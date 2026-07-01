Meghalt az ember, aki még Voldemortnak is a képébe mert nevetni: Ezek voltak Michael Byrne legemlékezetesebb alakításai

Egy emberként rázta meg a világ minden filmfogyasztóját, hogy 82 esztendős korában meghalt a brit színjátszás legendás alakja, Michael Byrne. A június 20-án elhunyt színészt a tévénézők, valamint a színházi közönség is jól ismerte, de Byrne mozifilmjeivel tett szert hamisítatlan világhírre. A nagyérdemű ugyanis aligha feledi jellegzetesen fenyegető tekintetét vagy hidegrázósan rémisztő kacaját, válogatott filmográfiájának pedig minden elemébe bele tudott csempészni ezekből. Cikkünkben a Michael Byrne-filmek öt legkiválóbb darabját szedtük listába, méltóképp tisztelegve Hollywood szeretett rosszfiújának élete és pályafutása előtt.

Michael Byrne meghalt, azonban filmjei által emléke a közönség számára örökké fennmarad (Fotó: IMDb)

Ezek voltak Michael Byrne legjobb filmjei:

Indiana Jones és az utolsó kereszteslovag

Michael Byrne halála napjáig okkal volt emlegetve Hollywood egyik legnagyobb karakterszínészeként. Ezt a címét pedig már 1989-ben kivívta magának, mikor is a mozihistória egyik legikonikusabb gonosztevőjét, Vogel ezredest formálta meg az Indiana Jones és az utolsó kereszteslovagban. Biztosak lehetünk benne, hogy hiába maradt alul Harrison Forddal szemben, biztosan büszkén emlegette, hogy miatta még magának Indiana Jonesnak is fel kellett kötni azt a bizonyos pantallót.

A rettenthetetlen

Ha szegény Michael Byrne-nek nem lett volna elég, hogy Indiana Jones is elbánt vele, nem sokkal később William Wallace-szal is alaposan meggyűlt a baja. Tudniillik Byrne A rettenthetetlenben sem tudott elszakadni a gonosztevő karaktertől, és egy ármányos angol katonaként hozta rá a frászt a nézőkre jellegzetesen vérfagyasztó tekintetével és ördögi mosolyával.

New York bandái

Miután Steven Spielberggel és Mel Gibsonnal is együtt dolgozhatott, 2002-ben egy újabb zseniális direktortól kapott instrukciókat. Ekkor ugyanis Martin Scorsese New York bandái című gengszterfilmjében Michael Byrne fontos mellékszereplőként adta a lovat olyan sztárok alá, mint Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz vagy Leonardo DiCaprio.

Michael Byrne még Martin Scorsesével is dolgozhatott együtt (Fotó: IMDb)

A holnap markában

Hónapok óta az egész világot az tartja lázban, hogy vajon ki lesz a következő James Bond. A 007-es ügynököt korábban olyan kiválóságok alakították, mint az a Pierce Brosnan, akinek A holnap határa című Bond-mozijában Michael Byrne-nak is elengedhetetlen szerep jutott. A júniusban elhunyt színész Kelly admirálisként járult hozzá a filmben látott izgalmakhoz, azonban ezúttal nem rosszfiúként bukkant fel, hanem a jó oldalon szolgált.