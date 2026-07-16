Ebből nem lesz baj otthon? Tom Holland kétszer annyit kapott az Odüsszeiáért, mint a felesége

A nyár slágerfilmje lehet Christopher Nolan újabb nagy dobása, az Odüsszeia. A Homérosz hőseposzát modern köntösbe bújtató, nem mindennapi moziélmény kapcsán az alkotók John Hammondot megszégyenítő módon „nem spóroltak semmin”. Nolan művét ugyanis 250 millió dollárból hozták tető alá, és meglepő, hogy ennek az összegnek mekkora hányadát képezték a színészek sztárgázsijai. Mutatjuk, mennyit tehettek zsebre Matt Damon és társai!

Matt Damon Odüsszeiában nyújtott csodálatos alakításának megvolt az ára (Fotó: JLPPA/Bestimage/00754120)

Matt Damon 4,5 milliárdért lett az Odüsszeia főhőse

Kezdjük a pénzpiramis aljáról, hiszen ott is akadnak érdekességek. Például az, hogy azok a színészek kapták a legkevesebbet, akik a legnagyobb gyűlölethullámnak voltak kitéve. Természetesen Lupita Nyong’óról és Elliot Page-ről van szó, akik fejenként egymillió dollárt kaptak fizetség és egyben vigaszdíj gyanánt. Előbbit Szép Heléna szerepéért hurcolták meg online, míg utóbbit azért, mert úgy hírlett, Akhilleuszt fogja játszani, ám erről időközben kiderült, hogy nem igaz.

Az Odüsszeia 2026 szereposztása egész olcsón mondott igent Christopher Nolan hívószavára (Fotó: Lev Radin)

Egy lépcsőfokot feljebb lépve az ötmilliós gázsihoz érünk. Ekkora csekket pedig olyan nevek kaptak kézhez, mint Charlize Theron, Anne Hathaway, Robert Pattinson vagy Zendaya, akik fontos mellékszereplői voltak az Odüsszeiának. Még eggyel feljebb haladva az apanázs lajtorjáján Tom Hollanddal találjuk szembe magunkat.

A hamarosan ismét pókkosztümöt magára öltő ithakai királyfi 10 millió dollárt zsebelt be, azaz pont kétszer annyit, mint újdonsült felesége, Zendaya, de ez aligha szül hálószobai perpatvarokat.

A csúcsok csúcsát természetesen ki más képviselné, mint Matt Damon. A Good Will Hunting, A tégla és a Bourne-filmek sztárja 15 millió dollárt, azaz átszámítva közel 4,5 milliárd forintot kért azért, hogy olyan szálkásra gyúrja magát, mint egy egész kárász raj!

A Christopher Nolan-filmek talán legkomplexebb főhőse címre is pályázhatna Matt Damon, azaz Odüsszeusz (Fotó: JLPPA/Bestimage/00754120)

Sztárbrigád van, sztárgázsi nincs

Noha ezek az összegek első hallásra hihetetlenül soknak tűnnek, azonban hollywoodi mércében ez a pénzmennyiség még egész átlagosnak mondható.

Viszonyításképpen vegyük alapul az Odüsszeia 2026-os év csúcsfilmje címért folytatott harcának másik résztvevőjét, a szintúgy csillaghullást produkáló Bosszúállók: Doctor Doom ébredésének főszereplőjét. A csúcsgázsi ugyanis valahol annál az összegnél kezdődik, amit Robert Downey Jr. szerződésére firkantottak fel. Tudniillik, ez a gázsi szinte több nullát sorakoztat fel, mint ahány rosszfiú elhullott a Steven Seagal-filmekben.