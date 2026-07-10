Emlékszik még a Rendőrakadémia hangutánzó zsarujára? Ma már rajongói tartják el Michael Winslow-t

Hihetetlenül hangzik, de már több mint negyven éve masírozunk a tévékészülékek elé minden alkalommal, mikor felcsendül a Rendőrakadémia legendás főcímdala. A bugyuta, kétbalkezes rendőrbrigád nem kevesebb mint hét mozifilmen és két tévésorozaton keresztül gondoskodott rekeszizmaink alapos megedzéséről, és az időtálló pancserpolice-franchise azóta is számtalan rajongó tudhat magáénak. Ezért is különösen fájó az, hogy többen a szereplők közül, úgymint Marion Ramsey, David Graf vagy Bubba Smith már nincsenek közöttünk, de az élők táborát erősítők között is akadnak olyanok, akikhez sajnos nem volt olyan kegyes a sors. Ilyen például a hangutánzó Jones őrmestert alakító Michael Winslow is, aki mára már szinte végleg elengedte a színészszakmát, és rajongói támogatása nélkül aligha tudna megélni.

A Rendőrakadémia legviccesebb jeleneteinek többsége Michael Winslow-hoz voltak köthetők (Fotó: IMDb)

A Rendőrakadémia után nem maradt más Michael Winslow számára

1994-et írtunk, mikor a Moszkvai küldetés alcímű hetedik fejezettel véget ért a Rendőrakadémia-filmszéria. Ahogy pedig az több más franchise esetében is előfordult már, egyes színészek képtelenek levetkőzni magukról a skatulyába zárt szerepet, Hollywood pedig megrágja és kiköpi őket.

Ez történt Michael Winslow-val is, aki az elmúlt több mint 30 évben semmi mást nem tudott felmutatni rezüméjében, mint kisebb cameószerepeket olyan sorozatokban, mint a Family Guy vagy az Ed, melyekben ismét Jones hadnagy bőrébe kellett belebújnia. Azonban Michael Winslow, mint színész, konkrétan megszűnt létezni.

A Rendőrakadémia sztárja, Michael Winslow 2026-ra felismerhetetlen lett (Fotó: Instagram)

A ma már a 67. életévében járó Winslow szemtelenül és szívtelenül fogalmazva „Zs-kategóriás” filmekben kapott csak ezentúl szerepet. Ilyen volt például a Sharknado 3. vagy David Hasselhoff idehaza be sem mutatott komédiája, a Killing Hasselhoff, de igazi mozifilmben már az idejét sem tudjuk, mikor láthattuk utoljára. Ez azonban hamarosan változhat, hiszen, ha minden igaz, Mel Brooks és a Hollywoodból szintén eltűnt Rick Moranis mellett ő is benne lesz a jövőre jelentkező Űrgolyhók 2-ben.

Jones őrmestert már csak a rajongói és a standup estjei éltetik

A szájdobolás Ringo Starr-jának számító Michael Winslow-nak így nem maradt más választása, a színészettől a komédia felé fordult, és az Instagram felületén nonstop promotált önálló estjeivel próbálja összekuporgatni a kenyérrevalót.