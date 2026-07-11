Ezek a cowboyok nem teketóriáznak: Még idén befuthat a népszerű Yellowstone-sorozat folytatása

2018-ban, mikor Kevin Costnerrel az élen útjára indult a Yellowstone-sorozat, talán még senki sem sejtette, hogy a streaminghistória egyik legterebélyesebb univerzumával büszkélkedő franchise-a kerekedik ki belőle. Márpedig a SkyShowtime-on a szemünk láttára történik ez a szériauniverzum-bővítés. Előbb a fősorozattal párhuzamosan futó 1883 és az 1923 robbantottak nagyot a platformon, majd a Yellowstone végeztével érkeztek annak csemetéi: A Marshals: Egy Yellowstone történet idén márciusban mutatkozott be a publikumnak, majd májusban érkezett a testvérműsor, a Dutton Birtok is. Előbbi ráadásul akkora erővel rúgta be a streaming westernes lengőajtaját, hogy rendhagyó módon, fél éven belül máris két évaddal örvendeztetheti meg a rajongókat.

Szenzációs hírrel lovagolt be a népszerű Yellowstone-folytatás, a Marshals: Egy Yellowstone történet (Fotó: SkyShowtime)

Már ősszel jön a Marshals: Egy Yellowstone történet 2. évada?

Noha most mindenki a Dutton Birtok izgalmas szezonfináléjáról beszél, pedig pár hónapja még a Luke Grimes által alakított Kayce Duttonért izgulhattunk a Marshals 1. évadának végén. A rajongókat elképesztő cliffhangerrel vakációzni küldő Yellowstone-széria azonban mégsem hagyja olyan sokáig lógva fanatikusait, mint azt a legtöbben gondolték volna.

A showrunner, Spencer Hudnut és alkotóbrigádja ugyanis a 2026-os év legnagyobb streamingmeglepetésével állt elő. Tudniillik a napokban a világhálóra felkerült rövidke ízelítő lerántotta a leplet: Még idén ősszel képernyőre kerül a Marshals: Egy Yellowstone történet második fejezete!

A folytatás sztorijáról egyelőre nem sokat tudni, de már több színész, köztük a főhőst játszó Luke Grimes mellett a Tom Hardyval gyakran összekevert Logan Marshall-Green és a Belle szerepében mindenkit elbűvölő Arielle Kebbel is megerősítette, hogy vissza fognak térni. Hogy pontosan mikor fog ez megtörténni, azt sajnos még senki sem tudja, de az előzetesben tisztán olvasható, hogy „this fall”, azaz idén ősszel!

Még sok van hátra a jóból a SkyShowtime-on

Azonban nem csak a Marshals-fanok örülhetnek, hiszen Kayce Duttoné mellett a másik Dutton, Beth sztorija is hamarosan folytatódik. Ezen felül pedig még tervezőasztalon hevernek a Paramountnál olyan projektek, mint a Yellowstone 4. és 5. évada táján játszódó 6666 vagy a nemrégiben még az utcán randalírozó Harrison Ford és Helen Mirren főszereplésével két évadon át futó 1923 folytatásának szánt 1944.