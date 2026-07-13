Meghalt Sam Neill, és vele együtt nézők millióinak gyerekkora is: ezek voltak a legjobb filmjei

Egy emberként rázta meg az egész világot a lesújtó hír: 78 éves korában elhunyt Sam Neill. Mindenki dr. Alan Grantje pár hónappal ezelőtt még boldogan közölte fanatikusaival, hogy sikeresen felülemelkedett a gyilkos kóron, és készen áll a visszatérésre, ezért is ért mindenkit kegyetlenül váratlanul a gyászhír. Sam Neill halálával nemcsak egy kiváló és rendkívül sokoldalú színészt vesztettünk el, de milliók gyerekkorának egy darabja is örökre elveszett a mai nappal. Noha Neill munkásságát hajlamosak vagyunk csupán a Jurassic Parkra redukálni, cikkünkben bemutatnánk, mely műfajokban alkotott még maradandót, és mely mozikkal vívta ki a közönség szemében a halhatatlanságot.
Ezekben a filmekben imádtuk Sam Neill-t
Műholdvevő a birkák közt
Sam Neill nevét többen a horror és a fantasy zsánerének meg nem énekelt hősei között emlegetik, pedig az új-zélandi színész nem csak ebben a műfajban érezte igazán otthon magát, de az tény, hogy mindenben szerette, ha egy kis árnyék vetül rá. Ilyen volt a Műholdvevő a birkák közt című vígjátéka is, mely sokkal inkább egy fekete komédia, ami az 1969-es Holdra szállást földi közvetítésének kalandos, de meglepő módon annál valósabb történetét regéli el.
Jurassic Park-filmek
„Nincs az az isten, sem ember, amiért én elmennék oda!” – hangzik el a Sam Neill által alakított Alan Grant szájából a Jurassic Park III-ban, mikor arról faggatják, vissza akar-e menni a szigetre. Nem is ok nélkül mondja ezt, hiszen Steven Spielberg klasszikusának szinte minden jelenetében, mikor épp nem epikus zene szólt vagy a látványtól állt el a szavunk, a szereplők az életükért menekültek, mi nézőkként pedig csak tátottuk a szánkat. Ez a franchise alapjaiban formálta át a számítógépes effektek megítélést Hollywoodban, és nyitott új korszakot a filmkészítésben. Ebben pedig Sam Neillnek is alaposan benne volt a keze!
Halálhajó
Sajnáljuk azokat a gyermekeket, akik a Jurassic Park Alan Grantje miatt voltak kíváncsiak Paul W. S. Anderson űrhorrorjára. A pillanatok alatt túlélőtúrába torkolló mentőakció Sam Neill egyik legmegosztóbb alkotása, hiszen nemcsak a frászt hozta a nézőkre, de a közönség gyomrát is igencsak megedzette. Pedig ha tudnák, hogy a legbrutálisabb képsorok egy pokolian véres orgia jelenete, végül az nem is került bele a végső változatba.
Az őrület torkában
John Carpenter 1995-ös mozija akár egy Stephen King-adaptáció is lehetne, hiszen sztorija egy nyomozóról szól, aki egy eltűnt horroríró nyomába ered, hogy aztán valóban az őrület torkában találja magát. Azonban a film egy másik legendás fantasyíró, H. P. Lovecraft munkássága előtt tiszteleg hangulatában és stílusában, aminek tortáján a hab és a cseresznye egy személyben Sam Neill zseniális, húsba maró és idegtépő játéka volt.
Halálos nyugalom
Ez nemcsak egy filmcím, hanem igazából az az érzés, ami mindig áradt Sam Neill arcáról. Ebben az 1989-ben bemutatott ausztrál thrillerben Neill egy tengerésztisztet alakít, aki egy tragédia feldolgozása érdekében menekül el a világ elől. A film nemcsak a sikert hozta meg a 78 évesen elhunyt színész számára, hanem a szerelmet is, hiszen itt ismerte meg feleségét, Noriko Watanabét is, aki sminkmesterként dolgozott a mozin.
Megszállottság
Nem, nem a 2026-os mozinaptárat hatalmas lendülettel elsöprő sikerhorrorról van szó, hanem annak azonos címen osztozó elődjéről. Az 1981-es Megszállottság viszont nemcsak címében, hanem atmoszférájában is rokon az idei slágerfilmmel. A történet egy kapcsolati krízisbe került házaspárról szól. A feleség szeretné elhagyni a férjét, aki viszont mindent megtesz azért, hogy egyben tartsa a frigyet, kár, hogy ennek a józan eszük látja a kárát. Noha a legtöbben Isabelle Adjani kisasszony alakítása miatt emlékeznek a filmre, Sam Neill asszisztálása nélkül aligha jutott volna kultikus státuszba a végeredmény.
Vademberek hajszája
Noha 2022-ben még a Jurassic World: Világuralomban is felbukkant, a Sam Neill-filmek utolsó nagy dobása az éppen tíz éve megjelent Vademberek hajszája volt. Ebben az új-zélandi komédiában Neill egy öreg és morcos vadászmestert alakít, aki egy szeleburdi kisfiút kap koloncnak a nyakába, hogy aztán a cselekmény során, a Pixar klasszikusának, a Fel-nek a sztoriját idézve, szoros barátság alakuljon ki közöttük.