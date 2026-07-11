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gyászhír

Meghalt a Rendőrakadémia és a Csupasz pisztoly sztárja

44 perce
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75 éves korában meghalt Peter Van Norden amerikai színész, akit a legtöbben a Rendőrakadémia 2. – Az első bevetés és a Csupasz pisztoly 2½. – A félelem szaga című filmekből ismerhettek. Peter Van Norden egy dél-kaliforniai hospice-intézményben hunyt el, miután hosszabb ideje több súlyos egészségügyi problémával küzdött. Felesége, Wendy végig mellette volt az utolsó óráiban.
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gyászhírRendőrakadémiaCsupasz pisztoly

Elhunyt Peter Van Norden amerikai színész, aki számos filmben és televíziós sorozatban szerepelt pályafutása során. A TMZ információi szerint a színész csütörtök reggel, egy dél-kaliforniai hospice-intézményben halt meg 75 éves korában. Az utolsó pillanatokban felesége, Wendy volt mellette - írja a Deadline.

gyász, gyertya, Bruce Leung, Peter Van Norden
Gyászol Hollywood, meghalt Peter Van Norden - Fotó: Illusztráció (Dhivakaran S/Pexels)

Peter Van Norden élete

Peter Van Norden 1950. december 16-án született New Yorkban. A Colgate Egyetemen szerzett diplomát kiváló eredménnyel, majd az 1970-es években Los Angelesbe költözött, ahol megkezdte színészi karrierjét.

Első filmes szerepét az 1979-es Squeeze Play! című vígjátékban kapta. Később olyan alkotásokban is feltűnt, mint a Roadhouse 66, A vádlottak (The Accused) vagy a Gigli – A kapcsolat kódja.

A Rendőrakadémia és a Csupasz pisztoly filmek tették ismertté

Legismertebb szerepei közé tartozott Vinnie Schtulman rendőr karaktere az 1985-ben bemutatott Rendőrakadémia 2. – Az első bevetés című filmben.

Néhány évvel később a Leslie Nielsen főszereplésével készült Csupasz pisztoly 2½. – A félelem szaga című vígjátékban is láthatta a közönség, ahol John H. Sununut, George H. W. Bush amerikai elnök kabinetfőnökét alakította.

A mozifilmek mellett rendkívül aktív televíziós színész is volt. Szerepelt többek között a Cheers, a T.J. Hooker, a Családi kötelékek (Family Ties), a Gyilkos sorok (Murder, She Wrote), a Vészhelyzet, a Nash Bridges, valamint a 9-1-1 című sorozatokban is.

Peter Van Nordent felesége, Wendy és fia, Robert gyászolja.

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