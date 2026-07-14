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Sam Neill

Kár, hogy ezt már nem láthatjuk: Sam Neill ’56-os magyar menekültekről szóló film sztárja lett volna

1 órája
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Tegnap óta gyászol a komplett filmvilág. 78 éves korában elhunyt a Jurassic Park sztárja, Sam Neill, aki rengeteg tervet volt kénytelen hátrahagyni. Soron következő filmje ráadásul nekünk, magyaroknak különösen érdekes lett volna.
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Sam Neillmagyarfilm

Nem oszlanak a gyászfelhők Hollywood felett. 78 esztendős korában, a tegnapi napon elhunyt Sam Neill, kinek halálával nemcsak egy kiváló színészt vesztettünk el, de több millió mozinéző gyermekkorának egy kis darabkája is odaveszett. A Jurassic Park, no meg megannyi emlékezetes horror és fekete komédia csillaga elképesztően izgalmas filmográfiát hagyott maga után, és legalább ennyire lebilincselő lett volna a következő filmszerepe is, melyet a magyar közönség bánhat igazán.

Sam Neill halálával egy magyar sztorit már nem fognak elmesélni.
Sam Neill meghalt, amit a hazai közönség duplán bánhat, hiszen egy magyar történetet mesélt volna el legközelebb a 78 évesen elhunyt színész (Fotó: Jacob King / PA Wire)

Sam Neill halála előtt ávósnak állt volna?

Aki egy kicsit is jártas a magyar történelem vérzivataros 20. századi fejezetében, az valószínűleg tudja, hogy az 1950-es években bizonyos okokból sokaknak sürgős lett elhagyni az országot. Ebből a korszakból nem egy olyan történet származik, amely szinte kiált azért, hogy Hollywood végre megfilmesítse. 

Ilyen például annak a három magyar fiatalnak a sztorija, akik ’56 nyarán azt vették a fejükbe, hogy egy Budapest és Szombathely között közlekedő repülőgépet, az azon utazó államvédelmi osztag tisztjeit harcképtelenné téve eltérítik, és így át tudnának jutni a vasfüggöny kellemesebbik oldalára.

Freedom Flight címmel ezt az ’56-os regét énekelte volna meg Sam Neill következő filmje, amiben egy Kolta István nevű karaktert játszott volna. Tekintve, hogy a cselekmény főszereplői fiatalok, így sokkal valószínűbb, hogy a 78 esztendős korában elhunyt színész egy ávóst játszott volna, mintsem gépeltérítő disszidenst. Ez azonban már sosem derül ki, sőt, a projekt IMDb-oldala a mai nappal már törölve is lett, ami könnyen azt jelentheti, hogy az amerikai változat Sam Neill nélkül már nem is fog elkészülni.

Sam Neill, a Vadászat a Vörös Októberre sztárja volt.
Sam Neill betegsége előtt még olyan filmekben játszott, mint a Vadászat a Vörös Októberre, így biztosan tudott volna fenyegető kommunista figurát alakítani (Fotó: Cover Images/Cover Images via ZUMA Press)

A Sam Neill-filmek következő darabja egy remake lett volna?

Miért fogalmaztunk úgy, hogy amerikai változat? Csupán azért, mert a történetet már nem először vitték volna képernyőre. Nem véletlenül használatos csupán a képernyő szó, hiszen nagy vásznon sose mutatták be a 2013-as Szabadság – Különjárat címre keresztelt tévéfilmet.

Az alkotás A játszma és a Ma este gyilkolunk direktorának, Fazakas Péternek a munkája, a szereplőgárdát pedig olyan nevek fémjeleztek mint Lengyel Tamás, Tenki Réka vagy Epres Attila. A kisképernyős filmélmény trailerét ide kattintva tudják megtekinteni.

 

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