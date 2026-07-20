Az Odüsszeia máris a streamingen végezte? Mindenki ezt nézi most a SkyShowtime-on

Akik az otthon kényelméből akarják élvezni az Odüsszeia nyújtotta élményt, azoknak van egy jó hírünk. No, nem, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson közös hőseposza még nem költözik be egyelőre a nappalinkba, azonban a SkyShowtime azon van, hogy minden tanakodó kedvét meghozza a mozilátogatáshoz. A stramingplatformra ugyanis most került fel a The Odyssey: The Making of an Epic címre keresztelt dokumentumfilm, ami betekintést enged az Odüsszeia kulisszái mögé, és amit látva garantáltan mindenki a legközelebbi filmszínház felé veszi az irányt.

Az Odüsszeia készítéséről szóló dokumentumfilm jelenleg a második helyen áll a legnézettebb SkyShowtime-filmek listáján (Fotó: JLPPA/Bestimage/00736885)

Négytonnás falóval farolt be a SkyShowtime-ra az Odüsszeia

A dokumentumfilmben a forgatás minden apró részletébe kapunk egy kevéske betekintést. Így például az is kiderül, milyen részletekre kellett odafigyelni a féltucatnyi ország lélegzetelállító tájain zajló forgatáson, és sokszor milyen extrém körülmények között kellett dolgoznia a stúdiómunkához szokott színészeknek. A főszerep kedvéért magát alaposan kipattintó Matt Damon és társai például nem kevesebb, mint 8 hónapot forgattak a nyílt vízen, és az Oscar-jelölt sztárnak saját bőrén kellett megtapasztalnia, milyen szeszélyes és veszélyes tud lenni a tenger. Többek között milyen fájdalmas tud lenni az, ha véletlen kicsúszik a kezedből az evező, ami aztán alaposan mellbe vág.

Az Odüsszeia szereposztását vezető Matt Damon élete egyik legnehezebb forgatását tudhatja maga mögött (Fotó: JLPPA/Bestimage/00736885)

A forgatási helyszínek mellett a monumentális látványhoz tartozó díszletek is kellő odafigyelés mentén készültek. Ennek legkiemelkedőbb példája a sztoriban fontos szerepet betöltő trójai faló, melyről szintén bővebben beszélnek az alkotók a dokuban.

10 méter magas, 3,5-4 tonna, de mégsem gurulhat kerekeken, mintha görkorcsolyázna. Hajók bordázatából merítettünk ihletet, és olyanra építettük meg a lovat, amilyet még senki se látott. Ugyanakkor azt akartuk, hogy lehessen emberi erővel mozgatni, mert a szkriptben száz férfi húzta

– áradozik a trójai cselről a rendező, Christopher Nolan.

Az Odüsszeia 2026-os falova merőben eltér a korábban látott trójai cselektől (Fotó: JLPPA/Bestimage/00754120)

Christopher Nolan és az Odüsszeia szerelme több évtizede szövődik

Nem véletlen az Odüsszeiában rejlő alaposság és kidolgozottság, hiszen ez a trójai háború története, valamint utóhatásainak sztorija már több, mint 20 éve körvonalazódik Christopher Nolan fejében. A 2000-es évek elején ugyanis ő is esélyes volt a Brad Pitt főszereplésével bemutatott Trója című, nem kevésbé epikus mű megrendezésére, ám végül a direktor szék Wolfgang Petersen alatt kötött ki.

Ez egy olyan világ volt, amelyet rendkívül szerettem volna felfedezni. Nagyon hosszú ideje ott motoszkált a fejemben. Különösen bizonyos képek. Például az, hogy miként szeretném megjeleníteni a trójai falovat, és ehhez hasonló dolgok

– árulta el az Empire-nek az angol rendező.