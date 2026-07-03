„Hol a sör, Oszi?” – Elhunyt az Üvegtigris sztárja: Ezekben a filmekben imádtuk Szilágyi Tibort

Ismét gyászfelhők gyűltek össze a magyar színjátszás világának égboltján. 83 esztendős korában meghalt Szilágyi Tibor, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színész halálhírét felesége tudatta pénteken. Az Üvegtigris Oszijának halála mindenkit megrázott, hiszen utánozhatatlan orgánumán generációk nőttek fel, rengeteg film- és tévészerepben is felbukkant, és markáns megjelenésével mindig valami emlékezeteset hagyott hátra. Elég csak az imént említett Üvegtigris-filmekre gondolni, de Szilágyi karrierje nem csak abból állt, hogy vadászmesterként ökörködik Laliékkal a büfé pultjának támaszkodva. Cikkünkben összegyűjtöttük, mely szerepei járultak hozzá ahhoz, hogy rajongói sosem felejtsék el, ki is volt Szilágyi Tibor.

Szilágyi Tibor halálával a magyar színjátszást, a filmipart és a szinkronszakmát is hatalmas veszteség érte (Fotó: Penovác Károly/Veszprém Megyei Napló)

Kántorral szimatolt a bűnözők után

Noha képernyőn már bő tíz évvel korábban láthatta a nagyérdemű A harmadik utasban vagy a sokak által a valaha készült legjobb magyar filmnek vélt Szegénylegényekben, Szilágyi Tiborra a Kántor című 1976-os tévésorozatban kapta fel a fejét a publikum. Szilágyi a híres rendőrkutyáról szóló szériában Sátori Géza főhadnagyot alakította, és egyike volt azon kevés színészeknek, akik a minisorozat mindegyik epizódjában játszottak.

A Kántor című sorozatban épp 50 évvel ezelőtt bukkant fel (Fotó: IMDb)

Koltai Róberttel is szambázott

Koltai Róbert egy tavalyi interjújában azt mondta, a Szamba a kedvenc filmje a sajátjai közül. Ahhoz, hogy ez az 1996-os szatíraklasszikus ilyen közel áll a színész-rendező szívéhez minden bizonnyal Szilágyi Tibor is hozzájárult. Külön érdekesség, hogy pont 20 évvel a Kántor megjelenése után Szilágyi ismét egy rendőrhadnagyot alakított.

Szilágyi Tibor volt a magyarok Jean Renója

Keveseknek adatott meg olyan megbabonázó orgánum, amilyennel Szilágyi Tibor rendelkezett, és ezt nagyon jól tudták a szinkronstúdiókban is. Nem véletlenül hallhattuk a hangját évtizedek óta a Walter Matthau vagy a Jean Reno-filmek közel összes darabjában, de a Star Wars rajongóknak is örökre a fülébe költöztek Dooku gróf Szilágyi által tolmácsolt mondatai az Erőről vagy a jóról és rosszról való elmélkedéséről.