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életrajzi film

A rajongók már most háborognak: olyan film készül most Marilyn Monroe-ról, amiben aztán nem lesz köszönet

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Az ’50-es évek szexikonja visszatér a vászonra! Új film készül Marilyn Monroe-ról, mely ráadásul igen merészet vállal. Megmutatja, milyen lett volna a szőke ciklon idősebb korára. A produkcióhoz megérkezett az első kép is, melyen napjaink egyik legfelkapottabb színésznője látható, ha hisszük, ha nem.
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életrajzi filmDakota JohnsonMarilyn MonroeMaggie Gyllenhaal

Marilyn Monroe több mint 70 éve szüntelenül tölti be a múzsa szerepkört. Az ’50-es évek Hollywoodjának legelbűvölőbb, vadítóan szőke szexszimbólumát nemcsak a rajongótábora képtelen elfelejteni, de még a modern kori filmkészítők körében is vissza-visszatérő téma az ő élete és egyben a halála. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy mindössze négy évvel azután, hogy Ana de Armas főszereplésével bemutatták a Szöszi címre keresztelt életrajzi drámát, Marilyn Monroe szoknyája hamarosan ismét felpördül majd a vásznon. Ebben viszont nem biztos, hogy lesz köszönet.

Újabb Marilyn Monroe film készül.
Marilyn Monroe halála óta sem hagyja nyugodni a filmkészítőket, nemsokára ismét újabb mozi készül a szexikonról (Fotó: Entertainment Pictures/NORTHFOTO)

Botrányos rendezőnő kezébe került Marilyn Monroe élete

Noha a mozinézőket és a streamingfogyasztókat is megbotránkoztatta már Maggie Gyllenhaal az újragondolt, rémesen rossz rémtörténetével, A menyasszonnyal, Jake Gyllenhaal nővére ezúttal egy még kényesebb terepre látogat. Átírja a történelmet és megmutatja, milyen lett volna, ha Marilyn Monroe 100 évig élt volna.

A Flesh Impactben egy modern szemüvegen keresztül mutatjuk majd be az általunk ismert és szeretett, időtlen ikont, amely újra is értelmezi a történetét. Természetesen láttam a főbb alakításait, és tudtam, hogy milyen arcát mutatta meg a világnak, amíg élt

árulta el a rendező egy interjúban.

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Nem véletlen, hogy ez a projekt épp most készül el, hiszen a múlt század legnagyobb női ikonja éppen idén lenne kereken száz esztendős. Az ősszel debütáló rövidfilmnek, a Flesh Impactnek már a főszereplői is megvannak. A fiatal Marilyn Monroe bőrébe A szürke ötven árnyalata és a Többesélyes szerelem szépsége, Dakota Johnson bújt bele, bár ezt nagyon nehéz elhinnünk, miután a színésznőt konkrétan felismerhetetlenre sminkelték a maszkmesterek. Mutatjuk:

Ahogy azt fentebb írtuk, a filmben a 36 esztendős korában elhunyt Monroe idősebb arcát is megismerhetjük majd, méghozzá az Oscar-díjas, nemrégiben még Mundruczó Kornéllal forgató Ellen Burstyn megformálásában.

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