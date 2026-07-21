Josh Hartnett 48 éves: hét izgalmas tény a születésnapos szívtipróról

A 2000-es években ő volt Hollywood egyik legkeresettebb szívtiprója. Olyan filmek főszerepeiben törte halomra világszerte a női szíveket, mint Pearl Harbor, a 40 nap és 40 éjszaka, a Szerencsés szám vagy éppen az Alvilági játékok. Josh Hartnettnek azonban nem tetszett ez a skatulya, amibe a filmes szakma bele akarta szuszakolni, így karrierje csúcsán hátat fordított a szupersztár életnek, visszaköltözött Minnesota államba és a családjának szentelte ideje nagy részét. A 48. születésnapját ünneplő színész 2023-ban Christopher Nolan Oppenheimerében tért vissza a Hollywood-i fősodorba.
Josh Hartnett a színész, aki nem állt be a sorba
- Nemet mondott a Superman és a Batman szerepére is
- Éveken át kizárólag független filmekben szerepelt
- Josh Hartnett a magánéletét választotta a magányos csúcs helyett
- Négy gyermeke született feleségétől, Tamsin Egertontól
- Christopher Nolan csábította vissza az élvonalba.
Josh Hartnett követte el Hollywood egyik legnagyobb „szerepbaklövését”
1. Kétszer is nemet mondott Superman szerepére
A 2000-es évek elején Josh Hartnett Hollywood egyik legígéretesebb szupersztárjelöltje volt. Superman szerepére is kiszemelték. A színész azonban kétszer is visszautasította a felkérést, mert attól tartott, hogy egyetlen karakterrel azonosítják majd egész karrierje során.
2. Tudatosan hátat fordított Hollywoodnak
Miközben mindenki azt várta, hogy újabb kasszasikerek főszereplője lesz, Hartnett inkább hazaköltözött Minnesotába, és független filmeket kezdett forgatni. Nem megfutamodásnak tartotta a döntést, hanem saját útkeresésnek. A TIME magazinnak így fogalmazott:
„Más utat akartam bejárni, hogy jó filmeket készíthessek.”
3. Ma már bánja, hogy visszautasította Batmant
Christopher Nolan még a Batman: Kezdődik! előtt tárgyalt vele Bruce Wayne szerepéről, de Hartnett nemet mondott. Évekkel később már elismerte, hogy ez pályafutása egyik legrosszabb döntése volt.
4. Nem a hírnév elől menekült, hanem a nyugalmat kereste
Josh Hartnett szerint a kétezres évek elején a hírnév szinte teljesen felemésztette a magánéletét. Paparazzók követték, idegenek állították meg az utcán, és úgy érezte, nincs saját tere. Ezért tudatosan visszalépett Hollywoodtól. A The Independentnek 2023-ban így fogalmazott:
„Híresnek lenni teljes állás.”
Azt is hozzátette, hogy így nem maradt ideje sem a családjára, sem a barátaira.
„Arra vagyok a legbüszkébb, hogy apa vagyok”
5. Szívtipróként ünnepelték, ő viszont komoly színész akart lenni
A Pearl Harbor és a 40 nap és 40 éjszaka után milliók rajongtak érte, a magazinok címlapjai rendszeresen Josh Hot-nettként emlegették. Ő azonban nem akarta, hogy kizárólag jóképű sztárként tekintsenek rá. A Varietynek adott interjúban, ezt mondta:
„Mindig komoly színész szerettem volna lenni”.
Ezért kezdett később kisebb, kockázatosabb filmeket választani.
6. A családja ma már fontosabb számára, mint a vörös szőnyeg
Hartnett ritkán jelenik meg hollywoodi eseményeken, mert ideje nagy részét a feleségével, Tamsin Egertonnal és négy gyermekükkel tölti Angliában. Úgy érzi, sikerült megtalálnia az egyensúlyt a munka és a magánélet között. „Arra vagyok a legbüszkébb, hogy apa vagyok” – mondta egy korábbi interjúban. Szerinte a család adja azt a stabilitást, amelyre fiatal sztárként még nem talált rá.
7. Hollywood egyik legnagyobb visszatérését produkálta
Több mint egy évtizeden át inkább kisebb produkciókban szerepelt, ezért sokan azt hitték, végleg eltűnt a reflektorfényből. A fordulópontot Christopher Nolan Oppenheimer című filmje hozta meg 2023-ban, amelyet az M. Night Shyamalan rendezte Csapda követett. A kritikusok egyenesen Hartnettaissance-nak nevezték a visszatérését.