Millie Bobby Brown még mindig nem tud színészkedni, de most már nem is próbálkozik: Ilyen lett az Enola Holmes 3.

Hat évvel ezelőtt, amikor a Stranger Things az addig megjelent három évadával a Netflix abszolút csúcstermékének számított, a vörös streamingóriás úgy döntött, még egy fontos feladatot rábízna az aranytojást tojó tyúkjának főhősnőjére. Így lett végül Millie Bobby Brown az Enola Holmes főszereplője. A világhírű Sherlock Holmes, hasonlóan rejtélyfejtéssel foglalatoskodó testvéréről szóló mozi 2020-ban nagy sikerrel robbant be a platformra, azóta pedig már egy folytatással is gazdagodott 2022-ben. Viszont négy éve hiába vártak a rajongók, a franchise nem bővült trilógiává. Egészen mostanáig, hiszen július 1-jén végre felkerült a Netflix-filmek kínálatába a krimimozi legújabb kalandja, az Enola Holmes 3, de vajon megérte ennyit várni rá?

Az Enola Holmes 3. a hónap első napján került fel a Netflixre (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Sherlock Holmes, merre vagy?

Senki sem kekeckedhet egy nővel az esküvője napján, pláne nem, ha az illető hölgyet Enola Holmesnak hívják. Márpedig a Netflix jelenlegi legnagyobb dobása erről szól, ugyanis valaki meglovasítja a násznép egyik legfontosabb tagját, magát Sherlock Holmest. Húga ezt követően természetesen a világ legjobb detektívjének nyomába ered, miközben igyekszik felgöngyölíteni élete legsötétebb ügyét.

Millie Bobby Brown szerepében Enola Holmes. Vagy fordítva?

Már, ha egyáltalán van bármilyen ügy, hiszen bonyodalmat szinte csak Sherlock híres nagyítójával lehet lelni ebben a közel kétórás, Hallmark-stílust majmoló, habos-babos dresszekben lélektelenül lüktető krimiunalomban. Bár az Enola Holmes-trilógia záróakkordjában továbbra sem a sztori hiánya a legfájóbb pont, hanem sokkal inkább maga a főszereplő, Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown-filmek visszatérő elemévé válik lassan, hogy a színésznőt kvalitásai miatt ekézi a közönség és a szakma is (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Szó se róla, Jake Bongiovi feleségét eddig sem fenyegette az a veszély, hogy majd a szótárkészítők őt helyezik a színésznő bekezdés mellé a legújabb kötetben, de Mrs. Bongiovi mintha már nem is próbálkozna, hogy felzárkózzon a nívós szereplőbrigád többi tagjához, melyet olyan nevek erősítenek mint Henry Cavill vagy Helena Bonham Carter. Arcán pont annyi érzelem honol, mint egy Steven Seagal-válogatás DVD-n, és minden jelenetben bosszantóan tájidegennek hat, akár az idei világbajnokságon bevezetett ivószünet, hiába öltöztették ismét Bridgerton kisasszonyokat megszégyenítő jelmezbe.