10/10-es hasonlóság vagy rossz Sylvester Stallone-paródia? Megosztja a rajongókat az új Rocky-film előzetese

Sylvester Stallone-film Sylvester Stallone nélkül? Pedig azt hittük, már mindent láttunk, de úgy tűnik, mégsem. Hamarosan ugyanis ilyen alkotásra válthatnak jegyet a mozipénztáraknál a rajongók, miután ősszel világszerte mozikba kerül az I Play Rocky, ami az idén 50 éve megjelent Rocky készítését fogja elmesélni, annak minden nehézségével, nyomorával, bánatával, majd kasszarobbantó sikerével együtt.

Sylvester Stallone Rocky Balboája kerek 50 éve írta át a filmtörténelmet (Fotó: UNITED ARTISTS/UNITED ARTISTS)

Ez most a Rocky vagy a Rocky paródiája?

A filmkészítésről készített alkotás első előzetese végre felkerült a világhálóra, a Sylvester Stallone-filmek és sorozatok szerelmesei pedig el is lepték a kommentmezőket. A fanatikusok körében igen megosztóra sikeredett a két és fél perces ízelítő. Egyesek szerint a Stallonét játszó Anthony Ippolito 10/10-es választás volt, míg mások úgy vélik, olyan az egész, mint egy rossz paródia.

Egész jónak éreztem, amíg meg nem szólalt. Ám amint kinyitotta a száját, olyan volt, mintha valami Saturday Night Live paródiát néztem volna… Botrányosan rossz!

– írta egy Reddit-felhasználó, azonban nem mindenki osztja ezt a véleményt, sőt, a többségnek inkább pozitív véleménye van Ippolitóról.

Hamarosan viszont mindenkinek lehetősége lesz nagy vásznon megítélni, hogy Anthony Ippolito mennyire volt jó választás: Az I Play Rocky várhatóan 2026. november 12-én kerül majd a mozikba!

Ő lesz az új Rocky

„Hippo… Hippolipót” – hangzik el Balázs Péter szájából a Hippolyt-remake-ben. Talán ez a jelenet juthat sokak eszébe, mikor Anthony Ippolito nevét hallják először, pedig a 26 éves feltörekvő fiatal már tett azért, hogy minél többen megismerjék. Karrierje 2022-ben vett igazán nagy lendületet, mikor is megfordult a What Would You Do?, valamint a Grand Army című sorozatokban, ám a rivaldafényt mégsem ezek hozták meg számára.

Ugyanebben az esztendőben ugyanis nem mást, mint a fiatal Al Pacinót testesítette meg nemrégiben Magyarországon is megforduló Dan Foglert is a soraiban tudó Az ajánlatban, mely A Keresztapa elkészítésének történetét regélte el. Ebből tehát kiderül, hogy Ippolitónak már van tapasztalata mások megszemélyesítésében, azonban kérdés, hogy vajon csak ennyiből áll-e a tudománya. Ez eddig nem derült ki, hiszen Az ajánlat óta csak a Netflixen bemutatott, igen felejthető Bíbor szívek címre hallgató romantikus filmben láthatta a közönség. De most lesz lehetősége bizonyítani!