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Kádár L. Gellért

Óriás WC és ordítozó színészek: izgalmas kulisszatitkok szivárogtak ki a Még egy kívánság forgatásáról

1 órája
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Nem lennénk meglepődve, ha ősszel Dobó Kata új filmje tarolná le a mozipalettát. Az igazi csillaghullást ígérő Még egy kívánság premiere előtti izgalmat pedig lehet tovább fokozni, hiszen olyan kulisszatitkokat tudhattunk most meg, amiktől mindenkinek leesik az álla.
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Kádár L. GellértkulisszatitkokDobó Kata

Hajnali ordibálás, másfél napos ébrenlét, egy akkora illemhely, amelyben a komplett stáb is elfér, improvizált hollywoodi táncjelenet és tankokkal vívott csaták. A Bors által összegyűjtött kulisszatitkokból kiderül, hogy Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság forgatásán egy percig sem unatkozott senki.

Kádár L. Gellért, a Még egy kívánság főszereplője.
Kádár L. Gellért főszereplésével októberben érkezik a mozikba a Még egy kívánság (Fotó: Megafilm Service)

Ekkora WC-t még senki sem látott

A látványtervező, Valcz Gábor sem aprózta el a munkát. Az egyik jelenet kedvéért egy hatalmas, mozgatható falú WC-t építettek, amely akkora lett, hogy szinte az egész stáb kényelmesen elfért benne. A nézők ebből azonban semmit sem vesznek majd észre: a vásznon csupán egy szűk kis mellékhelyiség látszik majd, ahová Juli, vagyis Hermányi Mariann karaktere bújik el. Hogy mi elől menekül oda, az már a film egyik titka.

Legyen tánc!

A kulisszák mögött a tánclépések is spontán születtek. Pataki Ferenc és Nyári Szilvia, akik Juli szüleit alakítják, egy igazi hollywoodi hangulatú táncjelenetet adnak elő a filmben. A legtöbben azt hinnék, ezt hosszú próbák és koreográfus segítségével csiszolták tökéletesre, pedig éppen az ellenkezője történt: a két színész egyszerűen improvizált, és a rendezők pedig imádták a pillanat varázsát, ami belekerült a filmbe.

A Hunyadi szépfiúja akár Polgár Juditot is kihívhatná

A férfifőszereplő Kádár L. Gellért számára sem telt eseménytelenül a forgatás. Bár a gyártási tervet precízen felépítették, előfordult, hogy egy-egy jelenet előtt várakoznia kellett. Ő azonban nem unatkozott. A Hunyadi sztárja ilyenkor mindig beült a kisbuszba, elővette a telefonját vagy a sakktáblát, és játszott. Versenyeken is indul, online alkalmazásokban is rendszeresen sakkozik, és azt mondja, ez segít abban, hogy a hosszú várakozások alatt is friss maradjon fejben.

A Dead Flamingos dobosa megelevenedett 

A film egyik fiatal szereplője, Wettstein Márk, aki a Dead Flamingos zenekar dobosát, Bencét alakítja, egészen különleges módszerrel készül minden szerepére. Nem elég neki megtanulni a szöveget vagy felvenni a jelmezt: fejben teljes életet épít a karakterének. Olyan apróságokat is végiggondol, amelyek a filmben soha nem hangzanak el. Például azt is elképzeli, hogy Bence vajon beágyaz-e maga után reggelente. Szerinte ezek az apró részletek teszik igazán élővé a figurát.

A Még egy kívánság szereplői.
A Még egy kívánság 2026-ban akkora dobás lehet, amekkora csobbanást láthatunk ezen a kulisszák mögötti felvételen (Fotó: Megafilm Service)

Kádár L. Gellértnek nemet mondott az alvásra

Egy forgatási nap azonban a T. Dannyvel nemrég közös dalt készítő Kádár L. Gellért minden korábbi élményét felülmúlta. Az éjszakai munkák teljesen összezavarták az időérzékét. Egy szabad hétvégén a párjával a Balatonhoz utaztak, vasárnap hajnalban indultak és csak estére értek haza. Ekkor kapott egy üzenetet a stábtól, hogy el ne felejtse magával vinni a gitárját. Nyugodtan visszaírt, hogy természetesen másnap viszi. A válasz azonban kijózanító volt: „Igen... a hajnali egy óra végül is holnap.” Ekkor döbbent rá, hogy teljesen elnézte a napokat. Éjfélkor már érte érkezett az autó, és indult is a forgatásra, amely másnap késő délutánig tartott. Végül csaknem 36 órán keresztül volt talpon. A kameraátállások alatt mindössze néhány percre tudta lehunyni a szemét.

Ordibáltak a színészekkel?

A forgatás hajnali kezdései egyébként is emlékezetesek maradtak a szereplőknek. Friedenthal Zoltán nevetve idézte fel, hogy az asszisztensük, Tímea sokszor úgy ébresztette a stábot, hogy egyszer csak feltépte a kisbusz ajtaját, majd teli torokból rájuk kiáltott: „Jó reggelt!”

Még egy kívánság helyett még egy nagy ugrás

Zoltánnak ráadásul egy fizikailag is embert próbáló jelenettel kellett megküzdenie. Egy halastóban egy lendületes, fenékre érkező ugrással kellett szétrebbentenie két szerelmest. A jelenetet körülbelül tízszer vették fel, ő pedig újra és újra a vízbe csobbant. Bár kaszkadőrök segítették és minden felvétel remekül sikerült, a „könnyű kis ugrás” emléke még két hétig ott maradt a testén.

Romantikus vagy háborús filmet készítettek?

A hosszú várakozások alatt pedig nála is előkerült egy különös hobbi. Néhány távirányítású mini tankkal rendezett csatákat a kollégákkal, amelyek nemcsak jókedvre derítették a stábot, hanem – saját bevallása szerint – segítettek fenntartani azt a felfokozott lelkiállapotot is, amelyre a jeleneteiben szüksége volt.

Egy biztos: a Megafilm Service gyártásában készült Még egy kívánság nemcsak a vásznon ígér emlékezetes pillanatokat. A kulisszák mögött legalább annyi nevetés, improvizáció, váratlan fordulat és őrült történet született, mint amennyi végül a mozivásznon is látható lesz október 15-től.

 

 

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