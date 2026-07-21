Hogy mennyi? Sztárgázsiért ölik egymást a Sárkányok háza szereplői

Az HBO Max nyárra is tartogatott egy igen nagy dobást. A forróságban ugyanis a Sárkányok háza 3. évadának epizódjai hűtik le a kedélyeket hétről hétre. A június 22-én debütáló harmadik szezon még egészen augusztus 10-ig fog kitartani, ez idő alatt pedig a rajongók biztosan rengeteg feledhetetlen élménnyel lesznek gazdagabbak. Ha pedig már a gazdagság került szóba, vajon mennyire fogja megérezni a Trónok harca-előzménysorozat szereplőinek pénztárcája a Sárkányok háza sikerét? Máris kiderítjük!

A Sárkányok háza egyik főzereplője, Matt Smith igen jó üzletet alkudott ki magának a Trónok harca-sorozat 3. évadára (Fotó: JLPPA/Bestimage/00753028)

Ennyit keresnek a Sárkányok háza ászai

A streamingóriás jelenlegi legnépszerűbb színészeinek bőségesen meghálálja az HBO, hogy ekkora nézettséget hoznak a platformnak. De mégis mennyi az annyi? A fizetési ranglista élén, vagy a trónon, ha úgy tetszik, nem meglepő módon a széria két vezető arca foglal helyet: Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen) és Matt Smith (Daemon Targaryen) az egyéb bónuszokkal együtt akár félmillió dollárban, azaz 150 millió forintban részesülnek minden egyes epizód után, azaz a nyolcrészes évad végére akár 4 millió dollár is landolhat a bankszámlájukon.

Ezzel egyébként az HBO már-már szokásos, mondhatni átlagos sztárgázsiját kapják, melyet az HBO Max-sorozatok másik neves képviselőjének, a hamarosan negyedik évaddal jelentkező A Fehér Lótusz szereplője, Jason Isaacs szavai erősítenek meg. A Harry Potter sztárja ugyanis elárulta, szereplőtársai többsége, valamint ő maga is 400 ezer dollárt kapott kézhez egy-egy epizódért.

A ranglétrán lejjebb elhelyezkedő szereplők sem lógathatják az orrukat. A Corlys Velaryont alakító Steve Toussaint, a Mysariat megformáló Sonoya Mizuno vagy a nemrégiben Magyarországon épp az Origónak interjút adó Ser Criston Cole, azaz Fabien Frankel epizódonként 150 ezer dollárért látogat el a sárkányok földjére.

Az Alicent Hightowert alakító Olivia Cooke hiába vág ilyen szomorú képet, ő is igen jól keres: a színésznő 200-250 ezer dollár körül kap kézhez epizódonként (Fotó: JLPPA/Bestimage/00642079)

A Trónok harca arcai többet értek az HBO-nak

Aki sokallja Rhaenyra vagy Daemon Targaryen órabérét, az inkább ne is akarja tudni, Havas Jon vagy Daenerys Targaryen mennyiért szálltak harcba a Vastrónért. A 2011 és 2019 között futó HBO Max-széria főhőseinek, így Emilia Clarke, Peter Dinklage vagy Kit Harington fizetése ugyanis akár a milliót is meghaladhatta epizódonként.