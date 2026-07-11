20 éves lett minden idők egyik legjobb folytatása: Ezeket biztosan nem tudtad A Karib-tenger kalózai: A holtak kincséről

Arról hosszasan lehetne disputálni, hogy a folytatások valóban nem olyan jók-e, mint az első fejezetek. Jócskán akadnak érvek pró és kontra is. Mai cikkünkben ezt a tézist megdöntvén egy olyan folytatást hozunk példának, mely nemhogy legalább olyan, mint az elődje, de talán még jobb is. Ez a 20 éve megjelent, Johnny Depp, Orlando Bloom és Keira Knightley főszereplésével bemutatott A Karib-tenger kalózai: A holtak kincse. A Disney 2003-as kalózkalandját folytató második rész szinte minden téren rátett még egy lapáttal A Fekete Gyöngy átkához képest, és tovább növelte a franchise rajongóinak számát. A holtak kincse időtállóságát, korát megelőző technikai tudását az is bizonyítja, hogy ma is hatalmas népszerűségnek örvend, a kerek évforduló apropóján pedig össze is gyűjtöttünk a filmről néhány olyan kulisszatitkot, amit maximum a legnagyobb rajongók tudhatnak róla.

A Karib-tenger kalózai: A holtak kincse főszereplői: Orlando Bloom, Keira Knigthley és Johnny Depp (Fotó: Greg Gorman/Entertainment Pictures)

Johnny Depp dalra fakadt

„Van egy üveg földem, van egy üveg földem!” Még 20 év után is ott cseng a fülünkben Jack Sparrow kapitány gúnyos dala, annyira fülbemászó. Az egészben pedig az a legszebb, hogy az egész a hamarosan Budapesten is fellépő Johnny Depp rögtönzésének köszönhető, aki mindenkit meglepett e sorokkal, a rendezőnek pedig annyira tetszett, hogy benne hagyta a végső változatban.

Tim Burton is besegített

Johnny Depp és Tim Burton barátsága messze földön híres. A 63 éves színész és a bogaras direktor pedig még akkor is szívesen dolgoznak együtt, mikor nem is lenne muszáj. Ez történt A holtak kincse készítése során is, ugyanis a filmhez az a Tim Burton is hozzájárult, akinek igazából semmi köze nem volt a projekthez eredetileg, ám Depp közbenjárásával végül ő tervezte meg a Bolygó Hollandi félelmetes legénységének mára már ikonikussá váló küllemét.

Hihetetlen, de a Disney-filmek kiválósága már 20 éve is ilyen minőségre volt képes számítógépes effektek terén (Fotó: IMDb)

Jött a hurrikán és mindent vitt

A természet nagy úr, és ezt néha sajnos a filmeseknek is meg kell tanulniuk. A 2005-ben a karibi térségre lecsapó Wilma hurrikán Johnny Deppet és társait sem kímélte. Méghozzá olyannyira nem, hogy a film forgatását azonnal félbe kellett hagyni, és a komplett stábot és szereplőbrigádot ki kellett menekíteni onnan, majd mindenkit Los Angelesbe szállították, és ott várták, amíg elmúlik a vész, és lehet folytatni a munkát.