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Szolnoki Péter

Mackótestvér, Szilaj és Valami Amerika: ezek voltak Szolnoki Péter legérzelmesebb filmslágerei

21 perce
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A Bon-Bon énekesének halálával a mesekedvelők lelkének egy nem elhanyagolható darabkája is megszűnt létezni. Szolnoki Péter dalain komplett generációk nőttek fel, a Valami Amerika mellett ugyanis a matinék se lettek volna teljesek az ő utánozhatatlan orgánuma nélkül.
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Szolnoki PéterToy StorySzilajValami Amerika

Abban szinte biztosak lehetünk, hogy Szolnoki Péter gyermekeire biztosan sokan irigykedhettek, hiszen az 56 éves korában elhunyt édesapjuk bármikor elő tudott adni nekik élőben egy komplett matinényi mesesláger-válogatást. A Bon-Bon frontembere ugyanis mindamellett, hogy a színpadot is meghódította, a szinkronstúdió is az otthona volt. Mutatjuk, mely Disney-mesékben és Dreamworks-filmekben eresztette ki a hangját Szolnoki Péter úgy, hogy azért máig hálás több generáció is.

Szolnoki Péter megannyi Disney-mese dalának énekese volt.
A Szolnoki Péter-dalokat máig fújják a filmkedvelők is, az énekes feledhetetlen hangja sokak gyermekkorának fontos része volt (Fotó: MW Bulvár)

Szolnoki Péter ezekkel a mesékkel tette feledhetetlenné sokak gyermekkorát

Az oroszlánkirály 2 – Simba büszkesége

Az 1994-es örök Disney-klasszikus sikeréhez elengedhetetlenül hozzájárultak a William Shakespeare-t idéző oroszlánmese fülbecsengő dallamai is. Így hát fel is volt adva a lecke Szolnoki Péter számára, hogy valami maradandót alkosson a máig vegyes megítélésű folytatás, a Simba büszkeségének megzenésítése során. A lécet viszont Szolnoki és társai gond nélkül megugrották. Noha itt még csak egy dal, a Csaló című nóta jutott neki, de miután ez volt az első Disney-munkája, biztosak lehetünk benne, hogy nemcsak a rajongókban, hanem az előadóban is mély nyomot hagyott.

Mackótestvér

A zseniális Phil Collins által képviselt szintet kevesen tudják még csak megközelíteni is. Azonban ahogy Ákosnak sikerült a Tarzannal megmutatni, tud olyan jól slágert gyártani, mint az eredeti verzióban éneklő amerikai kollégája, úgy Szolnoki Péter is megmutatta, mire képes a Mackótestvér magyar slágereivel. De mire is? Ezt talán az a TikTok-videó mutatja be, melyben az imént említett keserédes medvetörténet egyik dala szerepel az alábbi, rajongó által odabiggyesztett felirattal: „Köszönöm, hogy a gyerekkorom része voltál”.

@_.alexandra65 🖤 #szolnokipéter #mackótestvér #nekedbeakaromlatni #fyp #nekedbe ♬ eredeti hang - _.alexandra65

Szilaj, a vad völgy paripája

Nehéz könnyek nélkül megnézni manapság a Shrek-filmeket, a Csibefutamot vagy az Így neveld a sárkányodat-mozikat is felvonultató Dreamworks stúdió 2002-es alkotását. A Szilaj főszereplőjének hangját adó Lippai László után ugyanis most már az a Szolnoki Péter sincs köztünk, aki olyan feledhetetlen slágerekkel ajándékozta meg a magyar közönséget, mint a Repülsz, ha rám ülsz, a Hazavár mindig e táj vagy a Sose törik be a vadló.

Toy Story

Hála Szolnoki Péternek, a Toy Story 1999-ben megjelent második része óta tudjuk a magával végtelen nyugalmat hozó gondolatot, hogy mindig vár ránk egy jó barát. A Bon-Bon frontemberét tizenegy esztendővel később, az idén ismét új fejezettel terebélyesedő Toy Story-franchise harmadik részének készítése során is felkérték, hogy énekelje a You’ve Got a Friend in Me magyar válatozaát, melyre Szolnoki így emlékezett vissza.

Nagy öröm volt számomra, hogy a Toy Story 2. részét követően egy ilyen neves előadóművész, Randy Newman után a 3. részben is én énekelhettem el a főcím dalt!

– olvasható Szolnoki Péter egy 2015-ös Facebook-bejegyzésében.

Valami Amerika

Végül pedig egy félig-meddig kakukktojás, hiszen Herendi Gábor alkotása nem igazán számít gyerekmesének, ám a kaland és az izgalom a Valami Amerikában is ott lakozik már több mint húsz éve. Szabó Győző, Oroszlán Szonja, Pindroch Csaba, Ónodi Eszter, Szervét Tibor és Hujber Ferenc játéka mellett pedig Szolnoki Péter és a Bon-Bon Valami Amerika címre keresztelt slágere is hozzájárult ahhoz, hogy a 21. század egyik legkiválóbb hazai alkotásaként emlegessük a filmet. 

 

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