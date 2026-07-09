„Azt hittem, hogy a temus Tom Holland” – A Last of Us sztárja megújult külsővel sokkolt a vörös szőnyegen

2023 egyik legnagyobb dobása volt a komplett streamingszcénában a népszerű videójáték alapján készült The Last of Us sorozat. Pedro Pascal posztapokaliptikus sztorija egyik pillanatról a másikra lenyűgözte a nézőket, azonban a sorozat másik főszereplője sosem tudta belopakodni magát a közönség szívébe. Bella Ramsey a Last of Us 2025-ben megjelent második évadában ráadásul már magára is maradt, így fedezék nélkül kellett állnia a sarat a gyűlölködőkkel szemben, akik most ismét az HBO Max sztárcsemetéjének külsejét kezdték ekézni.

A képen még hosszú hajjal virító Bella Ramsey-nek már Pedro Pascal segítsége nélkül kell vinnie a hátán a The Last of Us című sorozatot (Fotó: Billy Bennight)

Bella Ramsey rövid hajjal lepte meg rajongóit

A napokban rendezték meg a londoni Leicester Square-en az Into Film Awards díjátadót, melyen többek között Bella Ramsey is tiszteletét tette. Azonban alig hittek a szemüknek a jelenlévők, mikor a The Last of Us Ellie-jét alakító színésznő fehér ingben és nyakkendőben toppant be a vörös szőnyegre, ám ami még nagyobb meglepetésként szolgált: Bella Ramsey hosszú tincseitől is megszabadult.

Az új frizura viszont egy komplett gyűlöletcunamit zúdított Pedro Pascal jó barátjának számító, 22 esztendős színművész nyakába, az internetre felkerült felvételek láttán minden kommentelő rögvest céltáblának nézte az HBO Max üdvöskéjét.

Egy pillanatra azt hittem, hogy a temus Tom Holland. Borzasztó így látni őt… Szerinte ez a rövid haj tényleg jól áll neki?

– írta egy kommentelő TikTokon, ám jócskán akadtak, akik a védelmükbe vették Ramsey-t, és többen megjegyezték, nagyon jól áll neki ez a rövid haj.

Bella Ramsey-nek ezúttal a haja vonta el az emberek figyelmét (Fotó: Jeff Moore/PA Wire)

Bella Ramsey-nek egyébként nem először kell megküzdenie a netes kommentharcosokkal. A színész a zombiapokalipszis-széria elrajtolása óta a negatív kommentelők célkeresztjében találta magát elsősorban a kinézete miatt, ám igazából a Last of Us forgatókönyvírói sem segítettek a megítélésén, hiszen egymás után adtak a szájába olyan sorokat és írtak számára olyan jeleneteket, melyekkel tovább romlott a renoméja.

@enews No matter what, Bella Ramsey always rocks a red carpet. They arrive in style at the Into Film Awards in London. ♬ original sound - E! News

Mikor érkezik a The Last of Us 3. évada?

A kérdés, mely az HBO Max-sorozatok állandó nézőközönségét a legjobban érdekli. A válasz pedig igen örömteli, hiszen a The Last of Us 3. évadán már gőzerővel dolgoznak az alkotók. Pontosabban ebben a pillanatban nem, hiszen a Vancouverben zajló forgatási munkálatok a részben Kanadában megrendezett foci-vb miatt jelenleg szünetelnek.