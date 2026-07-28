Nincs több kérdés! Tom Holland minden idők legjobb hálószövője: ilyen lett az új Pókember – Kritika

Hihetetlen, de már majdnem öt éve annak, hogy 2021 karácsonyán nem csak az ajándékokról, a mákos bejgliről és Mariah Carey All I Want For Christmas Is You című slágeréről szólt minden, ugyanis ekkor hintázott be legutóbb hálóján a mozik ajtaján mindenki kedvenc álarcos jótevője. A Pókember: Nincs hazaút óta a rajongók közül senki, a barátai közül viszont már mindenki elfelejtette Peter Parkert, akinek így egymagának kell szembeszállnia a rosszfiúkkal, illetve saját magával is. De lássuk, hogy sikerül ez neki! Milyen lett a Pókember: Vadonatúj nap?

Tom Holland magányos farkast, vagyis inkább pókot játszik a Pókember: Vadonatúj napban (Fotó: JLPPA/Bestimage/00748327)

Vadonatúj nap, tiszta lap

Nem csak a mi világunkban teltek el évek a legutóbbi pókkrónika óta, ugyanis a Vadonatúj nap története is nem kevesebb mint négy esztendővel a legutóbbi fejezet cselekménye után játszódik. Doctor Strange bűbája óta noha Peter Parkert senki sem ismeri, Pókember népszerűségi-indexe nem is róhatna magasabb szinteken. A film már rögtön az elején megmutatja, mennyire eltérő, kettős sors jutott ugyanannak az embernek, aki egyszerre egy mély depresszióval küzdő, magára hagyott, összetört szívű férfi és a város kulcsát elnyerő, minden utcasarkon biztató pacsikat begyűjtő szuperhős.

Ám a hálószövőnek amellett, hogy a benne zajló mutációt is féken kell tartania, mely egyre nehezebb feladat, és egyre inkább kifordítja magából hősünket, egy telepatikus erőkkel bíró ismeretlen figura is fenyegeti New York lakosságát. Így Pókembernek vele is fel kell vennie a harcot, miközben persze a maszk mögött lapuló esendő ember, Peter is próbálja helyrehozni atomjaira hullott életét, és valahogy próbál barátja, Ned és szerelme, MJ életébe is valahogy visszamászni.

Pókember teljesen kifordul magából, Tom Holland az Odüsszeia után két héttel ismét egy remek alakítást hozott a mozikba (Fotó: JLPPA/Bestimage/00748327)

Pókember, a jó szomszéd

Ha ez pedig még mindig nem lenne elég, még ott vannak az olyan kisstílű bűnözők is mint Skorpió, Bumeráng vagy Tombstone. Őket emlegetve rá is kanyarodnánk arra, mi az ami nagyon működik a Pókember: Vadonatúj napban. Azok után, hogy piros-kék dresszes igazságosztónk szinte az összes eddigi filmjében különböző dimenziókból érkező rosszfiúkkal és egyéb furcsa szerzetekkel harcolt, most végre újra az az utcai szintű harcos lehet, akibe évtizedekkel ezelőtt beleszerettek a képregények hasábjait csodálva a rajongók.