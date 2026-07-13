Meghalt Sam Neill, és vele együtt nézők millióinak gyerekkora is: ezek voltak a legjobb filmjei

Egy emberként rázta meg az egész világot a lesújtó hír: 78 éves korában elhunyt Sam Neill. Mindenki dr. Alan Grantje pár hónappal ezelőtt még boldogan közölte fanatikusaival, hogy sikeresen felülemelkedett a gyilkos kóron, és készen áll a visszatérésre, ezért is ért mindenkit kegyetlenül váratlanul a gyászhír. Sam Neill halálával nemcsak egy kiváló és rendkívül sokoldalú színészt vesztettünk el, de milliók gyerekkorának egy darabja is örökre elveszett a mai nappal. Noha Neill munkásságát hajlamosak vagyunk csupán a Jurassic Parkra redukálni, cikkünkben bemutatnánk, mely műfajokban alkotott még maradandót, és mely mozikkal vívta ki a közönség szemében a halhatatlanságot.

Sam Neill meghalt, de filmjei által örökké élni fog a közönség szívében (Fotó: KPA)

Ezekben a filmekben imádtuk Sam Neill-t

Műholdvevő a birkák közt

Sam Neill nevét többen a horror és a fantasy zsánerének meg nem énekelt hősei között emlegetik, pedig az új-zélandi színész nem csak ebben a műfajban érezte igazán otthon magát, de az tény, hogy mindenben szerette, ha egy kis árnyék vetül rá. Ilyen volt a Műholdvevő a birkák közt című vígjátéka is, mely sokkal inkább egy fekete komédia, ami az 1969-es Holdra szállást földi közvetítésének kalandos, de meglepő módon annál valósabb történetét regéli el.

Jurassic Park-filmek

„Nincs az az isten, sem ember, amiért én elmennék oda!” – hangzik el a Sam Neill által alakított Alan Grant szájából a Jurassic Park III-ban, mikor arról faggatják, vissza akar-e menni a szigetre. Nem is ok nélkül mondja ezt, hiszen Steven Spielberg klasszikusának szinte minden jelenetében, mikor épp nem epikus zene szólt vagy a látványtól állt el a szavunk, a szereplők az életükért menekültek, mi nézőkként pedig csak tátottuk a szánkat. Ez a franchise alapjaiban formálta át a számítógépes effektek megítélést Hollywoodban, és nyitott új korszakot a filmkészítésben. Ebben pedig Sam Neillnek is alaposan benne volt a keze!

Sam Neill 2026-ban is, és valószínűleg örökre Ddr. Alan Grantként marad meg a nagyérdmű szemében (Fotó: KPA)

Halálhajó

Sajnáljuk azokat a gyermekeket, akik a Jurassic Park Alan Grantje miatt voltak kíváncsiak Paul W. S. Anderson űrhorrorjára. A pillanatok alatt túlélőtúrába torkolló mentőakció Sam Neill egyik legmegosztóbb alkotása, hiszen nemcsak a frászt hozta a nézőkre, de a közönség gyomrát is igencsak megedzette. Pedig ha tudnák, hogy a legbrutálisabb képsorok egy pokolian véres orgia jelenete, végül az nem is került bele a végső változatba.