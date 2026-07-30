Ismét közönség előtt az Űrgolyhók sztárja: így néz ki a 30 éve visszavonult Rick Moranis – videó

Ha valóban jól sikerült paródiafilmekről van szó, aligha kell sokáig várni, amíg valaki megemlíti Mel Brooks 1987-es alkotását, az Ez történt egy éjszaka című romantikus komédiának, valamint a Star Wars-filmeknek görbe tükröt tartó Űrgolyhókat. A filmhez, mely olyan emlékezetes idézetekkel áldotta meg a közönséget és az utókort mint az „Én vagyok az apád unokaöccsének az unokabátyjának a régi szobatársa” vagy a „Hány balf*sz van még az űrhajómon?” jövőre folytatás is érkezik. Az Űrgolyhók 2-höz ráadásul nemcsak az idén 100 éves Mel Brooks, hanem a Hollywoodnak közel három évtizede hátat fordító Rick Moranis is a nevét adja.
Nincs Űrgolyhók Lord Helmet nélkül
A 2026-os San Diego-i Comic Con nemcsak az új Bosszúállók-film előzetesének leleplezése vagy a szétmaszkírozott Johnny Depp felbukkanása miatt lesz emlékezetes, hanem azért is, mert az Űrgolyhók 2 szereplőbrigádja is tiszteletét tette a közönségtalálkozós eseményen.
Így többek között az a Rick Moranis is, aki lassan 30 éve kerüli a nyilvánosságot. A rajongók pedig meg is hálálták a jelenlétét, több percen tartó álló ovációban részesítették a színész-komikust.
Miután a tapsvihar lecsillapodott, Rick Moranis arra is kitért, milyen érzések kavarogtak benne, miután 1987 után ismét felvehette a legendás sisakot, illetve hogyan élte meg, hogy ennyi év után egy filmforgatás kellős közepébe csöppent.
Úgy éreztem magam, mintha meghasadt volna az idő, megint rajtam volt az az öltözék és a sisak. Nagyon fura volt, hogy őszinte legyek, viszont egy idő után elkezdtem nagyon jól érezni magam [a sisakban] és kezdtem megszeretni
– mondta Moranis az eseményen.
Megrázó okból vonult vissza Rick Moranis
1997-et írtunk, mikor az Űrgolyhók Lord Helmetjét alakító Emmy-díjas színészt utoljára láthattuk hús-vér valójában a vásznon. Előtte hiába fordult meg olyan klasszikusokban is, mint a Szellemirtók vagy a Drágám, a kölykök összementek, 1991-től kezdődően egyre ritkábban vállalt munkát, hat esztendővel később pedig, akkor úgy tűnt, végleg vissza is vonult. De mi történt ekkor?
Rick Moranis felesége, Ann Belsky ebben az évben hunyt el, miután sajnálatos módon alulmaradt a mellrákkal vívott hősies küzdelemben. Az Űrgolyhók sztárja pedig ezt követően úgy döntött, inkább a családjára és két gyermeke felnevelésére szeretne koncentrálni. A gyerkőcök viszont azóta felcseperedtek, és a legendás paródiafilm folytatását dirigáló Josh Greenbaum hívására a ma már 73 esztendős Moranis már nem tudott nemet mondani.
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