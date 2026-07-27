Kiszivárgott az új Odüsszeia film - milliók látták a közösségi médián

A Variety beszámolója szerint szombaton egy olyan X-poszt(korábban Twitter), amelybe az Odüsszeia film kiváló minőségű verzióját ágyazták be, két és fél óra alatt 2,1 milliós megtekintést ért el, mielőtt a fiókot felfüggesztették volna.

Kiszivárgott az új Odüsszeia film. Fotó: UNIVERSAL PICTURES - SYNCOPY / Collection ChristopheL via AFP

Kiszivárgott az új Odüsszeia film

Eleinte sokan azt hitték, hogy az egész csak vicc, amikor meglátták, hogy a teljes film elérhető HD-minőségben a közösségi médiában. A rendező, Christopher Nolan ugyanis a háromórás alkotást 70 mm-es filmre forgatta, ez a hatalmas, nagy felbontású formátum kifejezetten az IMAX-vásznakra készült. Éppen ezért szerette volna, ha a nézők a lehető legnagyobb mozivásznon tekintik meg a filmet.

A teljes Odyssey-film egyetlen tweetben, pontosan úgy, ahogy Nolan tervezte

- viccelődött az egyik felhasználó.

A szombati törlés után vasárnap egy gyengébb minőségű verzió jelent meg az X-en, majd két órával később, közel 50 000 megtekintést követően ismét eltávolították.

A történtekre az Universal filmstúdió is válaszolt, miszerint:

Tudomást szereztünk a film jogosulatlan közzétételéről, és azonnal eltávolítási eljárásokat kezdeményeztünk. Komolyan vesszük a szerzői jogsértéseket, és minden megfelelő jogorvoslatot megteszünk a tartalom és a szellemi tulajdonjogok védelme érdekében.

A kiszivárogtatás valószínűleg nem okoz jelentős kárt a film jegypénztári teljesítményében, a második hétvégéjén világszerte 215 millió dollárt (67,77 milliárd forintot) hozott be, így teljes bevétele 640 millió dollárra (201,8 milliárd forintra) emelkedett - írja a BBC.