Csúnyán beégett a Netflix Yellowstone-koppintása: senki sem kíváncsi a Ransom Canyon 2. évadára

A Ransom Canyon második fejezet iránti érdeklődés ugyanis kevesebb mint egy hét alatt is kimutatható. A számok ugyanis sajnos ismét nem hazudtak. Míg az első szezon a nyitóhetén 7,1 millió embert mozgatott meg, az új felvonás már ennek a nézőmennyiségnek éppen több mint a felét ültette képernyő elé a maga 4,2 milliós látogatottságával. Ez pedig 43%-os csökkenés, amivel a Netflix-sorozatok történetének egyik legrosszabb folytatásának mondhatja magát a Ransom Canyon 2. évada.

Vajon a Ransom Canyon 3. évada elkészül valaha? (Fotó: IMDb)

Megint lecsap a Netflix-átok?

Bármily hihetetlen, még ettől is volt rosszabb, sőt sokkal rosszabb eredmény is a népszerű streamingszolgáltató történetében. A Steve Carell nélkül folytatott A négy évszak folytatására 58%-kal kevesebb ember volt például kíváncsi, de az abszolút rekordot Arnold Schwarzenegger Fubar című akciószériájának második fejezete jelentette, melynek 77 százalékkal zuhant a nézettsége.

A Netflix nem is kímélte a cliffhangerrel véget ért Schwarzi-sorozatot, és ahogy azt szokta, a második évad után törölte ezt a műsort is. Kérdés, hogy vajon a Ransom Canyonra is ez a sors vár? Nem lennénk meglepődve, ha így lenne...