„Menjen vissza a fedélzetre, a k***a életbe!” – Az évszázad egyik legtragikusabb hajóbalesetét élhetjük újra a Netflixen

Ha hajókatasztrófákról van szó, valószínűleg mindenkinek az elsüllyeszthetetlennek tartott, ámde rögtön az első útján hullámsírba került Titanic tragédiája jut eszébe. A sors különös fintora, hogy az 1912-es új-fundlandi szerencsétlenség után pontosan 100 esztendővel történt egy hasonlóan drámai esemény a tengeren. Ez a Costa Concordia 2012. január 13-án bekövetkezett katasztrófája, melyet most a Netflix mesél el egy dokumentumfilm formájában.

A tragikus sorsú Costa Concordia 2006 és 2012 között teljesített szolgálatot, utolsó napjáról pedig most a Netflix készített filmet (Fotó: Pixel Press)

Katasztrófaturisták uralják a Netflixet

A Costa Concordia egy olasz üdülőhajó volt, mely a Tirrén-tengeren hajózott a végzetes téli éjszakán, több mint négyezer emberrel a fedélzetén. De mi is történt pontosan? A hajó szándékosan túl közel haladt a parthoz egy tisztelgő manőver miatt, amikor is egy szikla felszakította a hajótestet, ami ennek következében a jobb oldalára dőlt. A tengerjáró hiába volt alig száz méterre a biztonságot jelentő szárazföldtől, így is 32 ember vesztette életét a balesetben.

A megrázó tengeri történet eseményeit a Netflix igyekszik a lehető legalaposabban feltárni, ehhez pedig a személyzet, utasok és szakértők beszámolóit is igénybe vette. Valamint előkerült az a hangfelvétel is, amely a partiőrség tisztje és a hajó kapitánya, Francesco Schettino közötti igen feszült hangulatú beszélgetést rögzítette. Ebből kiderül, hogy Schettino elsők között hagyta el a hajót, ami a hatóságoknak, és később a közvéleménynek a legkevésbé sem tetszett.

Maga lehet, hogy megmentette az életét, de nekem erről megvan a véleményem. Ez nem marad következmények nélkül. Menjen vissza a fedélzetre, a k***a életbe!

– hallható a felvételen, ahogy a partiőrség embere kiosztja a kapitányt.

A Costa Concordia balesetéről szóló dokumentumfilmet nézik most a legtöbben a Netflixen (Fotó: ABACA/Abaca)

A Netflix-filmek jelenlegi legnézettebb darabja emellett még amiatt is rendkívül megrázó, mert több, utasok által készített felvétel is látható benne, amik kellőképpen átadják a fojtogató pánikhangulatot, ami a fedélzeten uralkodott. Amikor pedig ezeket a képeket látják a magyar nézők, nem kizárt, hogy sokaknak eszébe jutnak olyan hazánkhoz kapcsolódó rémtörténetek, mint a Hableány 2019-es tragédiája vagy a Pajtás gőzös több mint 70 évvel ezelőtti katasztrófája. Talán nem is olyan földtől elrugaszkodott a gondolat, hogy a Netflix egyszer ezekről a szörnyű eseményekről is film formájában fog megemlékezni.