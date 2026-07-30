Csúnyán beégett a Netflix Yellowstone-koppintása: senki sem kíváncsi a Ransom Canyon 2. évadára

Amióta 2018-ban a SkyShowtime-ra berobbant Kevin Costnerrel az élen a Yellowstone című sikeres vadnyugati betyárromantika, nem csoda, hogy a riválisok azóta próbálnak valami hasonlóval átcsalogatni a nézőket a streaming túlpartjára. Ezt csinálta a Netflix is, mely 2025-ben állt elő a Ransom Canyon címre keresztelt szériájával, melyet a közönség akarva akaratlanul is a Dutton família soha véget nem érő sztorijához hasonlított, csak épp nem mindig pozitív felütéssel. A számok viszont azt jelezték, hogy mégis van igény a „Temus Yellowstone-ra”, és vörös streamingszolgáltató idén elő is rukkolt a második fejezettel. De valószínűleg már azóta ezt meg is bánta.
Senki sem kíváncsi a kamu Yellowstone folytatására
A Minka Kelly (Eufória, Titánok), valamint Josh Duhamel (Transformers-filmek, Las Vegas) nevével fémjelezett sorozat 2. évadát július 23-án mutatták be, azonban sok köszönet nem volt abban, hogy Quinn és Staten visszatértek a Netflix képernyőjére.
A Ransom Canyon második fejezet iránti érdeklődés ugyanis kevesebb mint egy hét alatt is kimutatható. A számok ugyanis sajnos ismét nem hazudtak. Míg az első szezon a nyitóhetén 7,1 millió embert mozgatott meg, az új felvonás már ennek a nézőmennyiségnek éppen több mint a felét ültette képernyő elé a maga 4,2 milliós látogatottságával. Ez pedig 43%-os csökkenés, amivel a Netflix-sorozatok történetének egyik legrosszabb folytatásának mondhatja magát a Ransom Canyon 2. évada.
Megint lecsap a Netflix-átok?
Bármily hihetetlen, még ettől is volt rosszabb, sőt sokkal rosszabb eredmény is a népszerű streamingszolgáltató történetében. A Steve Carell nélkül folytatott A négy évszak folytatására 58%-kal kevesebb ember volt például kíváncsi, de az abszolút rekordot Arnold Schwarzenegger Fubar című akciószériájának második fejezete jelentette, melynek 77 százalékkal zuhant a nézettsége.
A Netflix nem is kímélte a cliffhangerrel véget ért Schwarzi-sorozatot, és ahogy azt szokta, a második évad után törölte ezt a műsort is. Kérdés, hogy vajon a Ransom Canyonra is ez a sors vár? Nem lennénk meglepődve, ha így lenne...