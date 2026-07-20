Nem hiszed el, kivel készített közös dalt T. Danny!

Két karizmatikus előadó, egy szenvedélyes dal és egy történet, amely hamarosan meghódítja a mozikat. T. Danny és Kádár L. Gellért alakítják Dobó Kata új filmjének férfi főszerepeit, ám mielőtt filmszínészként láthatnánk őket a vásznon, jelentkeztek a Tegyél csodát! című közös slágerrel és egy ütős videóklippel.

T. Danny maszkja mögül ismét érzelmes sorok törtek elő, melyeket már most meghallgathatnak az érdeklődő rajongók (Fotó: Megafilm Service)

T. Danny ismerős és ismeretlen szerepkörben egyszerre

A Még egy kívánság című romantikus vígjáték hivatalos filmzenéjének dalszövegét T. Danny és Szűcs Krisztián írta, a zenéjét Moldvai Márk szerezte.

A Cannes-ban is nagy sikereket arató film története a zeneipar kulisszái mögé kalauzolja a nézőket, ahol a szerelem, a humor és egy titokzatos kívánságfüzet teljesen felforgatja a szereplők életét. T. Danny első filmszerepében mutatkozik be a Megafilm Service gyártásában készült romkomban, Milánt alakítja majd, és Kádár L. Gellértet is egy új oldaláról ismerhetjük meg a Dead Flamingos zenekar frontembere, Karesz szerepében.

Már nagyon vártam, hogy eljöjjön az a pillanat, amikor kipróbálhatom magam a színészetben is. Ez megvalósult, és bízom benne, nem ez lesz az utolsó alkalom, amikor a moziközönség találkozhat velem. Nagyon megtetszett a filmes világ, nagyon szeretek a filmszakma közelében lenni. Ugyan a mozipremierre még várni kell, de addig is elkészült a Még egy kívánság hivatalos dalának klipje, amivel mindenki ráhangolódhat a történetre még az októberi premier előtt

– mondta T. Danny, aki a dal verzéit írta, amelyben nem csupán a karaktere, Milán ars poétikáját, hanem egy kicsit a sajátját is megfogalmazta.

„Mindig lesz, aki fújol és rám morog,

A győztesek mindig magányos vándorok,

Hiába bántott már engem is pár dolog,

A záporok közepette is táncolok.”