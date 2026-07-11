Harriganék visszatérnek: Itt a Gengsztervilág 2. évadának előzetese! De mi van Tom Hardyval?

Készülhetünk a családi háborúra, hiszen Harriganék története hamarosan folytatódik. A MobLand, avagy Gengsztervilág 2. évada szeptember 21-én érkezik a SkyShowtime-ra, az új epizódok pedig hetente kerülnek majd a fel a platform kínálatába. A sikersorozat új évadához most pedig egy kis ízelítő is megjelent, melyben az látható, hogy Tom Hardy ismét Harry da Souzaként, a Harrigan család hűséges jobbkezeként jelenik meg, míg Pierce Brosnan és Helen Mirren szintén visszatér Conrad és Maeve, a család gátlástalan vezetőinek szerepében.

Tom Hardy Gengsztervilága olyan legendás alakokat foglal még magába, mint Helen Mirren, Guy Ritchie vagy Pierce Brosnan (Fotó: Jordan Pettitt/PA Wire)

Mire számíthatunk a Gengsztervilág 2. évadában?

A tíz epizódból álló második évadban Harriganék igyekeznek egységesnek mutatkozni, miközben feltörekvő riválisaik egyre nagyobb fenyegetést jelentenek a széthullóban lévő bűnbirodalmukra.

A Tom Hardy által megformált Harry Da Souzának, a család kényes ügyeit intéző, dörzsölt bizalmasának egyre veszélyesebb terepen kell lavíroznia, ahogy nő a feszültség a családtagok között. Az erőszak lassan átveszi életük felett az uralmat, a hűségük meginog, a biztonság csak látszat, a hatalomért folytatott harcban pedig nincs helye kegyelemnek.

A Tom Hardy-filmek és sorozatokban látott kemény akciózás várható a Mobland 2. évadában is (Fotó: Luke Varley/Paramount+/Paramount+)

Tom Hardy a Mobland múltja, jelene, de a jövője is?

A rajongók természetesen majd kiugornak a bőrükből, hogy kedvenc gengsztersorozatok főszereplőit ismét együtt láthatják, azonban mégis ott kong a vészharang a fejekben. Igen, Tom Hardy kioszt jó pár pofont a Gengsztervilág 2. évadában, de mi lesz utána?

Egy hónapja még minden csapból az folyt, hogy az angol fenegyerek sajnos nemcsak a képernyőn, hanem a való életben is rosszfiú, de sajnos a kellemetlenebb fajta. Hardyra állítólag sorra panaszkodtak színésztársai, miután a Venom sztárja vállalhatatlanul viselkedett a 2. évad forgatásán, ennek pedig az lett a következménye, hogy a show kitette a szűrét.

A hírt végül senki sem erősítette meg az alkotók közül, mi több, Tom Hardyt maga Helen Mirren vette nyilvánosan a védelmébe. Az igazán üdítő hír viszont csak most jön: Hardy visszatér a Mobland 3. évadban, merthogy lesz harmadik fejezete is Harriganék sztorijának, amit a stúdió már be is rendelt, így idő kérdése, mikor fognak nekiállni a munkálatoknak.