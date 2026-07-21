Josh Hartnett 48 éves: hét izgalmas tény a születésnapos szívtipróról

A 2000-es években ő volt Hollywood egyik legkeresettebb szívtiprója. Olyan filmek főszerepeiben törte halomra világszerte a női szíveket, mint Pearl Harbor, a 40 nap és 40 éjszaka, a Szerencsés szám vagy éppen az Alvilági játékok. Josh Hartnettnek azonban nem tetszett ez a skatulya, amibe a filmes szakma bele akarta szuszakolni, így karrierje csúcsán hátat fordított a szupersztár életnek, visszaköltözött Minnesota államba és a családjának szentelte ideje nagy részét. A 48. születésnapját ünneplő színész 2023-ban Christopher Nolan Oppenheimerében tért vissza a Hollywood-i fősodorba.

Josh Hartnett 2001-ben a Pearl Harbor című gigamozival robbant be a köztudatba (Fotó: TOUCHSTONE PICTURES/AFP)

Josh Hartnett a színész, aki nem állt be a sorba

Nemet mondott a Superman és a Batman szerepére is

Éveken át kizárólag független filmekben szerepelt

Josh Hartnett a magánéletét választotta a magányos csúcs helyett

Négy gyermeke született feleségétől, Tamsin Egertontól

Christopher Nolan csábította vissza az élvonalba.

Josh Hartnett követte el Hollywood egyik legnagyobb „szerepbaklövését”

1. Kétszer is nemet mondott Superman szerepére

A 2000-es évek elején Josh Hartnett Hollywood egyik legígéretesebb szupersztárjelöltje volt. Superman szerepére is kiszemelték. A színész azonban kétszer is visszautasította a felkérést, mert attól tartott, hogy egyetlen karakterrel azonosítják majd egész karrierje során.

2. Tudatosan hátat fordított Hollywoodnak

Miközben mindenki azt várta, hogy újabb kasszasikerek főszereplője lesz, Hartnett inkább hazaköltözött Minnesotába, és független filmeket kezdett forgatni. Nem megfutamodásnak tartotta a döntést, hanem saját útkeresésnek. A TIME magazinnak így fogalmazott:

„Más utat akartam bejárni, hogy jó filmeket készíthessek.”

Josh Hartnett 2006-ban a Fekete Dália című sikermozi Bucky nyomozóját alakította (Fotó: Photo12.com – Collection Cinema/AFP)

3. Ma már bánja, hogy visszautasította Batmant

Christopher Nolan még a Batman: Kezdődik! előtt tárgyalt vele Bruce Wayne szerepéről, de Hartnett nemet mondott. Évekkel később már elismerte, hogy ez pályafutása egyik legrosszabb döntése volt.

4. Nem a hírnév elől menekült, hanem a nyugalmat kereste

Josh Hartnett szerint a kétezres évek elején a hírnév szinte teljesen felemésztette a magánéletét. Paparazzók követték, idegenek állították meg az utcán, és úgy érezte, nincs saját tere. Ezért tudatosan visszalépett Hollywoodtól. A The Independentnek 2023-ban így fogalmazott:

„Híresnek lenni teljes állás.”

Azt is hozzátette, hogy így nem maradt ideje sem a családjára, sem a barátaira.