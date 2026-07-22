Szívszorító listára került fel Kaylee Hottle: ezek a gyerekszínészek túl korán hagytak itt bennünket

Egy emberként rázta meg az egész világot a lesújtó hír: Kaylee Hottle meghalt. A leginkább a Godzilla-mozikból ismert, mindössze 18 esztendős színésznő egy autóbaleset következtében vesztette életét. Hottle története azért különösen fájó, hiszen még az egész élete előtte volt, megannyi szereppel, melyeket már sosem fog tudni eljátszani. Történetesen épp most készült volna első főszerepére a What Doesn’t Kill Us című thrillerben, de erre már sajnos nem fog sor kerülni. Ami pedig még rosszabb, hogy Hollywood históriájában közel sem ez az első eset, hogy egy ígéretes pályafutás előtt álló gyermekszínész váratlanul örökre elbúcsúzik a színpadi fényektől.

Kaylee Hottle halála mindenkit megrázott, most érkezett volna az első főszerepe a vásznon (Fotó: Richard Shotwell/PA Wire)

Adam Sandler eltemette filmbéli fiát

A 2010-es években aligha lehetett úgy bekapcsolni a Disney csatornát, hogy az ember ne fusson bele Cameron Boyce csibészes félmosolyába. A gyerekcsatorna meghatározó figurájára csakhamar Adam Sandler is felfigyelt, Boyce így játszhatta el a komikus fiát a hamarosan trilógiává bővülő Nagyfiúk-filmekben. A Disney-sztár 2019-ben, mindössze húszesztendős korában hunyt el álmában, egy epilepsziás roham következtében. A rajongók azóta sem feledték, ahogy filmbéli édesapja, Adam Sandler sem, aki a Happy, a flúgos golfos 2. részében könnyfakasztó emléket állított neki.

Cameron Boyce Disney-sztárból vált Adam Sandler fogadott fiává (Fotó: Blanco Victor J/NORTHFOTO)

A Kopogó szellem sztárja csak 12 éves volt

Heather O’Rourke-nak igazságtalanul kevés lehetőség adatott, hogy letegye a névjegyét Hollywoodban, viszont a kis csöppségnek ez annak ellenére is sikerült, hogy mindössze 12 éves korában elhunyt. Az álomgyár nagy ígéretét még hétéves korában fedezte fel Steven Spielberg, és adott neki szerepet az általa írt Poltergeist című horrorklasszikusban. Karrierje pedig épp felfelé ívelő pályára állt volna, amikor 1988 januárjában váratlanul megbetegedett, a kezelőorvosai pedig félrediagnosztizálták és szívrohamban meghalt. Ráadásul az 1988-as év sajnos tartogatott még egy tragikus hollywoodi halálhírt, de erről később.

Heather O'Rourke már hétéves korában horrorikonná tudott válni (Fotó: IMDb)

River Phoenixre is olyan csillogó jövő várt volna, mint Kaylee Hottle-re

Egy párhuzamos univerzumban nem kizárt, hogy napjaink egyik legünnepeltebb és legfelkapottabb színészeként emlegetnénk ma River Phoenixet, és minden moziplakátról ő tekintene vissza ránk. De ez sajnos nem az a világ. Joaquin Phoenix 23 éves korában elhunyt bátyját olyan klasszikusokban ismerhette meg a nagyérdemű, mint az épp idén 40 éves Állj mellém! vagy az Otthonom, Idaho. Filmográfiáját azonban nem tudta már sokáig bővíteni, hiszen 1993-ban kábítószer-túladagolása következtében életét vesztette.