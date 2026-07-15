Christopher Nolan falóban csempészte be a mozikba az év filmjét? Ilyen lett az Odüsszeia – Kritika

Ahogy azt a futballszurkolók megszokhatták már, hogy négyévente van egy vb, úgy a Christopher Nolan-rajongók is megbarátkoztak már a gondolattal, hogy kedvenc direktoruk filmjére legalább három-három esztendőt mindig várniuk kell. A 2014-es Csillagok között óta legalábbis mindig ennyi idő telt el két Nolan-mozi között, és a 2023-as Oppenheimer után most itt az angol rendező újabb nagy dobása. Elnézve korunk egyik legfelkapottabb rendezőzsenijének korábbi munkáit azt mondhatjuk, hogy az Odüsszeia számára magasan volt a léc, de vajon meg tudta ugrani? Kritikánkból kiderül!

Fura sisakos Agamemnón ide vagy oda, az Odüsszeia rendkívül epikus mű lett (Fotó: JLPPA/Bestimage/00736885)

Odüsszeusz, a trójai háború (anti)hőse

A (vitatottan) Homérosz által megírt epika, amit minden bizonnyal a nézők többsége már jól ismer a középiskolából, több szálon és több idősíkon halad, de végig követhetően ugrál ezek között. Az egyik szálon a lótuszevők szigetén rekedt, emlékeit rohamléptekben elveszítő Odüsszeuszt követhetjük, aki folyamatosan a múltban kutat, és próbálja felidézni, mi is történt vele és társaival a trójai háború alatt, valamint azóta. Mindeközben megfigyelhetjük Pénelopé és fia, Télemakhosz ádáz, ámde annál passzívabb látszatküzdelmét is a kérőkkel, akik Robert Pattinson vezetésével lakják le Odüsszeusz rezidenciáját. A flashbackekkel foltozott két szál végül összefut, és katartikus képkockák közepette teljes lesz a heroikus ókori sztori.

Az Odüsszeia szereposztása mellett a vizuális történetmesélés minden apró, vagy éppen orbitális eleméről is külön esszét lehetne írni (Fotó: JLPPA/Bestimage/00754120)

Az ember és a döntései

Mennyiben felelős az ember a saját döntéseiért? Mit kell tennünk és mennyit kell szenvednünk azért, hogy meg tudjunk bocsátani másoknak, de leginkább saját magunknak? Ez a motívum a Christopher Nolan-filmek majd' összes darabján végigvonul. Az Álmatlanság Al Pacinója a világosság poklában próbál megbocsátásra lelni, a Batman sötét lovagja a rosszfiúk mellett saját, belső démonaival is kénytelen szembeszállni. De ide sorolható még a Matthew McConaughey által megformált Cooper a Csillag között-ből, aki Odüsszeuszhoz hasonlóan egy hosszú út alatt próbálja meglelni belső békéjét. Az Oppenheimer esetében is közel azonos témáról beszélhetünk, csak ott nem galaxisok, hanem a címszereplő önmarcangoló gondolatai között zajlik a végeláthatatlan utazás, az atombombán dolgozó tudósember fejében.