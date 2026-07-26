Műugróból lett a gengszterfilmek királya: Ezek az egy híján 60 éves Jason Statham legjobb filmjei

1990-ben az új-zélandi Aucklandben megrendezett Nemzetközösségi játékokon egy bizonyos Jason Statham nevű, 23 esztendős angol műugrót szólították a deszkához, hogy hajtsa végre mutatványát. Akkor talán még senki sem sejtette, hogy ez a dús hajú angliai fiatalember pár évtizeddel később az akciófilmes műfaj egyik legmeghatározóbb arca lesz. Márpedig így történt, és az azóta a kopasz férfiak millióinak példaképévé váló sármőr nélkül ma már teljesen elképzelhetetlen lenne a zsáner. Jason Statham lassan három évtizede tört be a filmiparba, és visszavonulásról azóta sem akar még csak hallani sem. Ma viszont reméljük, mégiscsak lazít egy kicsit, elvégre nem minden nap 59 éves az ember. Az akciósztár születésnapja alkalmából cikkünkben összegyűjtöttük, melyek Jason Statham legjobb filmjei!

Jason Statham 2026-ban, közel 60 évesen sem tervez leállni (Fotó: Marcus Golejewski/NORTHFOTO)

Íme, Jason Statham legkiemelkedőbb alakításai

A Ravasz, az Agy és a két füstölgő puskacső

Miután felhagyott a profi sporttal, Jason Statham modellnek állt, és egy eseményen találkozott egy fiatal direktorral, egy bizonyos Guy Ritchie-vel, aki épp az első filmjéhez keresett egy szélhámos figurát. Majd miután kiderült számára, hogy Statham korábban kofaként is dolgozott a feketepiacon, egyértelmű volt számára: ennek a srácnak szerepelnie kell a mozijában! Így láthattuk Jason Stathamet először a vásznon A Ravasz, az Agy és a két füstölgő puskacsőben. A többi pedig, ahogy mondani szokás, már történelem…

Az 1998-as A Ravasz, az Agy és a két füstölgő puskacső jelentette a filmes bemutatkozást Jason Statham számára (Fotó: Columbia Tristar/Entertainment Pictures)

Blöff

„Ember, a helyedben örülnék, hogy nem zabáltak fel a sertések! Különben is, minek ilyen palota a vén szatyornak?”. Csak egy embert tudunk elképzelni, aki így beszól Brad Pittnek és mégis túléli: Jason Statham. Születésnaposunk Guy Ritchie második filmjében már főszerepet játszhatott, és bátran kijelenthetjük, az akkor már hollywoodi sztárnak számító Pitt nem uralta le, hanem együttes erővel vitték sikerre a mozit, és emelték a fülbemászó dallamokkal, valamint máig idézhető aranyköpések tucatjaival ellátott Blöfföt a jól megérdemelt kultfilm-státuszba.

A Blöff már nemcsak Európa, hanem a világ térképére is felhelyezte Jason Stathamet (Fotó: Columbia Pictures/Entertainment Pictures)

A szállító

Nehogy bárki azt higgye, az a trend, hogy a Jason Statham-filmek összes mai darabjának címe egy-egy foglalkozást foglalt volna magába (A méhész, A melós) új keletű dolog. Hiszen A szállító már lassan 25 éve farolt be a filmszínházakba, ám a zseniális Luc Besson által írt sztori azóta sem öregedett egy percet sem. Az akciót az eleganciával ötvöző autósmoziban Jason Statham először érezhette meg, milyen az, mikor a benzingőz szaga kellemes pénzillattá változik, és innen már nem is volt megállás az olyan filmek felé, mint Az olasz meló vagy a Halálos iramban-mozik. Utóbbi franchise ráadásul annyira bejött neki, hogy még külön spinoffot kaptak belőle Dwayne Johnsonnal.