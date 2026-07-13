„Nem félek a haláltól! Még sok dolgom van” – Szívszorító, mit mondott Sam Neill az utolsó interjújában

78 éves korában elhunyt Sam Neill. A filmhistória legkedveltebb őslénykutatójának halála mindenkit egy emberként rázott meg, különösen azért, mert úgy tűnt, az egészségi állapotával már minden a legnagyobb rendben. Azonban a színész július 13-án, hétfőn szerető családja körében mégis örökre elbúcsúzott a földi léttől. Neill életének utolsó évei a küzdelemről és a visszatérés utáni vágyról szóltak, végső interjúi pedig a mai nap fejleményének fényében különösen fájók lehetnek!

Sam Neill betegségével már 2022 óta harcolt, ám halálát mégsem a rák okozta (Fotó: Filip Van Roe/NORTHFOTO)

Sam Neill nem félt a haláltól, nagyon sok terve volt

Bár Sam Neill 2022-ben még biztosan a fellegekben járt, hogy a rajongóknak örömöt okozhatott a Jurassic World-filmszériába való visszatérésével, még ebben az évben a fellegekből hamar a padlóra került egy borzalmas hír miatt. Ekkor diagnosztizálták nála a 3-as stádiumú angioimmunoblasztos T-sejtes limfómát, azaz a vérrák egyik ritka típusát. A vizsgálat eredményéről Neill csak egy évvel később beszélt nyilvánosan, egyik utolsó interjújában szívszorító módon úgy fogalmazott, nem fél a haláltól, és még nagyon sok terve van.

Egyáltalán nem félek a haláltól. Soha életemben nem aggasztott. De bosszantana. Bosszantana, mert még rengeteg dolog van, amit szeretnék megcsinálni. Nagyon bosszantó dolog meghalni. De nem félek tőle. Ne aggódjatok, még jó sok munkával foglak benneteket halálra untatni

– hangzott el egy 2023-as interjúban.

Sam Neill a rákot legyőzve ismét filmeket akart forgatni, ám visszatérése sajnos mégis igen rövidre sikerült (Fotó: Cover Images/Cover Images via ZUMA Press)

Áprilisban még úgy tűnt, egészséges és nincs már semmi baj

Az idei év aztán gyökeres változást hozott, amelynek a rajogók is örültek. A színész ugyanis az elmúlt években vasakarattal és elképesztő kitartással küzdött a gyilkos kórral, aminek meg is lett az eredménye. Tavasszal a Golden Globe-ra jelölt színész óriási örömhírt közölt a világgal: legyőzte a rákot!

Noha Neill eleinte a kemoterápiában bízott, az mégsem bizonyult elég hatékonynak, és amikor már a legrosszabbra számított, rálelt a CAR-T sejtterápia nevű speciális kezelésre. A kúra végül sikerrel zárult, és a halála napjáig rákmentesnek nyilvánított Sam Neillben pedig újból fellángolt a filmkészítés iránti szenvedély, sorban készítette azokat a mozifilmeket, melyeknek premierjét ő viszont már sajnos nem élt meg. De mit is hagy a nézőkre a 78 évesen elhunyt Jurassic Park-sztár örökségül?