Megint Jim Carrey klónozása a téma: A komikus szokatlan külsővel sokkolta a nézőket

Februárban örülhettek a Jim Carrey-filmek rajongói, kedvencük ugyanis életműdíjat vehetett át a César-gálán. A kommentek, cikkek, bejegyzések és videók azonban nem neves kitüntetésről szóltak, hanem arról, hogy valami nagyon nem stimmel Jim Carrey arcával. Az internetet pedig egyik pillanatról a másikra szó szerint felperzselte az az összeesküvés, miszerint a színészt nemes egyszerűséggel leklónozták, mi több, az a Jim Carrey, akit annyira imádott mindenki a Truman Show-ban, A Maszkban vagy az Ace Ventura – Állati nyomozóban, már nincs is köztünk. A kétszeres Golden Globe-győztes színész-komikus körüli konteók száma azóta sem közelít a nullához, még mindig rengetegen vannak, akik abban hisznek, hogy az igazi Jim Carrey 2026-ban már nem is létezik. Talán ez az elképesztőn hatalmas hiedelemhullám is hozzájárult ahhoz, hogy a Netflixre frissen felkerült Carrey-mozi rögtön a nézettségi lista élmezőnyében találta magát.

A Netflixnek hála, ismét Jim Carrey a téma a neten (Fotó: Dominique Jacovides - Olivier Borde / Bestimage / 00744851)

Jim Carrey és a klónja a Netflixen rosszalkodnak

Nem kell rosszra gondolni, nem váltottunk jegyet a konteógőzösre. Csupán annyiról van szó, hogy a Netflixre végre felkerült a Sonic-trilógia harmadik fejezete is. A videójáték-szériából mesesorozattá váló sündisznótörténet először 2020-ban elevenedett meg a nagy vásznon, a főhős örökös ellenségének számító Tojásfej Robotnyik doktor szerepét pedig maga Jim Carrey kapta meg. Akinek pedig nem lett volna elég egy Carrey, annak a Sonic 3-ban már kettő is kijut belőle. És egy Jim Carrey-nél mi a jobb? Hát két Jim Carrey! Így nem is csoda, hogy a filmet már csak az Enola Holmes 3. előzi meg a nézettségi listán.

A Sonic, a sündisznó 3. a Netflix-filmek között jelenleg a második legnézettebb (Fotó: Paramount Pictures Inc. / Entertainment Pictures)

A franchise egyébként azért is különösen fontos Jim Carrey karrierjében, hiszen ez a filmszéria volt az, ami visszarántotta a nyugdíj kényelméből a Hollywoodba.

Attól függ. Ha az angyalok hoznak elém egy aranytintával írt forgatókönyvet nekem címezve, ami fontos lehet az emberek számára, visszatérhetek az útra. De addig pihenőt tartok

– nyilatkozta még korábban a 63 esztendős színészlegenda egy esetleges visszatérésről.