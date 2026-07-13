Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely lemond a Fidesz frakcióvezetői posztjáról – videó

marvel

Robert Downey Jr. új szerepben tér vissza az új Marvel-filmben

34 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Az Avengers: Doomsday egyik legnagyobb meglepetése Robert Downey Jr. visszatérése lesz. A színész Tony Stark, vagyis Vasember után ezúttal Doctor Doom szerepében jelenik meg az új Marvel-filmben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
marvelszínészRobert Downey JrRobert Downey Jr.film

A Marvel közzétette az első koncepciórajzot Robert Downey Jr. Doctor Doomjáról, aki az Avengers: Doomsday című filmben tér vissza a Marvel filmes univerzumába. A színész korábban Tony Starkot alakította, utolsó Vasember-szereplése pedig a 2019-es Bosszúállók: Végjáték volt.

Robert Downey Jr. ezúttal már egy teljesen új karakterként jelenik meg. Doctor Doom a készülő film főgonosza lesz, NEW YORK, NEW YORK - MAY 18: Robert Downey Jr. attends the 2026 Lincoln Center Spring Gala honoring Robert Downey Jr. & Susan Downey at Vivian Beaumont Theatre at Lincoln Center on May 18, 2026 in New York City. Jamie McCarthy/Getty Images/AFP (Photo by Jamie McCarthy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Robert Downey Jr. ezúttal már egy teljesen új karakterként jelenik meg. Doctor Doom a készülő film főgonosza lesz Fotó: JAMIE MCCARTHY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Megmutatta a Marvel Robert Downey Jr. Doctor Doom-maszkját

Robert Downey Jr. ezúttal már egy teljesen új karakterként jelenik meg. Doctor Doom a készülő film főgonosza lesz, megjelenését pedig Andy Park, a Marvel korábbi vizuális fejlesztési igazgatója mutatta meg egy koncepciórajzon – írj a The Independent.

Park az X-en azt írta, hogy a Doomsday volt az utolsó teljes film, amelynek vizuális fejlesztését a Marvel Studiosnál ő vezette. Az illusztráción Doctor Doom mellett több visszatérő X-Men-karakter is látható, köztük Árnyék, Bestia és Mystique. Tom Hiddleston Lokija szintén szerepel a képen.

Nagyszabású Marvel-finálé készül

Az Avengers: Doomsday egy kétrészes Bosszúállók-finálé első része lesz. A filmben a Marvel több ismert hőse és csapata is feltűnik. Thor és a Hangya mellett az X-Men és a Fantasztikus Négyes szereplői is megjelennek.

A Marvel egyelőre szigorúan titkolja a történet részleteit. Egy januárban bemutatott előzetesből ugyanakkor kiderült, hogy a Fantasztikus Négyes Wakandába utazik majd. Robert Downey Jr. visszatérése azért különösen jelentős, mert korábbi karaktere, Tony Stark, vagyis Vasember halála a Marvel filmes univerzumának egyik legfontosabb pillanata volt. A szerep az évek során szinte teljesen összeforrt a színésszel a rajongók szemében.

Látványos csaták, politikai intrikák és homokférgek: itt a Dűne legújabb előzetese – videó

Új előzetest kapott Denis Villeneuve nagyszabású sci-fi filmjének folytatása, amely Paul Atreides uralmának sötét következményeit mutatja be. A Dűne: Harmadik rész várhatóan 2026 végén érkezik, a film szereplői között pedig Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa és Robert Pattinson is feltűnik.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!