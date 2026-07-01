Végre megkapták a választ az HBO Max nézői: Ekkor ér véget a Sárkányok háza

Hiába ért véget több mint hét évvel ezelőtt George R.R. Martin művei alapján készült Trónok harca-széria, a zseniális író által megálmodott világ azóta is rengeteg más izgalmas történetet tartogat tarsolyában. Ide tartozik például a Daenerys Targaryen születése előtt közel 200 évvel játszódó, a polgárháborús időkbe visszavezénylő Sárkányok háza is, mely már harmadik évadával perzseli fel éppen az HBO Maxot.

Vajon meddig láthatjuk még Matt Smith-t a Sárkányok háza főszerepében? (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00753028)

A Sárkányok háza 2028-ban végleg bezárja kapuit

Ugyan még csak épp nekiláttunk a Sárkányok háza harmadik felvonásának, a nézőket joggal nyugtalanítja a kérdés: Vajon az utolsó képkockákat nézik épp? Az évad kezdete előtt ugyanis senki sem tudta, pontosan hány évaddal és mikor ér véget a Tűz és vér sztorija. A választ azonban most maga Ryan Cond, a széria alkotója adta meg egy podcastben, aki elárulta, egy, a műsor jövőjét firtató kérdésre megerősítette, négy évaddal fog véget érni a történet, és nem próbálják továbbnyújtani az alapmű cselekményét:

Nem tudok a sorozatban részt vevők és az HBO nevében nyilatkozni, de igen, ez valóban a tervem

– árulta el a sorozat showrunnere.

A Sárkányok háza 4. évadát az HBO már be is rendelte, és ahogyan eddig, úgy most is két esztendő kihagyásra lehet számítani, így 2028-ban érkezik majd a többek között Fabien Frankel nevével fémjelzett fantasy fináléja.

A Sárkányok háza csetepatéja még egy fejezet erejéig biztosan folytatódik (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00753028)

Hamarosan A hét királyság lovagja is ismét kardot ragad

A Trónok harca-sorozatok történetében mondhatni ugyancsak erősnek számít a 2026-os év, hiszen mielőtt még mindenki a Sárkányok háza 3. évada miatt pattant volna az HBO Max képernyője elé, tavasszal még A hét királyság lovagja tartotta lázban a fanokat.

Ser Duncan és hű segédje, Egg kalandjaira könnyedén kattant rá a közönség, így nem csoda, hogy mindenki azt várja, mikor folytatódik egy második fejezettel a népszerű sztori. Noha kezdetben úgy tűnt, erre már csak 2027 elejéig kell várni, a természet közbeszólt, és özönvíz árasztotta el a forgatási helyszínt, emiatt a munkálatokat még áprilisban felfüggesztették, és a stáb csak júniusban tért vissza a helyszínre. Így a tervezett jövő év kezdetén esedékes premierdátum is biztosan csúszik, de az év aligha, így 2027 tavaszára várható kedvenc lovagunk visszatérése.