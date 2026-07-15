Emlékszik MacGyverre? Rá sem lehet ismerni a hosszú, ősz hajú és szakállas Richard Dean Andersonra

Már kerek 50 éve annak, hogy a világ megismerhette Richard Dean Anderson nevét. A ma már a 76. életévét taposó amerikai színész ugyanis 1976-ban kapta meg élete első szerepét a General Hospital című kórházsorozatban, melynek Webber doktorát 5 éven és nem kevesebb mint 612 epizódon keresztül játszotta. Andersonnak az igazi sikert azonban nem ez a széria, hanem a közel tíz esztendővel később útnak induló MacGyver hozta meg. A fegyverellenes, magánál mindig bicskát és azóta csak „MacGyver-szalagként” emlgetett ragasztótekercset hordó akcióhős, a „többet ésszel, mint erővel” elv két lábon járó képviselője hatalmas népszerűségnek örvendett, és egészen a ’90-es évek elejéig szórakoztatta a közönséget, ám a műsor ismétléseire máig rá lehet lelni több kereskedelmi tévécsatornán is.

Richard Dean Anderson MacGyverként vált ismertté (Fotó: Snap/Snap)

Mi lett veled, MacGyver?

Richard Dean Anderson aztán maga mögött hagyta az egyébként aprócska részben magyar vonatkozású MacGyvert, hogy egy dimenziók közötti kalandra induljon. Így lett belőle az 1997-ben elstartoló, a nemrégiben Magyarországon járó Christopher Judge-ot is a soraiban tudó Csillagkapu főszereplője. A hamarosan megújult formában, ámde eredeti alkotóbrigád által feltámadó sci-fi-széria végeztével viszont érkezett az a bizonyos lejtő. 2007-ben Anderson még az egyik legismertebb tévés arc volt, majd alig fél évtizeddel később kénytelen volt visszavonulni. A Richard Dean Anderson-filmek és sorozatok utolsó darabja a Ne bízz a ribiben! című szituációs komédia egyetlen epizódból álló vendégszereplése volt, melyben a színész saját magát alakította.

A MacGyver után érkezett a Csillagkapu, mely tovább fokozta a színész népszerűségét (Fotó: The Sci-Fi Channel/Courtesy of The Sci-Fi Channel)

Lényegében azóta ebből áll a MacGyver és a Csillagkapu sztárjának élete: Ssját magát alakítja a maradék rajongójának, és a Rendőrakadémia hangutánzó Jones őrmesteréhez, Michael Winslow-hoz hasonlóan fanoknak szánt eseményekre jár, és alkalmi alamizsnákból egészíti ki a sorozataival keresett vagyonát. Még szerencse, hogy ezeken az úgynevezett „Con” rendezvényeken általában ki van írva a neve, illetve mikben szerepelt, mert ma már a családtagjain kívül aligha ismerné fel segítség nélkül bárki is az ősz hajú, szakállat növesztő Andersont.