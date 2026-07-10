Még nem hagyjuk el Westerost: A Sárkányok háza 4. évada mellett még további öt Trónok harca-projekt érkezik

Noha az idei nyár slágere abszolút az Észak-Amerikában zajló foci-vb, a labdarúgást kevésbé kedvelő streamingnézőknek sincs igazán okuk panaszkodni. Az HBO Maxon például június 22. óta töretlenül tarol az idén már a harmadik évadával jelentkező Sárkányok háza, mely a premier napjától kezdve a nézettségi lista éléről szemléli a többi sorozatot. A Trónok harca szerelmesei pedig abszolút nyeregben érezhetik magukat, hiszen szeretett franchise-uk egyáltalán nem tervezi letenni a lantot az aktuálisan futó szériával, mi több, jelenleg is fél tucat George R.R. Martin-történet vár arra, hogy tévéképernyőre vagy mozivászonra varázsolják.

A Sárkányok háza 3. évadával még egyáltalán nem áldozott le a Trónok harca-univerzumnak (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00753028)

A Sárkányok háza mellett A hét királyság lovagja is visszatér

A betonbiztos talajról az ingoványos föld felé haladva azzal kezdünk, ami száz, vagy legalábbis kilencvenkilenc százalék, hogy elkészül. Ilyen például az HBO Max-sorozatok közönségét momentán is lázban tartó Sárkányok háza 4. évada, mellyel kapcsolatban azért némi keserűséget okozhat az, hogy minden bizonnyal az utolsó fejezet lesz a széria történetében.

Matt Smithék vagy a nemrég még Magyarországon az Origónak interjút adó Fabien Frankelék sztorija mellett a Sárkányok háza és a Trónok harca eseményei között játszódó A hét királyság lovagja is visszatér. Ser Duncan és Egg regéjére már nem is kell olyan sokat várni, jó eséllyel 2027 első felében debütál az HBO Max felületén.

2026 a Sárkányok háza éve, 2027 pedig A hét királyság lovagjáé lesz (Fotó: IMDb)

Trónok harca a nagy vásznon

Igen, George R.R. Martin véres és kalandos agyszüleménye hamarosan a mozikba is ellátogat. Ráadásul, ha minden igaz, annyira régre megyünk majd vissza, mint még soha. A tervezés alatt álló Trónok harca-mozifilm ugyanis nem kevesebb mint 300 évvel a fő sorozat legelső epizódja előtt fog játszódni. A cselekmény középpontjában pedig nem más fog állni mint I. Aegon és az ő hódításai, melyek során a hét királyságból hatot sikeresen egyesít.

A leghamarabb 2028-ban megjelenő produkción egyelőre csak Beau Willimon forgatókönyvíró dolgozik, de ez egyáltalán nem rossz ómen, hiszen az ő neve eddig egyet jelentett a sikerrel. Neki köszönhetjük többek között a Star Wars népszerű spinoff-ját, az Andort, illetve Kevin Spacey utolsó nagy dobását, a Kártyavárt is.