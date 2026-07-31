112 éves lenne Louis de Funès: ennek a magyar rendezőnek köszönhette a karrierjét

A vélemény olyan dolog, mint a kedvenc Louis de Funès-film: mindenkinek van! Ez nem is véletlen, hiszen a francia színész-komikus a múlt században évtizedeken keresztül, egymaga formálta meg egy nemzedék humorát és ajándékozott meg minket nagyobbnál nagyobb vígjáték-klasszikusokkal. A Fantomas, A Saint Tropez-i csendőr, a Jákob Rabbi kalandjai vagy a Horgász a pácban sztárja ugyan több mint negyven éve nincs köztünk, de rajongóinak száma azóta sem csappant. A nagy nevettető születésnapja alkalmából pedig olyan tényeket gyűjtöttünk csokorba Louis de Funès születésnapja alkalmából, amiket talán csak a legnagyobb fanatikusai tudtak róla. Vagy talán még ők sem!

A Louis de Funès-filmeken generációk nőttek fel, a francia komikuskirályt ezért sosem feledik (Fotó: KEYSTONE Pictures USA/KEYSTONE Pictures USA)

Pianistából a színpad bohóckirálya

Mielőtt még a kamerák kereszttüzébe került volna, a rivaldafényben már előtte is szeretett fürdőzni. Színészi pálya előtt ugyanis Louis de Funès zongoristaként kereste kenyerét, de igazából már a jazzbárokban is a nevettetésen, mintsem a billentyűk megfelelő ütemű leütésén volt a hangsúly. De Funès grimaszaira már itt felfigyelt a közönség, így nem is volt csoda, hogy várta őt a showbiznisz.