritchie második filmjében már főszerepet játszhatott, és bátran kijelenthetjük, az akkor már hollywoodi sztárnak számító Pitt nem uralta le, hanem együttes erővel vitték sikerre a mozit, és emelték a fülbemászó dallamokkal, valamint máig idézhető aranyköpések tucatjaival ellátott Blöfföt a jól megérdemelt kultfilm-státuszba.

Jason Statham, a Blöff sztárja.
A Blöff már nemcsak Európa, hanem a világ térképére is felhelyezte Jason Stathamet (Fotó: Columbia Pictures/Entertainment Pictures)

A szállító

Nehogy bárki azt higgye, az a trend, hogy a Jason Statham-filmek összes mai darabjának címe egy-egy foglalkozást foglalt volna magába (A méhész, A melós) új keletű dolog. Hiszen A szállító már lassan 25 éve farolt be a filmszínházakba, ám a zseniális Luc Besson által írt sztori azóta sem öregedett egy percet sem. Az akciót az eleganciával ötvöző autósmoziban Jason Statham először érezhette meg, milyen az, mikor a benzingőz szaga kellemes pénzillattá változik, és innen már nem is volt megállás az olyan filmek felé, mint Az olasz meló vagy a Halálos iramban-mozik. Utóbbi franchise ráadásul annyira bejött neki, hogy még külön spinoffot kaptak belőle Dwayne Johnsonnal.

Jason Statham, A szállító főszereplője.
A 2002-es A szállítóval megtetszett neki az autós akciófilmek alműfaja (Fotó: 90061/KPA/KPA)

Banki meló

A bűnügyi thrillerek közül kétségkívül azok a leghátborzongatóbbak, melyet olyan valódi események ihlettek, amikre máig nincs magyarázat. Ilyen volt például a dél-koreai mestermű, A halál jele vagy David Fincher alulértékelt alkotása, A Zodiákus. És ki gondolta volna, hogy Jason Stathamnek is akad egy ilyen film a repertoárjában? Márpedig akad! A Banki meló ugyanis az 1971-es Baker Street-i rablás történetét dolgozza fel, mely során máig (részben) ismeretlennek számító tettesek akár 3 millió fontot is meglovasíthattak egy 12 méter hosszú alagúton keresztül. Azonban egyes pletykák, és egyben a film szerint nemcsak a pénz állt a rablás hátterében, hanem sokkal inkább a királyi família egy tagjáról készült kompromittáló képet szerettek volna megszerezni a Statham vezette tolvajbanda.

Jason Statham, a Banki meló főszereplője.
Jason Statham 2008-ban egy különös bűnügyi thrillerrel lepte meg a rajongóit (Fotó: g90/g90)

A kém

Ahogy az életben, úgy a filmiparban is elengedhetetlen dolog az önirónia. Jason Statham A kém című filmjében pedig bebizonyította, ebből is kijutott neki bőven. Gondoljunk csak például arra a monológjára, mikor azt ecseteli Melissa McCarthy karakterének, hogy rakta vissza a leszakadt karját a helyére az épen maradt karjával. Ha pedig már McCarthy kisasszony: A kémből az is kiderült, micsoda duót alkot Statham a kétszeres Emmy-díjas színésznővel. Kár, hogy a 2015-ben megjelent titkosügynök-komédia óta nem jelentkeztek újabb közös projekttel.

 

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