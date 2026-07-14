Régen minden magyar ezt a sorozatot nézte: most a Netflix feltámasztotta

Napjainkban sokadik virágkorát éli streamingen a családi western. A SkyShowtime-ot lassan egy évtizede tarolja le megállás nélkül az egyre csak bővülő, 1883, 1923, Dutton Birtok és Marshals címre keresztelt projektekkel terebélyesedő Yellowstone-univerzum. A Netflix már tavaly megpróbált erre választ adni, a vörös streamingóriás ugyanis ekkor bocsátotta útjára a Ransom Canyont, mely csúfosan elhasalt. Azonban itt az újabb kihívó, amivel a Netflix már a nézőkben szüntelen szunnyadó és hirtelen egekbe szökő nosztalgiafaktorra épít: ez lett az új A farm, ahol élünk.

A farm, ahol élünk a Netflixen éledt újjá 2026-ban (Fotó: T.C.D/VISUAL Press Agency/NORTHFOTO)

A Netflix leemelte a nézők kedvencét a polcról

Kevés sorozatot tudnánk mondani, mely MacGyver ragasztószalagját megszégyenítő módon, légmentesebben ragasztotta volna képernyő elé nézők százezreit, mint az Amerikában 1974 és 1983-ban, hazánkban pedig 1997-től sugárzott A farm, ahol élünk. A Michael Landon által vezényelt és az ő főszereplésével készült farmerfabula Laura Ingalls Wilder regényeit vette alapul, és egy minnesotai termelőcsalád mindennapjait mutatta be. A széria óriási népszerűségnek örvendett a maga idejében tengeren innen és túl is, de a mai napig nehezen lehet úgy kapcsolgatni a tévécsatornák között, hogy az emberrel ne jöjjön szembe egy-egy epizód. Amelyekből azért akadt bőven, hiszen 10 évadról és nem kevesebb mint 203 részről beszélünk.

A népszerű streamingszolgáltatónak tehát volt miből gazdálkodnia Ingallsékkal történetével, azonban senki se várja azt, hogy 50 év elteltével ugyanazt a show-t fogja kapni. A Netflix-sorozatok jelenlegi legnézettebb darabjának számító A farm, ahol élünk-remake ugyanis nem kevés ráncfelvarráson esett át, ami jól is áll neki.

A farm, ahol élünk 2026-os verziója táncolva és zenélve robbant be Netflixre (Fotó: Netflix/Entertainment Pictures)

Így lett családi limonádéból koszos western A farm, ahol élünk

A cselekmény a korábbiakkal ellentétben több szempontból van elmesélve, a női karakterek nagyobb hangsúlyt kapnak a történetben és az egész sorozat sokkal komplexebb érzelmileg, tehát nemcsak az a célja, hogy hétköznapi, de annál meghatóbb történetekkel ríkassa meg a nagyérdeműt. Emellett persze beszélni kell a látványról is, mely szintúgy szintet lépett.