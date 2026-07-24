Johnny Depp ősz hajjal és szakállal lépett rajongói elé: rá sem lehet ismerni az egykori kalózkirályra

Ahogy egykor Jack Sparrow kapitány is megszökött Davy Jones börtönéből A Karib-tenger kalózai: A világ végén című epizódjában, úgy most Johnny Depp is hasonló mértékű és fontosságú visszatérésre készül. Az egykori neves kalózkapitány lassacskán kezd kilábalni a volt feleségével, Amber Hearddel folytatott botrányos válásának dantei poklából, és Mr. Depp teljes gőzzel azon dolgozik, hogy Hollywood ismét keblére ölelje. Ezért pedig bármire képes, ha kell, Odüsszeusz módjára álruhában kopogtat be az álomgyár kapuján. Erre Charles Dickens Karácsonyi ének című művének legújabb filmadaptációjában nyílt lehetősége, melyben a totálisan elmaszkírozott Johnny Deppet talán még legnagyobb rajongói sem képesek felismerni.

Johnny Depp Amber Hearddel folytatott botrányos válása után végre visszatér Hollywoodba (Fotó: Ian West/PA Wire)

Johnny Depp Ebenezerként hozta rá a frászt a rajongókra

Azt már hónapok óta tudni lehetett, hogy a méltatlanul alulértékelt, X címre keresztelt horrortrilógiát jegyző Ti West, valamint Johnny Depp megidézik a karácsonyt még a Grincsnél is jobban gyűlölő zsémbes öregember, Ebenezer Scrooge történetét. A Karácsonyi ének című film előreláthatólag novemberben érkezik a mozikba, az imént említett Johnny Depp főszereplésével, akinek neve óriási mázli, hogy szerepel a plakátokon, mert rajongó legyen a talpán, aki ráismer.

Ez azonban még mind semmi, hiszen a Johnny Depp-filmek rajongói saját szemükkel is meggyőződhettek, hogy valóban kedvencüket láthatják majd a vásznon. A Golden Globe-díjas sztár ugyanis tetőtől talpig karakterben jelent meg a San Diegóban megrendezett Comic Conon.

Johnny Depp Ebenezer szerepében élőben is meglepte a San Diego-i rajongókat (Fotó: Tony Forte/Tony Forte/MediaPunch)

Csillaghullás Johnny Depp új filmjében

A Johnny Depp jó barátjának számító Tim Burton alkotásainak atmoszféráját idéző, gótikus ünnepi moziban egyébként Deppen kívül más sztárok is megfordulnak majd, akik miatt érdemes lesz sorban állni november 12-től a jegypénztáraknál. A Karácsonyi ének szereposztása ugyanis olyan nevekkel kecsegtet, mint a Harry Potter-filmek Ron Weasley-je, Rupert Grint, a Star Warsból ismert Daisy Ridley, vagy az idén év végén 87 évesen a Bosszúállók: Doctor Doom ébredésében újból szuperhősnek álló Ian McKellen.