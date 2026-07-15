Emlékszik MacGyverre? Rá sem lehet ismerni a hosszú, ősz hajú és szakállas Richard Dean Andersonra

Már kerek 50 éve annak, hogy a világ megismerhette Richard Dean Anderson nevét. A ma már a 76. életévét taposó amerikai színész ugyanis 1976-ban kapta meg élete első szerepét a General Hospital című kórházsorozatban, melynek Webber doktorát 5 éven és nem kevesebb mint 612 epizódon keresztül játszotta. Andersonnak az igazi sikert azonban nem ez a széria, hanem a közel tíz esztendővel később útnak induló MacGyver hozta meg. A fegyverellenes, magánál mindig bicskát és azóta csak „MacGyver-szalagként” emlgetett ragasztótekercset hordó akcióhős, a „többet ésszel, mint erővel” elv két lábon járó képviselője hatalmas népszerűségnek örvendett, és egészen a ’90-es évek elejéig szórakoztatta a közönséget, ám a műsor ismétléseire máig rá lehet lelni több kereskedelmi tévécsatornán is.
Mi lett veled, MacGyver?
Richard Dean Anderson aztán maga mögött hagyta az egyébként aprócska részben magyar vonatkozású MacGyvert, hogy egy dimenziók közötti kalandra induljon. Így lett belőle az 1997-ben elstartoló, a nemrégiben Magyarországon járó Christopher Judge-ot is a soraiban tudó Csillagkapu főszereplője. A hamarosan megújult formában, ámde eredeti alkotóbrigád által feltámadó sci-fi-széria végeztével viszont érkezett az a bizonyos lejtő. 2007-ben Anderson még az egyik legismertebb tévés arc volt, majd alig fél évtizeddel később kénytelen volt visszavonulni. A Richard Dean Anderson-filmek és sorozatok utolsó darabja a Ne bízz a ribiben! című szituációs komédia egyetlen epizódból álló vendégszereplése volt, melyben a színész saját magát alakította.
Lényegében azóta ebből áll a MacGyver és a Csillagkapu sztárjának élete: Ssját magát alakítja a maradék rajongójának, és a Rendőrakadémia hangutánzó Jones őrmesteréhez, Michael Winslow-hoz hasonlóan fanoknak szánt eseményekre jár, és alkalmi alamizsnákból egészíti ki a sorozataival keresett vagyonát. Még szerencse, hogy ezeken az úgynevezett „Con” rendezvényeken általában ki van írva a neve, illetve mikben szerepelt, mert ma már a családtagjain kívül aligha ismerné fel segítség nélkül bárki is az ősz hajú, szakállat növesztő Andersont.
Hová tűnt Richard Dean Anderson?
A Csillagkapu Jack O’Neill-je maga döntött a visszavonulás mellett. Az akkor 63 éves Andersont állítólag erős fájdalmak gyötörték, melyeket a forgatásokon elszenvedett sérülések okoztak, és a testedzésekkel tarkított életmód leállásával fel is szaladt pár kiló a színészre. Így viszont már Hollywood számára sem volt olyan csalogató a neve, és az egykori MacGyver egy ördögi körbe került, ahonnan nem tudott, de igazából nem is akart kikerülni.
Richard Dean Anderson 2026-ban a nyilvánosság elől elvonulva, egy szem gyermeke, Wylie Anderson társaságában tengeti mindennapjait, és maximum csak a korábban is említett közönségtalálkozók kedvéért mozdul ki otthonról. Ez pedig aligha fog változni, talán az új Csillagkapu-sorozat változtathat még ezen, ám ez a jövő zenéje.