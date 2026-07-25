Szenzáció! Fred Astaire-ről életrajzi film készül: az Odüsszeia sztárja fogja játszani a táncparkett ördögét

Van, akinek nem elég, hogy már több ízben eljátszhatta a világ legnépszerűbb szuperhősét, idén nyáron pedig egy legendás hőseposzban tölthet be kulcsszerepet, és már most a következő nagy projektjén töri a fejét. Ez a valaki nem más, mint Tom Holland, aki hamarosan már negyedik alkalommal fog „behálóhintázni” a filmszínházakba a Pókember: Vadonatúj napban, de addig is az Odüsszeia címszereplő hősének fiaként, Télemakhoszként szórakoztatja a publikumot. Zendaya kedvese viszont nem sokáig fürdőzik tétlenül a figyelemben, hiszen nemsokára nekilát a Fred Astaire-ről szóló életrajzi mozinak, melyben ő alakítja majd a filmhistória legkedveltebb táncosát.

A Tom Holland-filmek száma az Odüsszeia és a Pókember 4. után egy Fred Astaire-mozival fognak bővülni (Fotó: Yamak Perea/eyepix via ZUMA Press Wire)

Az Odüsszeia Télemakhosza ismét táncra perdül

A projekt egyébként nem olyan új keletű, mint azt gondolnánk. A gumilábú Fred Astaire élte és munkássága már életében is sok filmkészítőt megihletett, ám ő ezeket az ajánlatokat mindig elutasította. 1987-es halála óta is többször aktuálissá vált egy biográfia elkészülte, Tom Holland neve viszont 2021-ben merült csak fel először.

A Fred Astaire-film azóta parkolópályán hevert, most viszont sokkal közelebb van a forgatás első napja, mint valaha, és ezt maga Holland erősítette meg, aki az Odüsszeia, valamint közelgő filmje, a Pókember 4. kapcsán adott interjút egy reggeli műsorban, amely során szóba kerültek a jövőbeli tervei.

A soron következő filmem a Fred Astaire-projekt, ez van tervben jelenleg. Amint végeztem ezekkel a sajtókörutakkal, ismét belevetem magam a táncolásba. Nemrég meg is ejtettem az első próbáim, és ezek kapcsán egyszerre öntött el az izgalom és a rettenet, mert nagyon sok munka áll még előttem, hogy megpróbáljak felérni Fredhez, aki remélhetőleg büszke lenne rám

– mondta Holland, aki azt is hozzátette, dublőrök és vágás nélkül, egymaga szeretné megcsinálni a táncjeleneteket.

A Fred Astaire-filmek legelengedhetetlenebb eleme mindig is a tánc volt (Fotó: g90/g90)

Tom Hollandnak a vérében van a tánc

A Pókember jófiúja egyébként jó választásnak bizonyul, hiszen az Odüsszeia trónörököse maga is táncosként kezdte, mielőtt színésznek állt. Mindössze kilencéves volt, mikor beiratkozott egy hip-hop tánciskolába. De nem csak a tánc iránti szeretet az egyetlen közös pont közte és Fred Astair között. Tudniillik Tom Holland 12 éves korában debütált annak a londoni West End színpadán, mely a Broadway mellet Astair sikereinek legfontosabb helyszíne volt. Ha pedig már Zendaya férjét és a táncot emlegetjük, nem mehetünk el Tom Holland ikonikus színpadi performansza mellett sem, mikor Rihanna Umbrella című slágerére táncolt még 2017-ben.