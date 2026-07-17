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Odüsszeia

Brad Pitt helyett Elliot Page? Az Odüsszeia szereposztása brutálisan eltér a Trójáétól – galéria

49 perce
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A nyár abszolút slágerfilm-esélyese tegnap betört a hazai mozikba is. Christopher Nolan Odüsszeia című hőseposzának történetét részben már korábban is elmesélték a vásznon. A 2004-es Trójához képest viszont merőben merészebb lett a homéroszi casting. Mutatjuk!
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OdüsszeiatrójaChristopher Nolan

Eltelt három év az Oppenheimer óta és Christopher Nolan ismét egy bombasztikus történettel robbantja be a mozikat. Az angol rendezőzseni ezúttal Homérosz hőstörténeteit emelte le a polcról, az Odüsszeia háromezer éves sztoriját bugyolálta új köntösbe. A modern mentalitás a film castingján is tapasztalható, hiszen a 2004-es Trója című mozihoz képest merőben eltérő döntések születtek egy-egy szereplő esetében.

Brad Pitt nem szerepelt az Odüsszeia című filmben, de még Akhilleusz sem.
Az Odüsszeia kapcsán mindenki attól félt, hogy nem találtak méltó utódot Brad Pitt Trójában látott Akhilleuszának (Fotó: Warner Bros. Pictures./Zuma)

Az Odüsszeia Elliot Page miatt került célkeresztbe, mint kiderült, hiába!

Ezek a változtatások pedig már hónapokkal a film premierje előtt hatalmas port kavartak a neten. Elsőként a kenyai származású Lupita Nyong’ót hurcolták meg amiatt, mert Szép Helénát ráosztotta Christopher Nolan, amit éles váltásnak élt meg a nagyérdemű Diane Kruger után. A napokban az 50. születésnapját ünneplő német színésznő még Wolfgang Petersen Trójájában játszotta a szépségével ezer hajót harcba bocsátó királylányt Dobó Kata helyett. Ám mégsem e körül a castingdöntés körül volt a legnagyobb online perpatvar.

Pár hete ugyanis az a pletyka járta, hogy Akhilleusz szerepének örököse Brad Pitt után nem más lesz az Odüsszeiában, mint Hollywood legfelkapottabb transz színésze, a közelmúltban kockahasat villantó Elliot Page. A szóbeszéd azóta lázban tart minden netes fórumot, ám végül szembejött a valóság: Elliot Page nem Akhilleuszt, hanem Szimónt játssza az Odüsszeiában.

Természetesen Szép Heléna és a „mégsem Akhilleusz” mellet is akadnak olyan rendezői döntések az Odüsszeia szereposztása kapcsán, melyeket látva egyes rajongók szemöldöke homlokközépig szökkenhet. Galériánkban megmutatjuk, Homérosz hőseit kik alakították a 2004-ben bemutatott Trójában, és kik az idei nyár slágermozijában.

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Galéria: Az Odüsszeia tényleg túl woke? Íme, a Trója és Christopher Nolan filmje közötti különbségek
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Odüsszeusz a Trójában csupán egy fontosabb mellékszereplő volt, akit akkor Sean Bean formált meg

 

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