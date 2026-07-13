„Nem félek a haláltól! Még sok dolgom van” – Szívszorító, mit mondott Sam Neill az utolsó interjújában

78 éves korában elhunyt Sam Neill. A filmhistória legkedveltebb őslénykutatójának halála mindenkit egy emberként rázott meg, különösen azért, mert úgy tűnt, az egészségi állapotával már minden a legnagyobb rendben. Azonban a színész július 13-án, hétfőn szerető családja körében mégis örökre elbúcsúzott a földi léttől. Neill életének utolsó évei a küzdelemről és a visszatérés utáni vágyról szóltak, végső interjúi pedig a mai nap fejleményének fényében különösen fájók lehetnek!
Sam Neill nem félt a haláltól, nagyon sok terve volt
Bár Sam Neill 2022-ben még biztosan a fellegekben járt, hogy a rajongóknak örömöt okozhatott a Jurassic World-filmszériába való visszatérésével, még ebben az évben a fellegekből hamar a padlóra került egy borzalmas hír miatt. Ekkor diagnosztizálták nála a 3-as stádiumú angioimmunoblasztos T-sejtes limfómát, azaz a vérrák egyik ritka típusát. A vizsgálat eredményéről Neill csak egy évvel később beszélt nyilvánosan, egyik utolsó interjújában szívszorító módon úgy fogalmazott, nem fél a haláltól, és még nagyon sok terve van.
Egyáltalán nem félek a haláltól. Soha életemben nem aggasztott. De bosszantana. Bosszantana, mert még rengeteg dolog van, amit szeretnék megcsinálni. Nagyon bosszantó dolog meghalni. De nem félek tőle. Ne aggódjatok, még jó sok munkával foglak benneteket halálra untatni
– hangzott el egy 2023-as interjúban.
Áprilisban még úgy tűnt, egészséges és nincs már semmi baj
Az idei év aztán gyökeres változást hozott, amelynek a rajogók is örültek. A színész ugyanis az elmúlt években vasakarattal és elképesztő kitartással küzdött a gyilkos kórral, aminek meg is lett az eredménye. Tavasszal a Golden Globe-ra jelölt színész óriási örömhírt közölt a világgal: legyőzte a rákot!
Noha Neill eleinte a kemoterápiában bízott, az mégsem bizonyult elég hatékonynak, és amikor már a legrosszabbra számított, rálelt a CAR-T sejtterápia nevű speciális kezelésre. A kúra végül sikerrel zárult, és a halála napjáig rákmentesnek nyilvánított Sam Neillben pedig újból fellángolt a filmkészítés iránti szenvedély, sorban készítette azokat a mozifilmeket, melyeknek premierjét ő viszont már sajnos nem élt meg. De mit is hagy a nézőkre a 78 évesen elhunyt Jurassic Park-sztár örökségül?
Sam Neill halála után is felbukkan majd a vásznon
Vannak színészek, akiket még a halál sem választ el attól, hogy ne a moziműsorokon virítson a nevük. Sam Neill is ebbe a táborba tartozik, hiszen a rajongóknak hiába kellett most fájdalmas búcsút vennie a Jurassic Park sztárjától, hamarosan mégis újra láthatják kedvencüket.
A Sam Neill-filmek száma jövőre ugyanis két mozival biztosan bővül majd. Előbb az óriásszörny-filmek leggigászibb franchise-ának számító legújabb Godzilla-fejezetben, a Godzilla x Kong: Supernovában fog felbukkanni mindenki kedvenc paleontológusa.
Azonban nemcsak az úgynevezett káidzsú műfajt foglalja be Sam Neill 2027-ben, hiszen halála előtt még a romantikus komédiákba is belekóstolt. Ugyanis ebbe a műfajba tartozik a The Last Resort című alkotása is, melyben Neill a Star Warsból ismert Daisy Ridley és Az elveszett ereklyék fosztogatói sztárja, Tia Carrere mellett kapott fontos szerepet.