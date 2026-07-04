Mi köti össze Tom Cruise Top Gunját a Ryan közlegény megmentésével? Filmek a hazafiságról július 4-ére

Július 4. A dátum hallatán a legtöbben minden bizonnyal csak a tűzijátékokra és a parádékra gondolnak, melyeket Amerika-szerte lehet látni ezen a napon. Azonban a függetlenség napján nemcsak a csupa szív csinnadrattákra lehet rácsodálkozni, hanem azokra a filmekre is, amelyek évtizedek óta formálják az amerikai patriotizmus képét Hollywoodban. A tengerentúli jeles nap alkalmából csokorba is szedtük, mely mozik regélték el legjobban a hazafiság kvintesszenciáját, méghozzá olyan nevekkel a főszerepben mint Tom Cruise, Sylvester Stallone vagy Mel Gibson.

A Tom Cruise-filmek közül az egyik legnépszerűbbnek számító Top Gun kiváló választása függetlenség napjára (Fotó: PARAMOUNT PICTURES / NORTHFOTO)

Született július 4-én

A legendás direktor, Oliver Stone filmje a vietnámi háború veteránjának, Ron Kovicnak a történetén keresztül mutatja be, hogyan változhat meg valakinek a hazaszeretetről alkotott képe. A Született július 4-én azon ritka patrióta filmek egyike, amely nem dicsőít, hanem kérdéseket tesz fel a háború és az amerikai álom áráról.

Rocky IV

A Rocky IV nemcsak holmi sportfilm, hanem a hidegháború egyik legismertebb filmes lenyomata is egyben, amelyben a mostanság sorozatgondokkal küzdő Sylvester Stallone figurája ötven csillaggal és piros-fehér csíkokkal a vállán az elszántság jelképeként száll szembe a szovjet Ivan Dragóval.

Sylvester Stallone és Dolph Lundgren nem kímélték egymást a forgatáson, előbbinek még a kórházba is be kellett mennie egy méretesebb pofon után (Fotó: United Artists / Courtesy of United Artists)

A hazafi

Mel Gibson amerikai függetlenségi háború idején játszódó sztorija egy családapa szemszögéből mutatja be a szabadságért vívott küzdelmet. Bár történelmi hitelességét sok kritika érte, a nemzeti függetlenség eszméjének egyik legismertebb filmes feldolgozása. Bár ilyen címmel lehetne bármi mást mondani rá?

Apollo 13

Az igaz történetet feldolgozó film az amerikai űrprogram egyik legdrámaibb, kis híján tragédiába torkolló küldetését meséli el. A NASA mérnökeinek és az űrhajósoknak az összefogását állítja középpontba, amely a tengerentúli találékonyság és kitartás jelképévé vált.

A függetlenség napja

Roland Emmerich sci-fije ugyan elsősorban arról szól, hogy a földönkívüliek ajtóstól rontanak ránk, mégis az amerikai hősiesség egyik legismertebb popkult szimbólumává vált. A Will Smith főszereplésével készült mozit egyébként épp 30 éve mutatták be, ráadásul pont július 4-én. De azóta sem tudjuk, hogy „miért vagy ilyen rohadt büdös?”