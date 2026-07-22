Ha Reacher elnémul, ott tudod, hogy nagy a baj: Ilyen lett a Motor City című akciómozi – Kritika!

Alan Ritchson nevét aligha kell bemutatni az akciófilm-zsáner kedvelőinek. A Reacher című széria hegyomlás méretű főszereplőjét, ha egyszer látja az ember fia, biztosan egész életére megjegyzi. Nem csoda, hogy a 43 éves szőke sziklát állítólag még James Gunn is kinézte Batman szerepére egy közelgő képregényfilmbe, de addig biztos, ami biztos alapon még bevállalta az év legfurább akciófilmjét, a Motor City-t. De mitől ilyen rendhagyó ez az alkotás? Máris eláruljuk!

Alan Ritchson új filmje, a Motor City közepes lángon rotyoghat majd a mozikban, pedig robbanás és csihi-puhi van benne bőven (Fotó: IMDb)

Reacher elnémul, a baj megérkezik

Az Alan Ritchson-filmek legújabb darabjának írója, Chad St. John igen merész vállalkozásba kezdett, és ennek is már másfél évtizede. Ugyanis még 2011-ben fogalmazódott meg benne a Motor City ötlete, a projekt pedig azóta Odüsszeuszként hánykolódott a stúdiók tervezőasztalainak tengerén. A film végül Potsy Ponciroli nevű rendező kezei között talált biztos helyre, és holnaptól már bárki meg is tekintheti a mozikban.

De miért merész a Motor City? Nos, a némafilmes korszak óta nem sok mozi vállalkozott arra, hogy ne éljen a dialógusok verbális közlésének lehetőségével, azonban Ponciroli alkotása mégis ezt teszi. És miért ne tenné? A története egy fölösleges rizsálást nélkülöző, szokásos bosszúsztori: Főhősünk, John az 1970-es évek Detroitjának átlag munkásembere, akit a próbaideje utolsó napján húz be a csőbe és küldi a börtönbe egy rosszakarója (Ben Foster), aki mindent elvesz Alan Ritchson figurájától: a jövőjét, a menyasszonyát, az egész életét. Ezt nyilván a Reacher sztárja nem hagyhatja annyiban, megesküszik, hogy bosszút áll!

A Motor City női főszereplője a Csillagainkban a hiba sztárja, Shailene Woodley (Fotó: IMDb)

A film tehát egy klasszikus revansregére épít, és teszi mindezt egy olyan szövegkönyvvel, ami egy zsebkendőre is ráférne. A szavak helyett a tettek mesélnek, ezáltal sokkal nagyobb hangsúlyt kaphatna a bunyó, a látvány és a színészi játék.

Utóbbi még nem is szemégetően rossz, viszont az akcióból csupán a bevezetés és a befejezés gondoskodik, de vajon a kettő közti tárgyalásból hol maradt?

Most akkor Motor City vagy klipválogatás?

Az tény, hogy a Motor City zenei válogatása valóban visszakalauzol minket a ’70-es évek Amerikájának füst borította, rumszagú csehóiba. Potsy Ponciroli helyenként mesterien helyettesítette a dialógusokat frappáns aláfestéseivel, illetve nem is feltétlen kellenek szavak, ha helyette hallgathatjuk a The Chaint is a Fleetwood Mactől vagy a The Moody Bluestól a Nights In White Satint. Azonban a hangsúly a helyenként kifejezésen van sajnos.

A saját szomszédjaira is veszélyes Alan Ritchson főhősének sztorija ugyanis csakhamar szép muzsikaszóval kísért, erőltetett menetté válik, mintha csak egy videóklip-válogatást néznénk 100 percen keresztül.

Ezzel persze még nem is lenne baj, ha nem veszítenénk el az érdeklődésünket már féltáv előtt, így a Motor City-ből maximum a Motort élvezzük, a City-n már jó eséllyel szunyókálunk.