Nincs több kérdés! Tom Holland minden idők legjobb hálószövője: ilyen lett az új Pókember – Kritika

Hihetetlen, de már majdnem öt éve annak, hogy 2021 karácsonyán nem csak az ajándékokról, a mákos bejgliről és Mariah Carey All I Want For Christmas Is You című slágeréről szólt minden, ugyanis ekkor hintázott be legutóbb hálóján a mozik ajtaján mindenki kedvenc álarcos jótevője. A Pókember: Nincs hazaút óta a rajongók közül senki, a barátai közül viszont már mindenki elfelejtette Peter Parkert, akinek így egymagának kell szembeszállnia a rosszfiúkkal, illetve saját magával is. De lássuk, hogy sikerül ez neki! Milyen lett a Pókember: Vadonatúj nap?
Vadonatúj nap, tiszta lap
Nem csak a mi világunkban teltek el évek a legutóbbi pókkrónika óta, ugyanis a Vadonatúj nap története is nem kevesebb mint négy esztendővel a legutóbbi fejezet cselekménye után játszódik. Doctor Strange bűbája óta noha Peter Parkert senki sem ismeri, Pókember népszerűségi-indexe nem is róhatna magasabb szinteken. A film már rögtön az elején megmutatja, mennyire eltérő, kettős sors jutott ugyanannak az embernek, aki egyszerre egy mély depresszióval küzdő, magára hagyott, összetört szívű férfi és a város kulcsát elnyerő, minden utcasarkon biztató pacsikat begyűjtő szuperhős.
Ám a hálószövőnek amellett, hogy a benne zajló mutációt is féken kell tartania, mely egyre nehezebb feladat, és egyre inkább kifordítja magából hősünket, egy telepatikus erőkkel bíró ismeretlen figura is fenyegeti New York lakosságát. Így Pókembernek vele is fel kell vennie a harcot, miközben persze a maszk mögött lapuló esendő ember, Peter is próbálja helyrehozni atomjaira hullott életét, és valahogy próbál barátja, Ned és szerelme, MJ életébe is valahogy visszamászni.
Pókember, a jó szomszéd
Ha ez pedig még mindig nem lenne elég, még ott vannak az olyan kisstílű bűnözők is mint Skorpió, Bumeráng vagy Tombstone. Őket emlegetve rá is kanyarodnánk arra, mi az ami nagyon működik a Pókember: Vadonatúj napban. Azok után, hogy piros-kék dresszes igazságosztónk szinte az összes eddigi filmjében különböző dimenziókból érkező rosszfiúkkal és egyéb furcsa szerzetekkel harcolt, most végre újra az az utcai szintű harcos lehet, akibe évtizedekkel ezelőtt beleszerettek a képregények hasábjait csodálva a rajongók.
Pofonok és lelkifröccsök
Mivel szóba kerültek a nyomtatott formájú szuperhős-kötetek, valószínűleg minden fanatikus felpattan majd a székéből, mikor meglátja, milyen jó munkát végzett a harcjeleneteket gondozó Jackie Chan és csapata, és mennyi easter egget rejtettek el egyes képkockákban, melyekkel az imént említett képregények előtt tisztelegetek az alkotók. Kár, hogy ezeknek többségét már a trailerben ellőtték… De az tagadhatatlanul érződik a filmen, hogy korábban a Shang-Chi és a tíz gyűrű legendáját is jegyző Destin Daniel Cretton személyében a karakter egy igazi rajongója rendezte.
A Pókember: Vadonatúj nap az akciószekvenciák mellett kellő figyelmet fordít a drámára is, amihez természetesen Zendaya asszisztál annak a Tom Hollandnek, aki messze az eddigi legérettebb alakítását nyújtja a hálószövő szerepében.
És ki gondolta volna, hogy egy Pókember-film fog majd könnyeket kicsalni a néző szeméből például olyan rövid, de annál súlyosabb mondattal, hogy „Én nem szeretlek téged…”. A való életben már boldog házaspárnak számító Tom Holland és Zendaya dinamikáját már csak Pókember és Megtorló duója übereli. Jon Bernthal talpig fekete szettje ellenére is színt tud belecsempészni a moziba, több szórakoztató pillanat is hozzá köthető.
Pókember is vérzik
Viszont minden háló elszakad sajnos egyszer, így a Pókember: Vadonatúj nap pozitívumai is véget érnek.
A sztori túlzott telítettsége következtében ugyanis a végeredmény sokszor kapkodó, ritmusa egyáltalán nem egyenletes, és a Marvel már megint foggal-körömmel ragaszkodik ahhoz, hogy minden drámai pillanatot egy béna egysorossal és röhögcséléssel kell zárni.
De beszélnünk kell a főgonoszról is, akiről egyébként nem illene nagyon csevegni egyelőre, hiszen eddig is teljes titokban tartották a kilétét. Így csak annyit róla, hogy bár különböző kezdeti, külföldi kritikák dicsérik, de ez előtt némileg értetlenül állunk, hiszen tagadhatatlanul szorult belé némi komplexitás, illetve a színész is igyekezett jellemmel felruházni a szürkeség ellen, de a Pókember 4. meg nem értett, fő ellenlábasa nem lett jobb sajnos bármelyik tucat antagonistánál.
Végszó
Noha többen is úgy harangozták be, hogy a Vadonatúj nap a valaha készült legjobb Pókember-mozi lesz, ezt az ígéretet sajnos nem sikerült beváltania, de azt bizton állíthatjuk, hogy a Tom Holland-féle filmek közül abszolút kiemelkedik. A szuperhősök kettős életével járó nehézséget és a „ha szereted, engedd el” örök bölcsességet kiválóan festette vászonra Destin Daniel Cretton és a csapata, azonban több fronton is lehetett volna bátrabb a Vadonatúj nap, mely a főhős belső és külső ellenfeleiből sem tudta kihozni a maximumot, így a Pókember 4. nem lesz minden rajongó kedvence, de határozottan a jobban sikerült Marvel-matinék közé sorolható.