Meghalt a Rendőrakadémia és a Csupasz pisztoly sztárja

Elhunyt Peter Van Norden amerikai színész, aki számos filmben és televíziós sorozatban szerepelt pályafutása során. A TMZ információi szerint a színész csütörtök reggel, egy dél-kaliforniai hospice-intézményben halt meg 75 éves korában. Az utolsó pillanatokban felesége, Wendy volt mellette - írja a Deadline.

Gyászol Hollywood, meghalt Peter Van Norden - Fotó: Illusztráció (Dhivakaran S/Pexels)

Peter Van Norden élete

Peter Van Norden 1950. december 16-án született New Yorkban. A Colgate Egyetemen szerzett diplomát kiváló eredménnyel, majd az 1970-es években Los Angelesbe költözött, ahol megkezdte színészi karrierjét.

Első filmes szerepét az 1979-es Squeeze Play! című vígjátékban kapta. Később olyan alkotásokban is feltűnt, mint a Roadhouse 66, A vádlottak (The Accused) vagy a Gigli – A kapcsolat kódja.

A Rendőrakadémia és a Csupasz pisztoly filmek tették ismertté

Legismertebb szerepei közé tartozott Vinnie Schtulman rendőr karaktere az 1985-ben bemutatott Rendőrakadémia 2. – Az első bevetés című filmben.

Peter Van Norden dead at 75: Actor famously starred in Police Academy 2 and Naked Gun sequel https://t.co/M20NOU6LUX — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) July 11, 2026

Néhány évvel később a Leslie Nielsen főszereplésével készült Csupasz pisztoly 2½. – A félelem szaga című vígjátékban is láthatta a közönség, ahol John H. Sununut, George H. W. Bush amerikai elnök kabinetfőnökét alakította.

A mozifilmek mellett rendkívül aktív televíziós színész is volt. Szerepelt többek között a Cheers, a T.J. Hooker, a Családi kötelékek (Family Ties), a Gyilkos sorok (Murder, She Wrote), a Vészhelyzet, a Nash Bridges, valamint a 9-1-1 című sorozatokban is.

Peter Van Nordent felesége, Wendy és fia, Robert gyászolja.