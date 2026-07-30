Kevinnel a főszerepben, több mint 30 év után visszatér a Reszkessetek, betörők!

Már több mint három és fél évtizede szinte teljesen elképzelhetetlen majdnem minden háztartásban a karácsonyi hangulat a bejgliillat, a fenyőaroma és a szaloncukor papírjának csörgése nélkül. Ám, van még egy valami, vagyis pontosabban inkább valaki, aki nélkül nincs karácsony: Kevin. Az 1990-ben, Macaulay Culkin, Daniel Stern és Joe Pesci főszereplésével debütáló Reszkessetek, betörők! történetét aligha kell bárkinek is bemutatni, nem is ok nélkül rajong érte a közönség. A népes rajongótábor most egy igazán jó hírt kapott ajándékba, pedig még nincs is karácsony: érkezik a Reszkessetek, betörők! hatodik része.
Macaulay Culkinból rosszfiú lesz a Reszkessetek, betörők! 6-ban?
Tavaly novemberben minden rajongót lázba hozott hír, hogy Macaulay Culkin egy új Reszkessetek, betörők! filmen dolgozik. A karácsonykor mindig a rosszfiúk legrosszabb rémálmává változó egykori gyerekszínész ráadásul csavart is egyet az alapfelálláson, és az ő ötlete az volt, mi lenne, ha Kevin ezúttal nem őrizné, hanem ostromolná a házat.
Volt ez az ötletem, ahol vagy özvegy vagy elvált apuka lennék, aki egyedül nevel egy gyereket. Keményen dolgozom és nem nagyon figyelek a gyerekre, aki emiatt megharagszik rám és kizár a házból. A fiú nem is engedne be és ő állítana csapdákat nekem
– árulta el ördögi tervét a ma már 45 esztendős sztár.
Noha sokan ekkor csak legyintettek az ötletre, azonban most mégis úgy tűnik, Kevin tényleg visszatér! A hollywoodi pletykákban jártas és az esetek többségében megbízható forrásnak számító Matthew Belloni úgy értesült, Macaulay Culkin ötlete a franchise jogait birtokló Disney-hez is eljutott, a stúdió döntéshozóinak pedig megvolt a véleményük az új Reszkessetek, betörők!-ről:
A Disney egyszerűen imádta Macaulay [Culkin] ötletét és mindenki szeretné látni, hogy ez megvalósuljon
– mondta az informátor egy podcastben, de persze nem teljesen biztos, hogy az egykori Kevin ugyanazt az ötletét prezentálta volna a stúdiófejeseknek, mint amit korábban a nyilvánosság felé is kommunikált.
A Reszkessetek, betörők! szereplői közül már többen nincsenek köztünk
Amennyiben tényleg megvalósul a Reszkessetek, betörők! hatodik fejezete, sajnos már egyre kevesebb visszatérő karakterre lehet számítani. A Kevin édesapját, John Heardöt már több mint 9 éve vesztettük el, Catherine O’Harától pedig indén januárban kellett végső, fájdalmas búcsút vennie a fanatikusoknak. A legfrissebb veszteség pedig pont két hete történt, mikor is a második rész galambos hölgyét alakító Brenda Fricker halála rázta meg a közönséget.
Az eredeti felállás betörői, azaz Daniel Stern és Joe Pesci szerencsére viszont még élnek és virulnak, és noha már évek óta visszavonultak a színészettől, talán egy cameoszerepre még kaphatóak lennének.
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