„Milyen unalmasak vagytok...” – Millie Bobby Brown durván visszaszólt kritikusainak

Négy évnyi hosszas várakozást követően a Netflix-filmek kínálatában 2026. július 1-én végre felbukkant az Enola Holmes várva várt harmadik része. A rajongók egyik nagy kedvencének számító filmszéria új fejezetét hiába övezte elképesztő várakozás, mégsem a fanok elégedettségétől zeng jelenleg a világháló.

A Millie Bobby Brown-filmek legújabb darabja, az Enola Holmes 3 miatt háborog az internet (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Ízekre szedik a Netflix topfilmjét, Millie Bobby Brown reagált

A publikum fő problémája ugyanis az az Enola Holmes 3-mal, hogy végig az a nézők érzése, mintha nem is egy filmet látnának, hanem a rendkívül rosszul színészkedő Millie Bobby Brownt kell figyelniük közel két órán eresztül olyan jelmezben és díszletben, melyek ráadásul még csak cseppet sem korhűek.

A haj, a smink és a kosztümök is teljesen kizökkentettek a filmből. Mintha nem is Enolát láttam volna, hanem Millie-t. Mintha már nem is akarna karaktert játszani

– írta egy kommentelő TikTokon, míg egy másik gúnyosan megjegyezte: „Feltöltött ajkak és hosszú műköröm? Ó, igen, pont így emlékszünk az 1800-as évekre!”

Hiába a Millie Bobby Brownt ért kritikák, az Enola Holmes 3 egy hete töretlenül a legnézettebb film a Netflixen (Fotó: Netflix / Entertainment Pictures)

Utóbbi kritika egyébként nem csak egyszer lett az éterbe kiáltva. Mi több, a Sherlock Holmes legalább annyira tehetséges detektívnek számító kistestvérének körmeire vonatkozó intelmek még magához Millie Bobby Brownhoz is eljutottak, aki nem volt rest keményen visszaszólni az internet népének, és kijelentette, ha Enola szép körmöket akar magának, akkor meg is kapja:

Milyen lehangoló és unalmas tud lenni az internet. Imádom a manikűröket, és Enola is. Nem ért csalódásként, de azért arra gondoltam: »Rendben, akkor ezek szerint erről írnak most az újságok.« De manapság az internet már nem tud meglepni. Az évek során bőven megtapasztaltam, milyen is tud lenni

– zárta rövidre a színésznő a BBC-nek adott interjújában.

A Stranger Things üdvöskéjének nem először gyűlik meg a baja az internetes gyűlölködőkkel (Fotó: Billy Bennight)

Hiába utálja mindenki, Enola Holmes mégis visszatér?

Jake Bongiovi felesége egyébként tényleg nem a levegőbe beszél, hiszen valóban nem először áll bele az internet népe a külseje miatt, ám eddig minden alkalommal megvédte magát.

Azonban azzal már ő sem tud igazán mit kezdeni, hogy az Enola Holmes 3. nemcsak a rajongók, hanem a kritikusok körében is jelentősen alulteljesített elődeihez képest. Ám nem kizárt, hogy még ez sem tántorítja el a Netflixet a franchise folytatásától, hiszen az Enola Holmes 4. állítólag már ott hever a vörös streamingóriás tervezőasztalán, de ez egyelőre még a jövő zenéje, és a sok negatív visszajelzés lehet végül a kukába söpri a projektet.