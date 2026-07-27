A Yellowstone alkotója más vizekre evez: ki nem találnád, mi lesz Taylor Sheridan következő projektje

Miután Taylor Sheridan ráébredt, hogy a színészi pálya nem éppen neki való, pedig szerepelt a Walker, a texasi kopó vagy a CSI: New York-i helyszínélők egy-egy epizódjában is, a streaming jelenlegi egyik nagyágyúja taktikát váltott. Írói és rendezői szerepkörben próbálta ki magát először mozifilmekben, majd aztán 2018-ban jött a bombasiker: a vezérletével elstartolt a Yellowstone. Az azóta egyre csak bővülő cowboyuniverzum kezét Sheridan viszont már félig-meddig elengedte, helyette valami egészen mást talált ki: háborúba kezd!

A Yellowstone atyja, Taylor Sheridan egy időre hátat fordít a streamingnek (Fotó: Amanda Mccoy/TNS via ZUMA Press Wire)

Taylor Sheridan: Yellowstone helyett Call of Duty!

Mióta 2003-ban megjelent az első Call of Duty-játék, a gamerek fantáziáját azóta mozgatja a kérdés, mikor készül mozifilm kedvenc belső nézetes lövöldözős játékukból. Erre végül több mint két évtizedet kellett várni, de most eljött az idő!

A Paramount Pictures stúdió gondozásában készül az első CoD-mozi, mely a Modern Warfare sztoriját lesz hivatott feldolgozni. A laikusok már a címéből is következtethetnek arra, hogy ennek a története nem valamelyik világháború, hanem a modern kor csataterére kalauzolja el a nézőket. De ehhez hogy jön a Yellowstone atyja?

Taylor Sheridan a SkyShowtime-sorozatok leigázása után újabb izgalmas projektbe, egy Call od Duty-adaptációba vágja a fejszéjét (Fotó: IMDb)

Úgy, hogy a Call of Duty-film forgatókönyvének társírója nem más lesz mint Taylor Sheridan, aki Peter Berg, író-rendező munkáját fogja segíteni a 2028. június 30-ára kitűzött videójáték-adaptáció elkészítésében. Sheridantől egyébként nem áll messze ez a műfaj, hiszen mielőtt a Dutton család sorsát vetette volna papírra, olyan puskaropogtató akciófilmek szkriptjét írta, mint a nagy sikerű Sicario-filmek, így a Cod-mozi biztosabb kezekben nem is lehetne.

A mozi csak kitérő Taylor Sheridannek, irány vissza a SkyShowtime-ra

Amint azt említettük, Taylor Sheridan már magára hagyta a Yellowstone-univerzumot, és átadta a stafétát a magyar származású streamingmágnásnak, a többek között a Dutton birtokot dirigáló Christina Alexandra Vorosnek, és Call of Duty-film ide vagy oda, végleg nem köszönt el egykori sikerei helyszínétől.

A Yellowstone-tól teljesen külön világban játszódó The Madison folytatásán Sheridan továbbra is dolgozni fog, illetve Sylvester Stallone sorozatának, a Tulsa királyának testvérszériáját, a Frisco királyát is ő fogja írni, de talán még rendezni is.