Ismét közönség előtt az Űrgolyhók sztárja: így néz ki a 30 éve visszavonult Rick Moranis – videó

Ha valóban jól sikerült paródiafilmekről van szó, aligha kell sokáig várni, amíg valaki megemlíti Mel Brooks 1987-es alkotását, az Ez történt egy éjszaka című romantikus komédiának, valamint a Star Wars-filmeknek görbe tükröt tartó Űrgolyhókat. A filmhez, mely olyan emlékezetes idézetekkel áldotta meg a közönséget és az utókort mint az „Én vagyok az apád unokaöccsének az unokabátyjának a régi szobatársa” vagy a „Hány balf*sz van még az űrhajómon?” jövőre folytatás is érkezik. Az Űrgolyhók 2-höz ráadásul nemcsak az idén 100 éves Mel Brooks, hanem a Hollywoodnak közel három évtizede hátat fordító Rick Moranis is a nevét adja.

Az 1987-es Űrgolyhók volt Rick Moranis (középen) egyik utolsó dobása (Fotó: MGM/Courtesy of MGM)

Nincs Űrgolyhók Lord Helmet nélkül

A 2026-os San Diego-i Comic Con nemcsak az új Bosszúállók-film előzetesének leleplezése vagy a szétmaszkírozott Johnny Depp felbukkanása miatt lesz emlékezetes, hanem azért is, mert az Űrgolyhók 2 szereplőbrigádja is tiszteletét tette a közönségtalálkozós eseményen.