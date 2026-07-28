A rajongók már most háborognak: olyan film készül most Marilyn Monroe-ról, amiben aztán nem lesz köszönet

Marilyn Monroe több mint 70 éve szüntelenül tölti be a múzsa szerepkört. Az ’50-es évek Hollywoodjának legelbűvölőbb, vadítóan szőke szexszimbólumát nemcsak a rajongótábora képtelen elfelejteni, de még a modern kori filmkészítők körében is vissza-visszatérő téma az ő élete és egyben a halála. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy mindössze négy évvel azután, hogy Ana de Armas főszereplésével bemutatták a Szöszi címre keresztelt életrajzi drámát, Marilyn Monroe szoknyája hamarosan ismét felpördül majd a vásznon. Ebben viszont nem biztos, hogy lesz köszönet.
Botrányos rendezőnő kezébe került Marilyn Monroe élete
Noha a mozinézőket és a streamingfogyasztókat is megbotránkoztatta már Maggie Gyllenhaal az újragondolt, rémesen rossz rémtörténetével, A menyasszonnyal, Jake Gyllenhaal nővére ezúttal egy még kényesebb terepre látogat. Átírja a történelmet és megmutatja, milyen lett volna, ha Marilyn Monroe 100 évig élt volna.
A Flesh Impactben egy modern szemüvegen keresztül mutatjuk majd be az általunk ismert és szeretett, időtlen ikont, amely újra is értelmezi a történetét. Természetesen láttam a főbb alakításait, és tudtam, hogy milyen arcát mutatta meg a világnak, amíg élt
– árulta el a rendező egy interjúban.
Nem véletlen, hogy ez a projekt épp most készül el, hiszen a múlt század legnagyobb női ikonja éppen idén lenne kereken száz esztendős. Az ősszel debütáló rövidfilmnek, a Flesh Impactnek már a főszereplői is megvannak. A fiatal Marilyn Monroe bőrébe A szürke ötven árnyalata és a Többesélyes szerelem szépsége, Dakota Johnson bújt bele, bár ezt nagyon nehéz elhinnünk, miután a színésznőt konkrétan felismerhetetlenre sminkelték a maszkmesterek. Mutatjuk:
Ahogy azt fentebb írtuk, a filmben a 36 esztendős korában elhunyt Monroe idősebb arcát is megismerhetjük majd, méghozzá az Oscar-díjas, nemrégiben még Mundruczó Kornéllal forgató Ellen Burstyn megformálásában.
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