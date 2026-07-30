Kevinnel a főszerepben, több mint 30 év után visszatér a Reszkessetek, betörők!

Már több mint három és fél évtizede szinte teljesen elképzelhetetlen majdnem minden háztartásban a karácsonyi hangulat a bejgliillat, a fenyőaroma és a szaloncukor papírjának csörgése nélkül. Ám, van még egy valami, vagyis pontosabban inkább valaki, aki nélkül nincs karácsony: Kevin. Az 1990-ben, Macaulay Culkin, Daniel Stern és Joe Pesci főszereplésével debütáló Reszkessetek, betörők! történetét aligha kell bárkinek is bemutatni, nem is ok nélkül rajong érte a közönség. A népes rajongótábor most egy igazán jó hírt kapott ajándékba, pedig még nincs is karácsony: érkezik a Reszkessetek, betörők! hatodik része.

Macaulay Culkint legutóbb a Reszkessetek, betörők! 2-ben láthattuk utoljára, azóta viszont további három rész is megjelent (Fotó: 20th Century Fox/NORTHFOTO)

Macaulay Culkinból rosszfiú lesz a Reszkessetek, betörők! 6-ban?

Tavaly novemberben minden rajongót lázba hozott hír, hogy Macaulay Culkin egy új Reszkessetek, betörők! filmen dolgozik. A karácsonykor mindig a rosszfiúk legrosszabb rémálmává változó egykori gyerekszínész ráadásul csavart is egyet az alapfelálláson, és az ő ötlete az volt, mi lenne, ha Kevin ezúttal nem őrizné, hanem ostromolná a házat.

Volt ez az ötletem, ahol vagy özvegy vagy elvált apuka lennék, aki egyedül nevel egy gyereket. Keményen dolgozom és nem nagyon figyelek a gyerekre, aki emiatt megharagszik rám és kizár a házból. A fiú nem is engedne be és ő állítana csapdákat nekem

– árulta el ördögi tervét a ma már 45 esztendős sztár.