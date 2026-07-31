112 éves lenne Louis de Funès: ennek a magyar rendezőnek köszönhette a karrierjét

A vélemény olyan dolog, mint a kedvenc Louis de Funès-film: mindenkinek van! Ez nem is véletlen, hiszen a francia színész-komikus a múlt században évtizedeken keresztül, egymaga formálta meg egy nemzedék humorát és ajándékozott meg minket nagyobbnál nagyobb vígjáték-klasszikusokkal. A Fantomas, A Saint Tropez-i csendőr, a Jákob Rabbi kalandjai vagy a Horgász a pácban sztárja ugyan több mint negyven éve nincs köztünk, de rajongóinak száma azóta sem csappant. A nagy nevettető születésnapja alkalmából pedig olyan tényeket gyűjtöttünk csokorba Louis de Funès születésnapja alkalmából, amiket talán csak a legnagyobb fanatikusai tudtak róla. Vagy talán még ők sem!
Pianistából a színpad bohóckirálya
Mielőtt még a kamerák kereszttüzébe került volna, a rivaldafényben már előtte is szeretett fürdőzni. Színészi pálya előtt ugyanis Louis de Funès zongoristaként kereste kenyerét, de igazából már a jazzbárokban is a nevettetésen, mintsem a billentyűk megfelelő ütemű leütésén volt a hangsúly. De Funès grimaszaira már itt felfigyelt a közönség, így nem is volt csoda, hogy várta őt a showbiznisz.
Radványi Géza felfedezettje
A Valahol Európában legendás direktorának igen sok színész köszönheti a karrierjét, de azt nem is gondoltuk volna, hogy a Fantomas sztárja is köztük van. Márpedig ez mégis így van, hiszen a Louis de Funès karrierének kezdeti időszakában Radványi Gézától kapott lehetőséget. A magyar rendező Monsieur Bard különös óhaja című 1954-es alkotásában kapta meg élete első fontosabb szerepét, két évvel később pedig már ünnepelt sztár volt A párizsi hölgyek és az Átkelés Párizson megjelenését követően.
Louis de Funès Sylvester Stallone tanítómestere
A Sylvester Stallone-filmek egyik legvitatottabb darabjának számít az 1991-ben megjelent Oscar, melyben Sly egy jó útra tért maffiózót alakít. A 2026-ban sokadik aranykorát élő sztár rajongói nem tudták hova tenni a mozit a tengerentúlon, míg Európában hatalmas kultusz alakult ki az Oscar körül. Ez talán nem akkora véletlen, hiszen Stallone-t Louis de Funès 1967-es azonos című félreértés komédiája ihlette meg.
Még egy rózsafajta is viseli a nevét
Ahogy azt már Petőfi Sándor is megírta egykor: „Ki a virágot szereti, rossz ember nem lehet”. Nos, Louis de Funès nem csak szerette, imádta a virágokat. Mikor épp nem forgatott, otthona kertjében töltötte legszívesebben szabadidejét, ahol is előszeretettel kertészkedett és gondozta növényeit. Sőt, kedvenc virága is volt, méghozzá a rózsa, amiből egy saját fajtát is termesztett, mely máig a nevét viseli.
A nevettetésbe halt bele
Lütyő felügyelő imádta a közönségét. Méghozzá annyira, hogy tulajdonképpen az életét adta értük. Louis de Funès halálát két szívroham is megelőzte, melyeket a színjátszás okozta stressz váltott ki. Ahogyan a harmadik szívrohamot is 1983-ban, melyet már sajnos nem élt túl.
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