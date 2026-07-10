Még nem hagyjuk el Westerost: A Sárkányok háza 4. évada mellett még további öt Trónok harca-projekt érkezik

Noha az idei nyár slágere abszolút az Észak-Amerikában zajló foci-vb, a labdarúgást kevésbé kedvelő streamingnézőknek sincs igazán okuk panaszkodni. Az HBO Maxon például június 22. óta töretlenül tarol az idén már a harmadik évadával jelentkező Sárkányok háza, mely a premier napjától kezdve a nézettségi lista éléről szemléli a többi sorozatot. A Trónok harca szerelmesei pedig abszolút nyeregben érezhetik magukat, hiszen szeretett franchise-uk egyáltalán nem tervezi letenni a lantot az aktuálisan futó szériával, mi több, jelenleg is fél tucat George R.R. Martin-történet vár arra, hogy tévéképernyőre vagy mozivászonra varázsolják.
A Sárkányok háza mellett A hét királyság lovagja is visszatér
A betonbiztos talajról az ingoványos föld felé haladva azzal kezdünk, ami száz, vagy legalábbis kilencvenkilenc százalék, hogy elkészül. Ilyen például az HBO Max-sorozatok közönségét momentán is lázban tartó Sárkányok háza 4. évada, mellyel kapcsolatban azért némi keserűséget okozhat az, hogy minden bizonnyal az utolsó fejezet lesz a széria történetében.
Matt Smithék vagy a nemrég még Magyarországon az Origónak interjút adó Fabien Frankelék sztorija mellett a Sárkányok háza és a Trónok harca eseményei között játszódó A hét királyság lovagja is visszatér. Ser Duncan és Egg regéjére már nem is kell olyan sokat várni, jó eséllyel 2027 első felében debütál az HBO Max felületén.
Trónok harca a nagy vásznon
Igen, George R.R. Martin véres és kalandos agyszüleménye hamarosan a mozikba is ellátogat. Ráadásul, ha minden igaz, annyira régre megyünk majd vissza, mint még soha. A tervezés alatt álló Trónok harca-mozifilm ugyanis nem kevesebb mint 300 évvel a fő sorozat legelső epizódja előtt fog játszódni. A cselekmény középpontjában pedig nem más fog állni mint I. Aegon és az ő hódításai, melyek során a hét királyságból hatot sikeresen egyesít.
A leghamarabb 2028-ban megjelenő produkción egyelőre csak Beau Willimon forgatókönyvíró dolgozik, de ez egyáltalán nem rossz ómen, hiszen az ő neve eddig egyet jelentett a sikerrel. Neki köszönhetjük többek között a Star Wars népszerű spinoff-ját, az Andort, illetve Kevin Spacey utolsó nagy dobását, a Kártyavárt is.
Az animált Westerosba is betekinthetünk
Nem kevesebb mint öt éve dédelgetett álma George R.R. Martinnak és a rajongóknak egyaránt egy animált Trónok harca-széria létrejötte. Az azonban maga Martin mondta, hogy hiába ezer meg egy ötlet a fejében, egyelőre maximum kettőt történet vándorolhat át a tervezőasztalról az animátorok szobájába.
Jelenleg három projekt hever a polcon: az első a Yi Ti birodalmáról szóló The Golden Empire, a második tulajdonképpen egy spinoff spinoffja, hiszen a Sárkányok háza Corlys Velaryonja kaphat saját műsort The Sea Snake címmel, a harmadik pedig ezer évvel a Trónok harca cselekménye elé visszarepítő, Nymeria hercegnő legendáját ismertető 10000 ships. De, mint említettük, egyet e három közül sajnos nagy eséllyel kukázni fognak.
A Sárkányok háza 3. évada 2026. június 22-én került fel az HBO Max kínálatába, új epizódok minden hétfőn érkeznek.