Ez tényleg ő? Rob Schneider 62 évesen úgy kipattintotta magát, hogy rá sem lehet ismerni – Videó!

Noha mára már kissé kikopott a neve az álomgyárból, az tagadhatatlan, hogy Rob Schneider egykor a komédia egyik legkardinálisabb elemének számított Hollywoodban. Önálló és öreg barátjával, Adam Sandlerrel közösen készített vígjátékain generációk nőttek fel. Olyan filmekben láthattuk mint például a Tök alsó, a Tökös csaj, a Tök állat, Az 50 első randi vagy a Nagyfiúk, azonban ma már csak egyre ritkábban köszön vissza a moziplakátokról. Talán épp ennek köszönhető az a drasztikus átalakulás, melyet a 62 éves Rob Schneider maga demonstrált most az Instagram-oldalán.

Rob Schneider Tök alsóként égett bele a nézők emlékezetébe, de ma már elég tökös a felsője (Fotó: Gage Skidmore / ZUMA Press Wire)

Készül a Kegyenc fegyenc folytatása?

Grandiózus hollywoodi visszatérésen töri a fejét Rob Schneider? A nemrégiben Magyarországon járó színész-komikus legutóbbi bejegyzése erre enged következtetni, amiben a korábbi tökös csaj azt ecseteli, hogy véget ért számára a nyári vakáció, és ideje volt már visszatérnie az edzőterembe, hogy kigyúrja magát. A képek szerintünk magukért beszélnek.

A Rob Schneider-filmek kedvelőinek fantáziáját is megmozgatta a bejegyzés. Az egyik kommentelő neki is szegezte a sztárnak a kérdést, hogy a rajongók egyik kedvencének számító börtönfilmje folytatására készül-e, azért növesztett magának ekkora muszklikat.

Jól érzem, hogy készül a Kegyenc fegyenc 2? Könyörgöm, csak legyen igazam!

– olvasható a hozzászólásban, amihez többen is csatlakoztak, támogatásukat kifejezve.

A sokak által kedvelt Nagyfiúk-filmek végre visszatérnek (Fotó: l90/l90)

Rob Schneiderből ismét nagyfiú lesz

Azonban úgy tűnik, Kegyenc fegyenc 2-ről egyelőre szó sincs, ám a nemrég elvált Rob Schneider visszatérése mégsem marad el. Az 50 első randi Ulája ugyanis épp Magyarországon rántotta le a leplet a nagy hírről: idén végre tényleg elkészül a Nagyfiúk 3!

Schneider a második részben ugyan nem szerepelt, de a trilógia harmadik felvonásában ismét feltűnik olyan kollégái és barátai mellett, mint Adam Sandler, David Spade, Chris Rock, Salma Hayek vagy a hasonlóan látványos metamorfózison áteső Kevin James. A projekt a második fejezet 2013-as megjelenése óta fiókban hevert, de állítólag még a nyáron nekilátnak az új rész forgatásának, és ráadásul nem máshol, mint itt, Európában!