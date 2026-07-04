„A színészkedést is ki lehetne próbálni...” – Mesterséges intelligencia használata miatt áll a bál az RTL pornósorozata körül

A 2022-ben megjelent A Király, valamint a tavaly debütált Bróker Marcsi után az RTL idén is tartogatott valami újdonságot. A tévécsatorna RTL+ névre keresztelt streamingplatformján 2026. május 28-án mutatták be a Birodalom című új projektjét, mely a híres magyar pornóproducer, Kovács István „Kovi”, valamint kedvenc színésznői, Monique Covét, Michelle Wild és Maya Gold munkakapcsolatáról, és a közösen kialakított felnőttfilmfellegváruk kiépítéséről szól. Ahogy arra számítani lehetett, a hatrészes miniszéria nem kis mennyiségű pőre parádét tartogat a nézőknek, ámde mégsem ezen akadt fenn a nézők tömkelege a Birodalom kapcsán.

Az RTL műsorát erősítő Birodalom sorozat egyik epizódja nem kis perpatvart teremtett az interneten (Fotó: IMDb)

Színészek helyett mesterséges intelligencia a módi az RTL-en?

A Birodalom 5. részében többek között a Szilágyi Tibortól búcsúzó Nagy Ervin is feltűnik, méghozzá egy svéd felnőttfilm-mágnás szerepében, akit a magyar színész a lehető legakkurátusabban próbált meg eljátszani. A kultúráért felelős államtitkár karaktere angol és svéd nyelvű szövegeit is becsülettel megtanulta, és a nézők azt hitték, a Kincsem és a Kaméleon sztárjának hangját hallhatják a kész produktumban, ám nagyobbat nem is tévedhettek volna.

Az RTL Instagram-oldalára feltöltött, kulisszák mögé kalauzoló videóból ugyanis kiderül, hogy a színész hangját konkrétan lecserélték egy AI, azaz a mesterséges intelligencia által kreált orgánumra. A szöveget ugyan Nagy Ervin előadta, de a felvételeket aztán elküldték Svédországba, ahol egy helyi színész szinkronizálta, majd itt jött a képbe az AI, ami Nagy hangjára fabrikálta át a svéd színművész tökéletes akcentusú kiejtését. Ez viszont egyáltalán nem tetszett a nézőknek, akik konkrétan átverve érzik magukat, és úgy gondolják, az alkotók ezzel arcon köpték a komplett színészszakmát.

Mondjuk az AI helyett a színészkedést is ki lehetne próbálni. Mármint, ha szerencsétlen már megtanulta, hogy milyen a svéd angol akcentus, akkor miért kellett AI-jal elrontani? Miért nem lehetett Ervin eredeti hangját meghagyni a sz*ros AI helyett?

– írta egy csalódott néző, míg egy másik kommentelő ironikus kérdést szegezett az alkotók felé: „Tíz év múlva a sorozatot is az AI fogja generálni?”