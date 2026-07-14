Kár, hogy ezt már nem láthatjuk: Sam Neill ’56-os magyar menekültekről szóló film sztárja lett volna

Nem oszlanak a gyászfelhők Hollywood felett. 78 esztendős korában, a tegnapi napon elhunyt Sam Neill, kinek halálával nemcsak egy kiváló színészt vesztettünk el, de több millió mozinéző gyermekkorának egy kis darabkája is odaveszett. A Jurassic Park, no meg megannyi emlékezetes horror és fekete komédia csillaga elképesztően izgalmas filmográfiát hagyott maga után, és legalább ennyire lebilincselő lett volna a következő filmszerepe is, melyet a magyar közönség bánhat igazán.

Sam Neill meghalt, amit a hazai közönség duplán bánhat, hiszen egy magyar történetet mesélt volna el legközelebb a 78 évesen elhunyt színész (Fotó: Jacob King / PA Wire)

Sam Neill halála előtt ávósnak állt volna?

Aki egy kicsit is jártas a magyar történelem vérzivataros 20. századi fejezetében, az valószínűleg tudja, hogy az 1950-es években bizonyos okokból sokaknak sürgős lett elhagyni az országot. Ebből a korszakból nem egy olyan történet származik, amely szinte kiált azért, hogy Hollywood végre megfilmesítse.

Ilyen például annak a három magyar fiatalnak a sztorija, akik ’56 nyarán azt vették a fejükbe, hogy egy Budapest és Szombathely között közlekedő repülőgépet, az azon utazó államvédelmi osztag tisztjeit harcképtelenné téve eltérítik, és így át tudnának jutni a vasfüggöny kellemesebbik oldalára.

Freedom Flight címmel ezt az ’56-os regét énekelte volna meg Sam Neill következő filmje, amiben egy Kolta István nevű karaktert játszott volna. Tekintve, hogy a cselekmény főszereplői fiatalok, így sokkal valószínűbb, hogy a 78 esztendős korában elhunyt színész egy ávóst játszott volna, mintsem gépeltérítő disszidenst. Ez azonban már sosem derül ki, sőt, a projekt IMDb-oldala a mai nappal már törölve is lett, ami könnyen azt jelentheti, hogy az amerikai változat Sam Neill nélkül már nem is fog elkészülni.

Sam Neill betegsége előtt még olyan filmekben játszott, mint a Vadászat a Vörös Októberre, így biztosan tudott volna fenyegető kommunista figurát alakítani (Fotó: Cover Images/Cover Images via ZUMA Press)

A Sam Neill-filmek következő darabja egy remake lett volna?

Miért fogalmaztunk úgy, hogy amerikai változat? Csupán azért, mert a történetet már nem először vitték volna képernyőre. Nem véletlenül használatos csupán a képernyő szó, hiszen nagy vásznon sose mutatták be a 2013-as Szabadság – Különjárat címre keresztelt tévéfilmet.

Az alkotás A játszma és a Ma este gyilkolunk direktorának, Fazakas Péternek a munkája, a szereplőgárdát pedig olyan nevek fémjeleztek mint Lengyel Tamás, Tenki Réka vagy Epres Attila. A kisképernyős filmélmény trailerét ide kattintva tudják megtekinteni.