„Menjen vissza a fedélzetre, a k***a életbe!” – Az évszázad egyik legtragikusabb hajóbalesetét élhetjük újra a Netflixen

Ha hajókatasztrófákról van szó, valószínűleg mindenkinek az elsüllyeszthetetlennek tartott, ámde rögtön az első útján hullámsírba került Titanic tragédiája jut eszébe. A sors különös fintora, hogy az 1912-es új-fundlandi szerencsétlenség után pontosan 100 esztendővel történt egy hasonlóan drámai esemény a tengeren. Ez a Costa Concordia 2012. január 13-án bekövetkezett katasztrófája, melyet most a Netflix mesél el egy dokumentumfilm formájában.
Katasztrófaturisták uralják a Netflixet
A Costa Concordia egy olasz üdülőhajó volt, mely a Tirrén-tengeren hajózott a végzetes téli éjszakán, több mint négyezer emberrel a fedélzetén. De mi is történt pontosan? A hajó szándékosan túl közel haladt a parthoz egy tisztelgő manőver miatt, amikor is egy szikla felszakította a hajótestet, ami ennek következében a jobb oldalára dőlt. A tengerjáró hiába volt alig száz méterre a biztonságot jelentő szárazföldtől, így is 32 ember vesztette életét a balesetben.
A megrázó tengeri történet eseményeit a Netflix igyekszik a lehető legalaposabban feltárni, ehhez pedig a személyzet, utasok és szakértők beszámolóit is igénybe vette. Valamint előkerült az a hangfelvétel is, amely a partiőrség tisztje és a hajó kapitánya, Francesco Schettino közötti igen feszült hangulatú beszélgetést rögzítette. Ebből kiderül, hogy Schettino elsők között hagyta el a hajót, ami a hatóságoknak, és később a közvéleménynek a legkevésbé sem tetszett.
Maga lehet, hogy megmentette az életét, de nekem erről megvan a véleményem. Ez nem marad következmények nélkül. Menjen vissza a fedélzetre, a k***a életbe!
– hallható a felvételen, ahogy a partiőrség embere kiosztja a kapitányt.
A Netflix-filmek jelenlegi legnézettebb darabja emellett még amiatt is rendkívül megrázó, mert több, utasok által készített felvétel is látható benne, amik kellőképpen átadják a fojtogató pánikhangulatot, ami a fedélzeten uralkodott. Amikor pedig ezeket a képeket látják a magyar nézők, nem kizárt, hogy sokaknak eszébe jutnak olyan hazánkhoz kapcsolódó rémtörténetek, mint a Hableány 2019-es tragédiája vagy a Pajtás gőzös több mint 70 évvel ezelőtti katasztrófája. Talán nem is olyan földtől elrugaszkodott a gondolat, hogy a Netflix egyszer ezekről a szörnyű eseményekről is film formájában fog megemlékezni.
Mi történt a Costa Concordia kapitányával?
Noha erre a választ a Costa Concordia: Rémálom a tengeren is megadja, azonban itt is érdemes erre pár sort szentelni. A fatális hibát vétő Francesco Schettino nem maradt büntetés nélkül, hiszen a tisztelgő manőver után a bíróság a hajó elhagyásáért és gondatlanságból elkövetett emberölésért 16 év börtönbüntetésre ítélte. Sokak szerint azonban ez botrányosan kevés, hiszen a 32 halottért kapott 16 év tulajdonképpen azt tükrözi, hogy egy ember élete csupán fél évet jelent Schettino számára a rácsok mögött. Az olasz kapitány 2015-ben kezdte letölteni a büntetését, 2031-ben szabadulhat.
Magyar áldozata is volt a balesetnek
Amiről azonban a Netflix-adaptációban nem esik szó, hogy magyar áldozata is volt a Costa Concordia tragédiájának. A hajón tartózkodott Fehér Sándor, 38 éves hegedűművész is, aki igazi hősként viselkedett, miután beütött a baj. Ugyanis hamar kiderült, hogy nincs elég gyerekeknek való mentőmellény, és Fehér ekkor rögtön elindult ezek keresésére, majd miután meglettek, nyugtatgatni kezdte a rémült fiatal utasokat.
Végül visszatért a hajótestbe, talán azért, hogy további bajba jutottakon segítsen, ám a liftaknába tóduló víz többedmagával elsodorta, és sajnálatos módon már sosem tért vissza élve.