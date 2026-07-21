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születésnap

Josh Hartnett 48 éves: hét izgalmas tény a születésnapos szívtipróról

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Ő az a színész, akinek túl sok volt a csillogás és túl kevés az értékteremtés a 2000-es évek filmdömpingjében, ezért úgy döntött, kiszáll a legnagyobbak közül. Josh Hartnett kisebb szerepeket ugyan elvállalt, de nem vállt belőle olyan, a vásznon öregedő szívtipró, mint mondjuk Tom Cruise vagy éppen Brad Pitt. Csendben kivárta, amíg olyan ajánlat érkezik Hollywoodból, ami megfelel az elvárásainak. De ki is ez a különös fickó? Íme, hét érdekesség róla!
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születésnapVilágsztárhollywoodJosh Hartnett

A 2000-es években ő volt Hollywood egyik legkeresettebb szívtiprója. Olyan filmek főszerepeiben törte halomra világszerte a női szíveket, mint Pearl Harbor, a 40 nap és 40 éjszaka, a Szerencsés szám vagy éppen az Alvilági játékok. Josh Hartnettnek azonban nem tetszett ez a skatulya, amibe a filmes szakma bele akarta szuszakolni, így karrierje csúcsán hátat fordított a szupersztár életnek, visszaköltözött Minnesota államba és a családjának szentelte ideje nagy részét. A 48. születésnapját ünneplő színész 2023-ban Christopher Nolan Oppenheimerében tért vissza a Hollywood-i fősodorba.

Pearl Josh Hartnett hamar belopta magát a női szívekbe.
Josh Hartnett 2001-ben a Pearl Harbor című gigamozival robbant be a köztudatba (Fotó: TOUCHSTONE PICTURES/AFP)

Josh Hartnett a színész, aki nem állt be a sorba

  • Nemet mondott a Superman és a Batman szerepére is
  • Éveken át kizárólag független filmekben szerepelt
  • Josh Hartnett a magánéletét választotta a magányos csúcs helyett
  • Négy gyermeke született feleségétől, Tamsin Egertontól
  • Christopher Nolan csábította vissza az élvonalba.

Josh Hartnett követte el Hollywood egyik legnagyobb „szerepbaklövését”

1. Kétszer is nemet mondott Superman szerepére

A 2000-es évek elején Josh Hartnett Hollywood egyik legígéretesebb szupersztárjelöltje volt. Superman szerepére is kiszemelték. A színész azonban kétszer is visszautasította a felkérést, mert attól tartott, hogy egyetlen karakterrel azonosítják majd egész karrierje során.

2. Tudatosan hátat fordított Hollywoodnak

Miközben mindenki azt várta, hogy újabb kasszasikerek főszereplője lesz, Hartnett inkább hazaköltözött Minnesotába, és független filmeket kezdett forgatni. Nem megfutamodásnak tartotta a döntést, hanem saját útkeresésnek. A TIME magazinnak így fogalmazott:

„Más utat akartam bejárni, hogy jó filmeket készíthessek.”

Josh Hartnettre nagy jövő várt, azonban a családot választotta a karrier helyett.
Josh Hartnett 2006-ban a Fekete Dália című sikermozi Bucky nyomozóját alakította (Fotó: Photo12.com – Collection Cinema/AFP)

3. Ma már bánja, hogy visszautasította Batmant

Christopher Nolan még a Batman: Kezdődik! előtt tárgyalt vele Bruce Wayne szerepéről, de Hartnett nemet mondott. Évekkel később már elismerte, hogy ez pályafutása egyik legrosszabb döntése volt.

4. Nem a hírnév elől menekült, hanem a nyugalmat kereste

Josh Hartnett szerint a kétezres évek elején a hírnév szinte teljesen felemésztette a magánéletét. Paparazzók követték, idegenek állították meg az utcán, és úgy érezte, nincs saját tere. Ezért tudatosan visszalépett Hollywoodtól. A The Independentnek 2023-ban így fogalmazott:

„Híresnek lenni teljes állás.”

 Azt is hozzátette, hogy így nem maradt ideje sem a családjára, sem a barátaira.

Josh Hartnettnek és feleségének négy gyermeke született.
Josh Hartnett 2011-ben ismerkedett meg Tamsin Egerton színésznővel, akit 2021-ben vett feleségül. Négy gyermekük született (Fotó: BLANCA CRUZ/AFP)

„Arra vagyok a legbüszkébb, hogy apa vagyok” 

5. Szívtipróként ünnepelték, ő viszont komoly színész akart lenni

A Pearl Harbor és a 40 nap és 40 éjszaka után milliók rajongtak érte, a magazinok címlapjai rendszeresen Josh Hot-nettként emlegették. Ő azonban nem akarta, hogy kizárólag jóképű sztárként tekintsenek rá. A Varietynek adott interjúban, ezt mondta:

„Mindig komoly színész szerettem volna lenni”.

 Ezért kezdett később kisebb, kockázatosabb filmeket választani.

Josh Hartnett a hétköznapokban visszavonultan él.
Josh Hartnett 2023-ban játszotta el Ernest Lawrence, amerikai fizikus karakterét az Oppenheimer című kasszasikerben (Fotó: 7e Art/Universal Pictures)

6. A családja ma már fontosabb számára, mint a vörös szőnyeg

Hartnett ritkán jelenik meg hollywoodi eseményeken, mert ideje nagy részét a feleségével, Tamsin Egertonnal és négy gyermekükkel tölti Angliában. Úgy érzi, sikerült megtalálnia az egyensúlyt a munka és a magánélet között. „Arra vagyok a legbüszkébb, hogy apa vagyok” – mondta egy korábbi interjúban. Szerinte a család adja azt a stabilitást, amelyre fiatal sztárként még nem talált rá.

7. Hollywood egyik legnagyobb visszatérését produkálta

Több mint egy évtizeden át inkább kisebb produkciókban szerepelt, ezért sokan azt hitték, végleg eltűnt a reflektorfényből. A fordulópontot Christopher Nolan Oppenheimer című filmje hozta meg 2023-ban, amelyet az M. Night Shyamalan rendezte Csapda követett. A kritikusok egyenesen Hartnettaissance-nak nevezték a visszatérését.

 

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