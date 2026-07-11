20 éves lett minden idők egyik legjobb folytatása: Ezeket biztosan nem tudtad A Karib-tenger kalózai: A holtak kincséről

Arról hosszasan lehetne disputálni, hogy a folytatások valóban nem olyan jók-e, mint az első fejezetek. Jócskán akadnak érvek pró és kontra is. Mai cikkünkben ezt a tézist megdöntvén egy olyan folytatást hozunk példának, mely nemhogy legalább olyan, mint az elődje, de talán még jobb is. Ez a 20 éve megjelent, Johnny Depp, Orlando Bloom és Keira Knightley főszereplésével bemutatott A Karib-tenger kalózai: A holtak kincse. A Disney 2003-as kalózkalandját folytató második rész szinte minden téren rátett még egy lapáttal A Fekete Gyöngy átkához képest, és tovább növelte a franchise rajongóinak számát. A holtak kincse időtállóságát, korát megelőző technikai tudását az is bizonyítja, hogy ma is hatalmas népszerűségnek örvend, a kerek évforduló apropóján pedig össze is gyűjtöttünk a filmről néhány olyan kulisszatitkot, amit maximum a legnagyobb rajongók tudhatnak róla.
Johnny Depp dalra fakadt
„Van egy üveg földem, van egy üveg földem!” Még 20 év után is ott cseng a fülünkben Jack Sparrow kapitány gúnyos dala, annyira fülbemászó. Az egészben pedig az a legszebb, hogy az egész a hamarosan Budapesten is fellépő Johnny Depp rögtönzésének köszönhető, aki mindenkit meglepett e sorokkal, a rendezőnek pedig annyira tetszett, hogy benne hagyta a végső változatban.
Tim Burton is besegített
Johnny Depp és Tim Burton barátsága messze földön híres. A 63 éves színész és a bogaras direktor pedig még akkor is szívesen dolgoznak együtt, mikor nem is lenne muszáj. Ez történt A holtak kincse készítése során is, ugyanis a filmhez az a Tim Burton is hozzájárult, akinek igazából semmi köze nem volt a projekthez eredetileg, ám Depp közbenjárásával végül ő tervezte meg a Bolygó Hollandi félelmetes legénységének mára már ikonikussá váló küllemét.
Jött a hurrikán és mindent vitt
A természet nagy úr, és ezt néha sajnos a filmeseknek is meg kell tanulniuk. A 2005-ben a karibi térségre lecsapó Wilma hurrikán Johnny Deppet és társait sem kímélte. Méghozzá olyannyira nem, hogy a film forgatását azonnal félbe kellett hagyni, és a komplett stábot és szereplőbrigádot ki kellett menekíteni onnan, majd mindenkit Los Angelesbe szállították, és ott várták, amíg elmúlik a vész, és lehet folytatni a munkát.
Bolygó Hollandi vagy Bolygó Skótlandi?
Noha a zseniális Bill Nighy által megformált Davy Jonest elképzelni sem tudnánk tökéletesebb formában, a rendező eredetileg nem egészen ilyenre képzelte el a figurát. Tudniillik Gore Verbinski eredetileg holland kapitányt képzelt el a Bolygó Hollandi élére, azonban az angol színész kijelentette, ő olyat nem tud játszani, de egész jó a skót akcentusa, így lett végül skót.
Keira Knightley láncra verte Johnny Deppet
Talán nem túlzás azt mondani, hogy nők millióinak álma Johnny Deppel csókolózni. Nos, mint tudjuk, ez Keira Knightley-nak ez megadatott A holtak kincsében, mi több, eközben még bilincset is tett Sparrow kapitány enyves kezére, hogy fokozza az izgalmakat. A rajongók sokaságának vad fantáziáját megvalósító képsorokban pedig az a különleges, hogy nem is volt eredetileg benne a szkriptben, a színésznő kérte a forgatókönyvírókat, hogy tegyék bele. Úgy néz ki, Knightley kisasszony mégsem olyan ártatlan, mint amilyennek tűnik.