Szegény Mickey Rourke-kal riogatni lehet: fog nélkül, foltos melegítőben lépett utcára az egykori szívtipró – Fotó!

A mai internetszleng egyik leggyakrabban használt ellentétes szópárosítása a „glow up”, illetve a „glow down” kifejezések. Míg előbbit akkor használják, ha valakinek a külseje drasztikusan megváltozik előnyére, míg a másik abban az esetben használatos, amikor egy illető egykori önmagához képest sokkal rosszabbul fest. Így talán nem túlzás azt mondani, hogy Hollywood történetének legdurvább glow down-ja Mickey Rourke-hoz, a ’80-as évek egyik legsármosabb és legdögösebb csábmesteréhez köthető.

Mickey Rourke fiatalon minden nő álma volt, azonban ma már ezt sajnos aligha mondhatja el magáról (Fotó: KPA)

Szívtelen az élet az Angyalszív szívtiprójával

A pankrátor és a 9 és ½ hét sztárja ugyanis napjainkban már csupán árnyéka önmagának, vagy inkább már csak az árnyékának az árnyéka. A Mickey Rourke-filmek szerelmesei a napokban ráadásul ismét a szívükhöz kaphattak, hiszen kedvencük megint borzasztó állapotban lépett utcára: Rourke foltos melegítőben, napszemüveggel a fején, szakadt farmernadrágban, és ami a legdurvább, fogatlanul sétált fényes nappal az utcán.

Mickey Rourke 2026-ra hajléktalan lett?

Nem csoda, hogy Mickey Rourke külseje enyhén szólva is ilyen viharvert. Tudniillik a 73 esztendős színész pokoli hónapokat tudhat maga mögött. Az év elején az a hír járta be a világsajtót, hogy már csak egy hajszál választja el a kilakoltatástól, miután nem kevesebb, mint 60 ezer dollár értékben halmozott fel bérletidíj-tartozást.

Januárban a még mindig népes rajongótábor aztán a megszorult sztár megsegítésére sietett, miután valaki létrehozott Mickey Rourke számára egy olyan bankszámlát, ahova mindenki elküldhette anyagi támogatását. Azonban mindez Rourke tudta nélkül történt, mi több, az adomány sosem jutott el a színészhez, aki az esetet elég nyers fájdalommal és csalódottsággal kommentálta.

Ez nem én vagyok, oké? Ha pénzre lenne szükségem, akkor sem állnék sorba k*baszott alamizsnáért. Inkább dugnék egy puskát a s*ggembe és húznám meg a ravaszt. Szóval, bárki is csinálta, nem tudom, ki volt, és miért tette. Sosem kérnék pénzt idegenektől vagy rajongóktól. Nekem senkinek a pénze sem kell! Ez megalázó! Azt akarom, hogy ti kapjátok vissza a pénzeteket!

– ecsetelte a történteket még egy januári Instagram-posztban Mickey Rourke.