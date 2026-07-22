Itt a Netflix válasza Nicole Kidman Jókislányára: kicsit sárgább, kicsit mexikóibb, de legalább nézhetetlen!

Azzal aligha vívunk népharagot, ha azt mondjuk, a 2024-es év egyik legfelkavaróbb alkotása Nicole Kidman Jókislány című erotikus thrillere volt. A nem kis befolyással bíró és az élet szinte minden területén sikeres, ámde mégis megvetésre és alárendeltségre vágyó üzletasszony, valamint a minden titkos, piszkos vágyát kielégítő gyakornoka fullasztóan fülledt sztorija nem mindenki torkán csúszott le. A Jókislány a mozikban ugyan nem tarolt nagyot, ámde később az HBO Maxon mégis megtalálta a maga közönségét, így nem csoda, hogy a streamingóriás ősi ellensége, a Netflix is előállt valami hasonló, szexuálisan túlfűtött történettel. Bár ne tette volna…

A Netflix Tiltott vágy című erotikus filmjét nézi most mindenki streamingen (Fotó: IMDb)

Latino romantika pusztít a Netflixen

Amennyiben a legnézettebb Netflix-filmek listájára tekintünk, a felsorolás legtetejéről egy bizonyos Tiltott vágy című spanyol-mexikói koprodukció integet vissza, melynek ismertetőjében az alábbi szöveg olvasható: „Amikor egy férjezett ügyvédnő viszonyt kezd a lánya úszóedzőjével, a szenvedélyes románc hamar beteges játszmává fajul, amelyben mindenki elveszíti a fejét.”

Adózzunk egy perc néma csönddel azok előtt, akiket csapdába csalt és rávett arra ez a kedvhozó leírás, hogy másfél, soha vissza nem térítendő órát áldoztak az életükből erre a botrányosan rossz filmre.

Ludwika Paleta, a Tiltott vágy főhőnője (Fotó: YouTube)

A Tiltott vágyból nem lett egy új 9 és ½ hét

Az elsőfilmes rendező, Teresa Simone alkotása ugyanis nemhogy több sebből vérzik, hanem az egész film maga egy nagy seb, amit remélhetőleg már soha többet nem tépnek fel bennünk. De azért vegyük mégis végig szépen sorjában: A Netflix topfilmjének már az alapsztorija sem tartalmaz semmiféle egyediséget, karakterei egy faék egyszerűségével vetekszenek, cselekményének túlcsűrt csavarjai pedig izzadságszagúbbak, mint egy nyári délutánon megejtett rövidke utazás a 4-6-os villamoson, lezárása pedig olyan értelmetlen, akár egy majommal veszekedni. A Tiltott vágy már a címében magába foglalja, amit csinálni kellene vele: Úgy be kellene tiltani, hogy még csak vágyakozni se lehessen utána. Bár valószínűleg erre nem is vetemedne senki.