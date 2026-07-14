Kár, hogy ezt már nem láthatjuk: Sam Neill ’56-os magyar menekültekről szóló film sztárja lett volna

Nem oszlanak a gyászfelhők Hollywood felett. 78 esztendős korában, a tegnapi napon elhunyt Sam Neill, kinek halálával nemcsak egy kiváló színészt vesztettünk el, de több millió mozinéző gyermekkorának egy kis darabkája is odaveszett. A Jurassic Park, no meg megannyi emlékezetes horror és fekete komédia csillaga elképesztően izgalmas filmográfiát hagyott maga után, és legalább ennyire lebilincselő lett volna a következő filmszerepe is, melyet a magyar közönség bánhat igazán.
Sam Neill halála előtt ávósnak állt volna?
Aki egy kicsit is jártas a magyar történelem vérzivataros 20. századi fejezetében, az valószínűleg tudja, hogy az 1950-es években bizonyos okokból sokaknak sürgős lett elhagyni az országot. Ebből a korszakból nem egy olyan történet származik, amely szinte kiált azért, hogy Hollywood végre megfilmesítse.
Ilyen például annak a három magyar fiatalnak a sztorija, akik ’56 nyarán azt vették a fejükbe, hogy egy Budapest és Szombathely között közlekedő repülőgépet, az azon utazó államvédelmi osztag tisztjeit harcképtelenné téve eltérítik, és így át tudnának jutni a vasfüggöny kellemesebbik oldalára.
Freedom Flight címmel ezt az ’56-os regét énekelte volna meg Sam Neill következő filmje, amiben egy Kolta István nevű karaktert játszott volna. Tekintve, hogy a cselekmény főszereplői fiatalok, így sokkal valószínűbb, hogy a 78 esztendős korában elhunyt színész egy ávóst játszott volna, mintsem gépeltérítő disszidenst. Ez azonban már sosem derül ki, sőt, a projekt IMDb-oldala a mai nappal már törölve is lett, ami könnyen azt jelentheti, hogy az amerikai változat Sam Neill nélkül már nem is fog elkészülni.
A Sam Neill-filmek következő darabja egy remake lett volna?
Miért fogalmaztunk úgy, hogy amerikai változat? Csupán azért, mert a történetet már nem először vitték volna képernyőre. Nem véletlenül használatos csupán a képernyő szó, hiszen nagy vásznon sose mutatták be a 2013-as Szabadság – Különjárat címre keresztelt tévéfilmet.
Az alkotás A játszma és a Ma este gyilkolunk direktorának, Fazakas Péternek a munkája, a szereplőgárdát pedig olyan nevek fémjeleztek mint Lengyel Tamás, Tenki Réka vagy Epres Attila. A kisképernyős filmélmény trailerét ide kattintva tudják megtekinteni.