Brad Pitt helyett Elliot Page? Az Odüsszeia szereposztása brutálisan eltér a Trójáétól – galéria

Eltelt három év az Oppenheimer óta és Christopher Nolan ismét egy bombasztikus történettel robbantja be a mozikat. Az angol rendezőzseni ezúttal Homérosz hőstörténeteit emelte le a polcról, az Odüsszeia háromezer éves sztoriját bugyolálta új köntösbe. A modern mentalitás a film castingján is tapasztalható, hiszen a 2004-es Trója című mozihoz képest merőben eltérő döntések születtek egy-egy szereplő esetében.

Az Odüsszeia kapcsán mindenki attól félt, hogy nem találtak méltó utódot Brad Pitt Trójában látott Akhilleuszának (Fotó: Warner Bros. Pictures./Zuma)

Az Odüsszeia Elliot Page miatt került célkeresztbe, mint kiderült, hiába!

Ezek a változtatások pedig már hónapokkal a film premierje előtt hatalmas port kavartak a neten. Elsőként a kenyai származású Lupita Nyong’ót hurcolták meg amiatt, mert Szép Helénát ráosztotta Christopher Nolan, amit éles váltásnak élt meg a nagyérdemű Diane Kruger után. A napokban az 50. születésnapját ünneplő német színésznő még Wolfgang Petersen Trójájában játszotta a szépségével ezer hajót harcba bocsátó királylányt Dobó Kata helyett. Ám mégsem e körül a castingdöntés körül volt a legnagyobb online perpatvar.

Pár hete ugyanis az a pletyka járta, hogy Akhilleusz szerepének örököse Brad Pitt után nem más lesz az Odüsszeiában, mint Hollywood legfelkapottabb transz színésze, a közelmúltban kockahasat villantó Elliot Page. A szóbeszéd azóta lázban tart minden netes fórumot, ám végül szembejött a valóság: Elliot Page nem Akhilleuszt, hanem Szimónt játssza az Odüsszeiában.