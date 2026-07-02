Millie Bobby Brown még mindig nem tud színészkedni, de most már nem is próbálkozik: Ilyen lett az Enola Holmes 3.

Hat évvel ezelőtt, amikor a Stranger Things az addig megjelent három évadával a Netflix abszolút csúcstermékének számított, a vörös streamingóriás úgy döntött, még egy fontos feladatot rábízna az aranytojást tojó tyúkjának főhősnőjére. Így lett végül Millie Bobby Brown az Enola Holmes főszereplője. A világhírű Sherlock Holmes, hasonlóan rejtélyfejtéssel foglalatoskodó testvéréről szóló mozi 2020-ban nagy sikerrel robbant be a platformra, azóta pedig már egy folytatással is gazdagodott 2022-ben. Viszont négy éve hiába vártak a rajongók, a franchise nem bővült trilógiává. Egészen mostanáig, hiszen július 1-jén végre felkerült a Netflix-filmek kínálatába a krimimozi legújabb kalandja, az Enola Holmes 3, de vajon megérte ennyit várni rá?
Sherlock Holmes, merre vagy?
Senki sem kekeckedhet egy nővel az esküvője napján, pláne nem, ha az illető hölgyet Enola Holmesnak hívják. Márpedig a Netflix jelenlegi legnagyobb dobása erről szól, ugyanis valaki meglovasítja a násznép egyik legfontosabb tagját, magát Sherlock Holmest. Húga ezt követően természetesen a világ legjobb detektívjének nyomába ered, miközben igyekszik felgöngyölíteni élete legsötétebb ügyét.
Millie Bobby Brown szerepében Enola Holmes. Vagy fordítva?
Már, ha egyáltalán van bármilyen ügy, hiszen bonyodalmat szinte csak Sherlock híres nagyítójával lehet lelni ebben a közel kétórás, Hallmark-stílust majmoló, habos-babos dresszekben lélektelenül lüktető krimiunalomban. Bár az Enola Holmes-trilógia záróakkordjában továbbra sem a sztori hiánya a legfájóbb pont, hanem sokkal inkább maga a főszereplő, Millie Bobby Brown.
Szó se róla, Jake Bongiovi feleségét eddig sem fenyegette az a veszély, hogy majd a szótárkészítők őt helyezik a színésznő bekezdés mellé a legújabb kötetben, de Mrs. Bongiovi mintha már nem is próbálkozna, hogy felzárkózzon a nívós szereplőbrigád többi tagjához, melyet olyan nevek erősítenek mint Henry Cavill vagy Helena Bonham Carter. Arcán pont annyi érzelem honol, mint egy Steven Seagal-válogatás DVD-n, és minden jelenetben bosszantóan tájidegennek hat, akár az idei világbajnokságon bevezetett ivószünet, hiába öltöztették ismét Bridgerton kisasszonyokat megszégyenítő jelmezbe.
Legnagyobb szerencséjére, mintha a Netflix egyenesen Millie Bobby Brownra írta volna az Enola Holmes legújabb részének szerény sztoriját, hiszen a nemrégiben férjes asszonnyá váló, a saját influencerbrandjét évek óta építő színésznőnek itt konkrétan csak saját magát kellett eljátszania. Más kérdés, hogy még ez sem túlzottan ment neki. Lehet, az a bizonyos ételmérgezés egy jel volt.
Így is a Netflix élén
A kíváncsiság azonban nagy úr, így a Netflix közönsége rögtön rá is harapott a négy év után visszatérő Enola Holmes következő nagy sztorijára. Millie Bobby Brownék nyomozása ugyanis mindössze néhány óra leforgása alatt letaszította a nézettségi lista éléről John Cena Kisöcsémjét, illetve a platform egyik legfelkapottabb darabjának számító Üzenetek Isabelle-nek című romantikus filmje is lejjebb csúszott a ranglétrán.
Az Enola Holmes 3. július 1-jén került fel a Netflix kínálatába. A film előzetesét ide kattintva tudja megtekinteni.